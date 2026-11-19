En 2026, el turismo en Colombia registra crecimiento en divisas y flujo de viajeros, pero enfrenta presiones de costos y márgenes en actores tradicionales del sector - (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

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El Ministerio de Hacienda estudia cobrar IVA a los arrendamientos de inmuebles con fines turísticos como una de cuatro medidas para conservar el tamaño del ajuste fiscal del proyecto de ley de rescate económico, luego de retirar la propuesta de aumentar el impuesto a alimentos e insumos agrícolas. La iniciativa carece todavía de tarifa definida y de criterios para determinar qué contratos quedarían gravados.

El paquete compensatorio incluye mantener en 35% la tarifa de renta corporativa, crear una sobretasa de renta para personas naturales de mayores ingresos, ampliar el impuesto al consumo a vehículos eléctricos y motos de menos de 200 centímetros cúbicos (cc), y gravar los alquileres turísticos. Con esas medidas, el Gobierno busca preservar los ingresos tributarios necesarios para estabilizar la deuda pública.

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Frente a esto, la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), que reúne a cerca de 300 empresas de turismo de naturaleza y aventura, y había expresado reparos ante la iniciativa. La entidad alertó que la medida podría encarecer la oferta colombiana y restarle competitividad frente a destinos como México, Costa Rica y Perú.

El Congreso de la República tiene hasta el 16 de diciembre para aprobar o no el proyecto de ley de rescate - (Cristian Bayona/Colprensa)

El presidente de la junta directiva de Acotur, Juan Pablo Gaviria, afirmó a Valora Analitik que los viajeros internacionales comparan precios y condiciones entre países de la región antes de elegir un destino. “Cuando perdemos competitividad porque vamos a ser más caros, van a bajar los ingresos para toda la cadena turística de Colombia”, sostuvo el 5 de noviembre de 2026.

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Medidas que acompañan el IVA a los alquileres turísticos

La primera alternativa consiste en conservar en 35% la tarifa general de renta para las empresas. El proyecto radicado proponía reducirla al 33% en 2027 y al 31% desde 2028, pero la cartera estudia retirar esa rebaja para no perder recaudo. La tarifa corporativa colombiana es la más alta de América Latina y solo la comparte con Argentina. Paraguay aplica una tasa de 10%, mientras Bolivia y Panamá gravan las utilidades empresariales con 25 %.

Las otras medidas son:

Sobretasa de renta para personas naturales con mayores ingresos: destinada a compensar beneficios que conservaría ese grupo de contribuyentes. La presentación oficial no establece desde qué nivel de ingreso se activaría el cobro ni cuál sería la tarifa adicional.

Ampliación del impuesto al consumo a vehículos eléctricos y a motos de menos de 200 centímetros cúbicos: el proyecto inicial ya proponía elevar del 5% al 19% el IVA de vehículos eléctricos e híbridos, aunque el ministerio no indicó todavía cómo coexistirían esa propuesta y el impuesto al consumo, ni cuál sería la tasa aplicable.

Reversazos en alimentos, insumos y renta empresarial

El Gobierno retiraría el aumento de IVA para el café, el azúcar, las pastas y el chocolate de mesa, que conservarían la tarifa del 5%. El fríjol, la lenteja, el banano y el tomate seguirían excluidos del impuesto, al igual que el arroz, la papa y el pan, que ya contaban con ese tratamiento en el texto presentado al Congreso. La ampliación del IVA tampoco alcanzaría a fertilizantes, semillas ni productos para el control de plagas.

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Sobre esto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidió que esa decisión quede incorporada de forma expresa en la versión final: “Lo que hay que ver es el texto final”.

Advirtió que gravar esos insumos elevaría los costos de los productores y podría trasladar el efecto a los precios de los alimentos. La exclusión del sector agropecuario forma parte de los cambios anunciados después de que el Gobierno enfrentara cuestionamientos por la propuesta inicial.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella había anticipado la decisión durante un balance de sus primeros 100 días de mandato. “Desde el primer momento le indiqué al equipo económico que no se tocara el IVA de la canasta básica. Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó.

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Entretanto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó durante la apertura del debate en las comisiones económicas conjuntas que no cambiarán el IVA de la canasta básica, los insumos agropecuarios ni los planes de medicina prepagada. También ratificó que la renta corporativa continuará en 35 %.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, lideró reuniones con congresistas para llegar a acuerdos sobre la ley de rescate - (Minsiterio de Hacienda)

Gómez vinculó la ley de rescate con un panorama de bajo crecimiento e inflación persistente. “El crecimiento de nuestra economía ha sido en los últimos años bajo, alrededor de 1,6 % en crecimiento anual, durante los últimos cuatro años. Hemos tenido una elevada y persistente inflación que este año probablemente cerrará cerca de 7 %”, sostuvo.

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Fuera de los cambios ya anunciados, el Minsiterio de Hacienda contempla excluir del proyecto a EfectIVA, el mecanismo diseñado para devolver impuestos a hogares de menores ingresos. Por separado, la cartera estudia reducir la tarifa general del IVA, hoy en 19%, al 18% o al 17%.

El articulado también contiene modificaciones tributarias para licores, vinos, apuestas en línea y compras en el exterior de hasta USD200 ($630.000). Además, prevé recursos para salud y recortes a la nómina estatal y a los contratos de prestación de servicios.

Dentro de las medidas aún previstas figuran:

Eliminar la exclusión tributaria de los envíos postales internacionales o de minimis.

Reducir exenciones y ampliar la base de contribuyentes del impuesto de renta de personas naturales.

Elevar las tarifas del impuesto al carbono.

Modificación del impuesto al patrimonio.

Descarta gravar los plásticos de un solo uso.

Elimina el piso para el uso de beneficios tributarios empresariales.

Discusión sobre quién pagará el ajuste fiscal

Para el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco, el ajuste debería apoyarse en austeridad, venta de activos, ahorro en el gasto y acciones contra la evasión y el contrabando. “La respuesta es muy sencilla: si yo disminuyo el gasto y pago deuda, de esos tres puntos que menciona el presidente, uno ya no se va a intereses, sino a inversión. La ley no va a perder su meta, pero sí va a cambiar quién la paga”, planteó.

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Lisandro Junco, exdirector de la Dian, rechazó ponerle IVA a los alimentos - (@LisandroJuncoR/x)

Junco rechazó que el retiro del IVA a la canasta familiar se compense con una carga sobre motos de menos de 200 cc, que describió como herramientas de trabajo para meseros y repartidores. “El camino debe ser una contrapropuesta, como la que se está trabajando con el Centro Democrático, que plantee líneas de intervención donde haya más austeridad, más análisis y menos golpe a la clase media”, dijo.

Calendario de la ley de rescate en el Congreso

A 22 días de la radicación de la ley de rescate económico, el Minsiterio de Hacienda presentó las alternativas a coordinadores y ponentes el 18 de noviembre. La cartera espera contar la semana siguiente con un borrador de ponencia para llevar la discusión a las comisiones económicas.

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Gómez Matínez calcula que las comisiones conjuntas podrían votar el proyecto el 1 o el 2 de diciembre, según el avance de las conversaciones y las audiencias públicas. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, espera que la aprobación ocurra antes del 2 de diciembre para dar tiempo al trámite en las plenarias del Senado y la Cámara.

Las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 16 de diciembre, por lo que el calendario deja un margen limitado para debatir los cambios. Las nuevas decisiones determinarán qué sectores asumirán el costo de financiar el ajuste.