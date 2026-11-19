Luz Verónica Estrada Holguín entregó calificaciones académicas a la Dian para acceder a un contrato superior a setenta millones de pesos en 2025. (X/Infobae Colombia)

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En medio del escándalo protagonizado por la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, Infobae Colombia obtuvo la totalidad de las calificaciones entregadas por la hoy congresista a la Dirección Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) y así obtener un jugoso contrato por más de 70 millones de pesos en 2025.

En los documentos entregados por Estrada, junto a su diploma presuntamente falso y su acta de grado, adjuntó las calificaciones de los supuestos 10 semestres que cursó en la Universidad Nacional sede Medellín, pese a la inconsistencia que existe entre su fecha de graduación de bachillerato y la de su titulación como ingeniera de minas.

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Según el certificado de calificaciones supuestamente expedido por la Universidad Nacional de Colombia, Estrada Holguín habría cursado y aprobado los 10 semestres del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia entre agosto de 2016 y junio de 2021, obteniendo un promedio general aproximado de 4.29 sobre 5.0.

Según el análisis realizado por Infobae Colombia, el primer semestre, comprendido entre agosto y noviembre de 2016, registra materias como Cálculo Diferencial (4.2), Geometría Vectorial y Analítica (3.9), Química General (4.5), Geología Física (3.9), Introducción a la Ingeniería de Minas y Metalurgia (4.4) y Libre Elección (4.2), para un promedio semestral de 4.18. El segundo semestre, de febrero a junio de 2017, incluye Cálculo Integral (4.4), Álgebra Lineal (4.7), Física Mecánica (4.1), Mineralogía (4.5) y Topografía (4.0), con un promedio de 4.34.

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A lo largo de los semestres siguientes, las calificaciones se mantienen de manera consistente por encima de 3.8, sin ninguna nota reprobada, lo que implicaría un rendimiento académico sobresaliente durante toda la carrera.

Incluso, el Trabajo de Grado, presentado supuestamente en el décimo semestre (febrero–junio de 2021), obtuvo una nota de 4.1. La presunta graduación oficial quedó registrada el 16 de noviembre de 2021, según el Acta de Grado No. 9330 y el sistema SIET del Ministerio de Educación Nacional, donde figura como graduada con el SNIES 118, datos que hoy se encuentran en escrutinio.

Tarjeta profesional de Verónica Estrada también sería falsa: Copnia anunció denuncia ante la Fiscalía

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) ratificó este jueves 19 de noviembre que nunca expidió tarjeta profesional a la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín y que procederá a interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta falsedad del documento que circula en redes sociales.

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Rubén Darío Ochoa, director de Copnia, confirmó la situación en la emisora Caracol Radio, donde detalló que la entidad cuenta con una resolución de denegación expedida desde 2025. “Lo primero que hicimos fue corroborar al interior de la entidad todos los datos y tenemos la resolución de denegación desde el año 2025 que se le otorga a esta ciudadana, y le decimos: usted no es ingeniera, no tenemos la verificación”, afirmó Ochoa en la entrevista.

El director explicó que, antes de habilitar a un profesional para ejercer en Colombia, Copnia verifica directamente con la universidad de la cual el solicitante dice ser egresado. En el caso de la congresista, la Universidad Nacional de Colombia respondió que no existen registros académicos que acrediten a Estrada Holguín como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

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“Nosotros siempre, para otorgar una matrícula profesional, verificamos con la universidad de donde es egresado y la universidad nos confirma, a través de listados, la existencia real de esos títulos. Aquí la Universidad Nacional nos contesta que esta señora no tiene sus títulos profesionales, razón por la cual no podemos otorgar ninguna matrícula profesional”, sostuvo Ochoa.

Entretanto, la aparición de ese carné agudizó las sospechas sobre la autenticidad de los documentos académicos presentados por la representante del Pacto Histórico, quien ya enfrenta cuestionamientos desde que la Universidad Nacional, sede Medellín, informó que no tiene registros que la acrediten como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

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Ochoa precisó que la denuncia ante la Fiscalía responde a un protocolo institucional que Copnia activa cada vez que detecta documentos presuntamente falsificados. “En este momento estamos realizando esa denuncia ante la Fiscalía para los trámites que a ellos les corresponden. Nosotros, como entidad pública, siempre que corroboramos y encontramos estas falsedades entregamos a la Fiscalía la denuncia correspondiente. En este caso lo vamos a hacer con toda seguridad”, concluyó el director.

El caso se suma al escándalo que rodea a Estrada Holguín desde que salieron a la luz las presuntas inconsistencias entre los documentos académicos presentados ante la Dian para obtener un contrato por más de 70 millones de pesos en 2025 y la información que obra en los archivos de la Universidad Nacional.

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La congresista enfrenta, además, cuestionamientos sobre la cronología de su historial educativo, que según los registros disponibles haría imposible que hubiera completado simultáneamente el bachillerato y los primeros semestres de ingeniería.