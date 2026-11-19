The New York Times publicó que el Gobierno colombiano rechazó un plan de operaciones conjuntas contra el narcotráfico por falta de respaldo en el Congreso. (Presidencia y captura de video/@ABDELAESPRIELLA/X)

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Un día después de que se conociera la publicación del diario The New York Times sobre la presunta negativa del Gobierno colombiano a cooperar con Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcotráfico, la polémica no se detiene.

Y es que a pesar de que el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, calificaron de falsa la información del medio estadounidense, el diario sostuvo lo publicado.

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La periodista Julie Turkewitz, una de las corresponsales del medio en la región, defendió el trabajo a través de su cuenta de X. Señaló que el equipo del presidente De La Espriella fue contactado en varias ocasiones antes de la publicación para conocer su posición sobre el supuesto rechazo a las operaciones conjuntas, pero que no recibió respuesta.

Agregó que el diario actualizó la información para incluir la declaración posterior del mandatario, pero que mantiene lo publicado.

La periodista Julie Turkewitz afirmó que el diario consultó en varias ocasiones al equipo presidencial antes de la publicación y ratificó la veracidad del artículo. (Red social X)

“Nos pusimos en contacto con el equipo del presidente varias veces antes de la publicación de este artículo para preguntar sobre el rechazo de su gobierno a las operaciones militares conjuntas entre EE.UU. y Colombia. Nadie respondió. Hemos actualizado nuestra historia para incluir su declaración y mantenemos nuestra información”, señaló la periodista.

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El artículo original fue firmado por Maria Abi-Habib y Eric Schmitt, quienes citaron a funcionarios estadounidenses que, bajo reserva de identidad, señalaron que De La Espriella habría transmitido a Washington que respaldaba la cooperación con el Pentágono para combatir a grupos narcoterroristas, pero que carecía de los votos necesarios en el Congreso para sacar adelante el acuerdo.

La primera reacción oficial del Gobierno colombiano llegó a través de Miller Soto, vocero de la presidencia, quien respondió al periodista Luis Carlos Vélez a través de sus redes sociales. “Lo que reporta el New York Times es absolutamente falso”, afirmó. “El Gobierno colombiano no ha comunicado tal cosa a Washington”, sentenció Soto.

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Poco después, el propio De La Espriella negó la versión del diario y aseguró que nunca ha rechazado propuestas del Gobierno del presidente Donald Trump. Explicó que la cooperación bilateral está enfocada en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública colombiana, no en solicitar la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional.

El secretario de Guerra Pete Hegseth desmintió la versión del periódico y aseguró que la alianza militar entre Washington y Bogotá se mantiene firme. (REUTERS/Daniel Heuer y Presidencia de la República)

El mandatario también aclaró que su Gobierno no ha pedido el despliegue de tropas de Estados Unidos en Colombia. Según precisó, el objetivo es obtener más herramientas, tecnología, recursos y capacidades de inteligencia para las Fuerzas Militares. Añadió que cualquier decisión deberá respetar la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales, incluida la competencia del Congreso frente a la presencia de fuerzas extranjeras.

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El secretario de Guerra también tomó la palabra. A través de X, Hegseth calificó de “totalmente falsa” la información del Times y aseguró que la alianza entre Washington y Bogotá para combatir a los grupos narcoterroristas es “más fuerte que nunca”. Afirmó además que el Departamento de Guerra estadounidense acompañará a Colombia.

De La Espriella respondió al funcionario con un mensaje en el que defendió la alianza bilateral y sostuvo que ni los criminales ni quienes difunden noticias falsas podrán romperla. También elogió a Hegseth y afirmó que ambos países, junto con el Escudo de las Américas, son “invencibles”.

La propuesta que el diario describió como un acuerdo de “Título 10”

Según The New York Times, lo que Washington habría ofrecido a Bogotá era un acuerdo enmarcado en el llamado Título 10 del Código de Estados Unidos, el apartado que regula las Fuerzas Armadas y que reúne diversas facultades del Pentágono. Entre ellas figuran las de entrenar y equipar a fuerzas extranjeras y prestar apoyo a autoridades de otros países en actividades contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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Abelardo de la Espriella negó haber rechazado el plan de cooperación con Washington y aclaró que su solicitud busca fortalecer las capacidades militares, tecnológicas y de inteligencia de la Fuerza Pública. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El diario no precisó qué disposiciones concretas se invocaron en las conversaciones con Bogotá, pero describió que lo que estaba en juego era el consentimiento de Colombia para pasar de la cooperación existente a la participación directa de militares estadounidenses en operaciones de combate, incluidos ataques aéreos y operaciones terrestres en suelo colombiano.

En Colombia existe un antecedente relevante: en 2010, la Corte Constitucional determinó que el acuerdo de defensa firmado un año antes con Washington, que otorgaba al personal estadounidense acceso a instalaciones militares colombianas, debía pasar por el Congreso y someterse a revisión constitucional. La Corte concluyó que el pacto incorporaba obligaciones que excedían las previstas en los convenios vigentes.

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Pese al cruce de versiones, la actividad bilateral siguió su curso. Los dos países completaron recientemente un ejercicio militar conjunto, y la semana pasada el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, se reunió en Bogotá con la cúpula militar colombiana.

El Times informó que el supuesto revés colombiano llevó a Hegseth a modificar su gira por América Latina: en lugar de discutir el acuerdo en Bogotá, el secretario realizaría una escala breve en el país tras su paso por Caracas, donde anunció un acuerdo de cooperación militar con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Ese acuerdo abre la puerta, según Hegseth, a entrenamientos conjuntos, intercambio de inteligencia y cooperación en equipos de defensa.

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A comienzos de noviembre, el mismo diario había revelado que Washington y Caracas negociaban un acuerdo sobre el estatus de las fuerzas —conocido como Sofa por sus siglas en inglés— que podría sentar las bases para una presencia militar estadounidense de mayor duración en Venezuela. Los anuncios del miércoles dejaron pendiente confirmar si el documento firmado en Caracas es ese Sofa o si forma parte de un acuerdo de cooperación más amplio.

El Pentágono declinó comentar sobre la información relativa a Colombia. La Casa Blanca y el Gobierno colombiano tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios del diario antes de la publicación del artículo original.

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