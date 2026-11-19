La llegada de un oficial en servicio activo a la Secretaría de Seguridad representa una situación inédita desde su creación en 2013 (@FicoGutierrez/X)

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El mayor Juan Camilo Amazará Grisales asumirá la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, un cargo que, desde su creación en 2013, no había estado en manos de un oficial activo de la Policía Nacional.

El nombramiento lo ubica al frente de la estrategia de seguridad de la administración de Federico Gutiérrez.

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Amazará, que aún pertenece a la institución, reemplazará a Manuel Villa Mejía y tendrá como desafío sostener la reducción de los homicidios y otros delitos registrada durante la gestión anterior. El alcalde destacó que el nuevo secretario integra su equipo de seguridad desde hace 11 años y lo definió como uno de sus colaboradores de mayor confianza.

El anuncio puso el foco en la continuidad de la política de seguridad municipal. Gutiérrez sostuvo que Amazará deberá preservar los resultados alcanzados por su antecesor y profundizar las acciones contra las estructuras criminales.

Juan Camilo Amazará estuvo al frente del CAI de La Castellana en la comuna Laureles-Estadio durante el año 2014 (@FicoGutierrez/X)

“Tendrá la tarea de seguir mejorando la Seguridad y continuar la tarea hecha por Manuel Villa, que hizo un gran trabajo”, afirmó el alcalde al presentar al oficial. El mandatario también remarcó el carácter inédito de la designación. “Es la primera vez que un oficial activo de nuestra fuerza pública asume este importante cargo”, señaló Gutiérrez.

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La relación entre ambos se consolidó durante la primera administración del actual alcalde. Amazará ingresó entonces al equipo de seguridad y fue ganando espacio dentro del grupo de trabajo mientras avanzaba en su carrera policial.

El 9 de diciembre de 2024, Gutiérrez participó en la ceremonia en la que el entonces capitán fue ascendido a mayor. El alcalde publicó una imagen del momento y expresó públicamente su cercanía con el nuevo secretario.

“Hoy tuve el honor de imponer el grado de mayor de nuestra Policía Nacional a mi amigo Juan Camilo Amazará. Mi cariño, respeto y admiración con él y su familia”, escribió en esa ocasión el mandatario.

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Antes de integrarse al círculo de seguridad de la Alcaldía, el oficial tuvo responsabilidades operativas dentro de la Policía. Durante 2014 estuvo al frente del CAI del barrio La Castellana, en la comuna 11, Laureles-Estadio, según registros disponibles.

El nuevo secretario integró el equipo de seguridad de Federico Gutiérrez durante los últimos 11 años tras comenzar como subteniente (@FicoGutierrez/X)

La nueva responsabilidad llega en un escenario marcado por la baja de los homicidios, que se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 50 años. La administración también informó descensos en los hurtos a personas, con 65 casos menos que el año anterior, y en el robo de motocicletas, que cayó 21%.

Al oficializar la decisión, Gutiérrez resumió el mandato que le asignó a Amazará: “A darle duro a los bandidos y a estar al lado y del lado de nuestra gente”.

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Renuncia

Manuel Villa Mejía presentó su renuncia el 27 de octubre, durante una rueda de prensa en la que la Alcaldía divulgó el balance de un megaoperativo contra estructuras criminales. En esa intervención, Gutiérrez reconoció de forma pública el trabajo que Villa había desarrollado al frente de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Villa ocupaba el cargo desde el 1 de enero de 2024. Antes de dirigir esa cartera, había sido secretario Privado durante la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, entre 2016 y 2019. Ahora buscará aspirar a la Alcaldía de Medellín en las elecciones de 2027.

La nueva estación de Policía de El Poblado es uno de los proyectos que permanecen en ejecución. Según el reporte entregado por la Administración, la obra superaba el 30% de avance al momento del balance.

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El proyecto contempla una inversión de más de $27.000 millones y una intervención sobre 3.800 metros cuadrados. El edificio tendrá tres niveles destinados a tareas administrativas y operativas de la Policía.

Con Amazará al frente de la Secretaría, la Alcaldía deberá dar continuidad tanto a las acciones contra las estructuras criminales como a las obras vinculadas al fortalecimiento de la seguridad en la ciudad.