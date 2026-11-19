Gustavo Petro afirmó que el gobierno de Abelardo de la Espriella es "ilegítimo" e instó a la población a movilizarse (AP/Presidencia)

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En las movilizaciones del 19 de noviembre de 2026, el expresidente Gustavo Petro se pronunció ante los manifestantes y dio un polémico discurso que generó inquietud entre algunos integrantes del país político colombiano.

En sus declaraciones, el ex jefe de Estado instó a la ciudadanía a movilizarse de manera permanente, sin esperar a que el panorama político cambie con las elecciones regionales de 2027 y con las elecciones presidenciales de 2030.

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“No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el Gobierno actual ilegítimo. Quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, dijo el exmandatario.

Petro afirmó, además, que el “el pueblo de Colombia es el que tiene que restaurar la democracia real” en el país. Y añadió: “Lo digo con claridad: no esperar al 2030, es que un Gobierno ilegítimo tiene que irse ya”.

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Algunos congresistas cuestionaron las aseveraciones del expresidente e indicaron que podría estar incitando a un golpe de Estado. Una de las personas que adoptó esa postura es el representante a la Cámara David Cote.

““Quizás no hay que esperar el voto” “lo que hay es que actuar”. @petrogustavo ¿está incitando a un golpe de estado? Recuerde que su “ilegítimo” no contrató en su gobierno presuntamente un hacker para ingresar ilegalmente a la registraduria, y solicitar el censo electoral completo”, escribió en X.

El congresista Julio César Triana hizo esa misma advertencia: “Muy grave esto. Como no pudo robarse las elecciones, Petro ahora llama a un Golpe de Estado”.

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