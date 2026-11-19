Un bombero y su familia recibieron una vivienda nueva en una jornada encabezada por Abelardo de la Espriella después de perder todo en el terremoto del 10 de agosto de 2026 (@soyjaimeandres/X)

Guardar

Colombia está volviendo a renacer, poco a poco, después del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y dejó a miles de familias damnificadas en ese lugar y otras regiones del país que también resultados afectadas.

Uno de los casos más emotivos fue el del bombero William Mellizo, que trabajó arduamente para encontrar sobrevivientes bajo los escombros en Cali, una de las ciudades más afectadas por su cercanía al origen del movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

El rescatista perdió su casa, pero no dejó de ayudar

En las horas posteriores al sismo, Mellizo estuvo entre los integrantes de los equipos que estuvieron trabajando en los edificios que colapsaron. Mientras otros habitantes de la ciudad intentaban comunicarse con sus familias o regresaban a revisar los daños, él se concentró en atender a quienes permanecían bajo los escombros.

Su apartamento había quedado destruido. Allí vivía con su esposa, Mayra Perdomo ―quien trabaja en la Cruz Roja Colombiana y también se dedicó sin descanso a ayudar a otros damnificados―, y su hija Helena, pero la pérdida de su propio hogar no lo apartó de las labores de rescate.

PUBLICIDAD

El bombero continuó en las zonas afectadas, donde la prioridad era encontrar personas atrapadas y acompañar la respuesta de emergencia, como lo enseña su admirable labor.

El bombero y su familia ya tienen un hogar tras el devastador terremoto que acabó con su casa (Ministerio de Vivienda)

Se cumplió la promesa de Abelardo de la Espriella hecha tras la emergencia

La situación de la familia Mellizo Perdomo llegó al conocimiento del mandatario Abelardo de la Espriella, que el 28 de agosto se comprometió a gestionar una solución de vivienda. Casi tres meses después del sismo, ese compromiso se concretó en un apartamento ubicado en el sur de Cali, listo para que la pareja y su hija puedan instalarse.

La entrega fue posible mediante una articulación entre la Alcaldía de Cali, constructoras y la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Valle. Para la familia, sin embargo, el momento tuvo un significado que fue más allá de la entrega formal de un inmueble, puesto que implica dejar atrás la condición de damnificados y recuperar un lugar propio después de semanas de espera.

PUBLICIDAD

Hasta el último momento, el plan de Presidencia, el Ministerio Vivienda y las demás entidades involucradas fue mantener la sorpresa. Les dijeron que visitarían un apartamento modelo y que conocerían cómo serían las unidades del proyecto.

Durante el recorrido hablaron con funcionarios sobre lo que habían vivido desde el terremoto y sobre los rescates en los que participó William, que no sabía lo que le esperaba.

Cuando las puertas del ascensor se abrieron, William Mellizo creyó que iba a conocer un apartamento modelo. En cambio, encontró al presidente Abelardo de la Espriella y la noticia que su familia esperaba desde el terremoto: tendrían un nuevo hogar en Cali. Junto a su esposa, Mayra Perdomo, y su hija Helena, el bombero recibió las llaves de una vivienda después de perder la suya en la emergencia.

PUBLICIDAD

La familia está lista para mudarse a su nuevo hogar tras la difícil situación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bombero recibió su nuevo hogar con mucha emoción

“Hoy le cumplimos a Helena y a su familia. Su petición llegó al presidente y hoy se convierte en una realidad. Gracias a Marval por sumarse a esta reconstrucción. Cuando trabajamos unidos, podemos transformar las promesas en hechos concretos para las familias que perdieron sus hogares”, afirmó el Ministro Jaime André Beltrán Martínez, en un comunicado oficial de la entidad.

“Muy contentos, no esperamos esta sorpresa”, relató Mellizo a Blu Radio. El bombero recordó que pensaba que solo verían cómo sería el apartamento, hasta que el presidente apareció frente a ellos para entregarle las llaves de su casa.

PUBLICIDAD

Por su parte, Mayra Perdomo contó que Helena comenzó a recorrer el lugar y a reconocerlo como suyo: “Esta es mi habitación, esta es mi cama”, decía la niña, que mostró su felicidad al ver la casa para su familia.

Cali se reconstruye con esperanza tras el doloroso saldo del terremoto del 10 de agosto (REUTERS/Sergio Acero)

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, fue el de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI.

Del mismo modo, la entidad explicó que las estaciones de monitoreo más cercanas registraron entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento, un lapso que para muchos habitantes se tradujo en una larga espera marcada por la incertidumbre, que ahora se está convirtiendo en ejemplo de la resiliencia de los colombianos.

PUBLICIDAD