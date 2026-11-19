La representación diplomática, abierta en agosto de 2025, habría funcionado únicamente con un embajador y un auxiliar administrativo contratado en el país africano (Cancillería de Colombia)

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La Cancillería colombiana habría dispuesto el traslado de cinco funcionarios diplomáticos a la Embajada de Colombia en Etiopía, pese a que esa sede está próxima a cerrar y no contó con personal diplomático de apoyo desde su apertura.

Según informó Caracol Radio, el canciller Omar Bula firmó entre octubre y la primera semana de noviembre de 2026 resoluciones que notificaron los movimientos de los funcionarios hacia la misión en Etiopía.

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La embajada abrió el 26 de agosto de 2025. De acuerdo con la información divulgada por la emisora, desde entonces funcionó con un embajador y un auxiliar administrativo contratado localmente.

La Embajada de Etiopia abrió el 26 de agosto de 2025 y fue liderada por Francia Márquez, vicepresidenta durante el periodo de Gustavo Petro como presidente (Vicepresidencia Colombia)

El embajador dejó el cargo después del cambio de gobierno. La sede, por tanto, no tendría actualmente funcionarios diplomáticos destinados allí, según la versión conocida por Caracol Radio.

Las resoluciones habrían ordenado el traslado de Manuel Alberto Casanova, desde Guyana; Carolina Solano Gutiérrez, desde Ginebra; José David Moreno, desde República Dominicana; Ricardo Montenegro Coral, desde Brasil; y Wilmar Díaz Zapata, desde Venezuela.

Los cinco funcionarios habrían sido nombrados en provisionalidad, aunque la información difundida no precisa si todos tendrían la misma modalidad de vinculación ni la fecha en que deberían asumir labores en Adís Abeba.

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Los traslados podrían generar gastos adicionales

El desplazamiento de los diplomáticos podría implicar costos para el Estado por pasajes, gastos de viaje y traslado de sus grupos familiares, si correspondiera.

Caracol Radio calculó que esos rubros podrían rondar los $80 millones por funcionario, aunque el monto dependería del rango, las condiciones del traslado y los beneficios que les correspondan.

La cifra no incluiría un eventual nuevo movimiento si los funcionarios fueran reasignados tras el cierre de la representación diplomática. La emisora señaló que los cinco casos no habrían sido considerados dentro de un cálculo previo de $1.400 millones sobre otros traslados anunciados por la Cancillería.

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La información plantea interrogantes sobre la necesidad de destinar cinco diplomáticos a una misión cuya clausura ya habría sido confirmada por la entidad.

Según la versión conocida, el proceso de cierre podría realizarse en pocas semanas y requeriría una cantidad menor de personal. No obstante, no se conocen detalles oficiales sobre las funciones que asumirían los funcionarios enviados ni sobre el cronograma de cierre de la embajada.

El canciller Omar Bula firmó entre octubre y la primera semana de noviembre de 2026 resoluciones que notificaron los movimientos de los funcionarios hacia la misión en Etiopía (Cancillería de Colombia)

Tampoco se ha informado si las resoluciones de traslado seguirían vigentes, si serían modificadas o si los diplomáticos tendrían una asignación temporal antes de una nueva destinación.

Cierres de embajadas y consulados

El presidente electo Abelardo de la Espriella presentó los cambios que aplicaría a la política exterior colombiana después de asumir el 7 de agosto. En una transmisión por redes sociales, anunció el cierre de 14 embajadas, la eliminación de cerca de 15 consulados y la suspensión de la apertura de la embajada en Palestina.

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El futuro mandatario sostuvo que la decisión buscaba disminuir el gasto estatal. Los fondos liberados, según explicó, se destinarían a seguridad, salud, educación, infraestructura y programas para los sectores más vulnerables de la población.

También anticipó que, durante los primeros 100 días de gobierno, realizaría una auditoría técnica sobre otras sedes diplomáticas. Esa revisión evaluaría sus operaciones y establecería si correspondía aplicar ajustes adicionales dentro del servicio exterior.

El presidente electo explicó las razones de la reestructuración de la red diplomática y anunció otros cambios en la política exterior (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella cuestionó la estructura vigente y afirmó que algunas delegaciones suponían costos altos sin entregar beneficios proporcionales. Planteó que la red debía responder a criterios de eficiencia y a los intereses del país, lejos de prácticas burocráticas o partidistas.

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“Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, manifestó.

El presidente electo dijo que iniciaría una “optimización” de embajadas, consulados y misiones internacionales. Añadió que el plan pretendía modificar la distribución de esas oficinas sin interrumpir, en la mayoría de los casos, los vínculos diplomáticos de Colombia con otros Estados.

La primera fase comprendía las embajadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica. También dejaría sin efecto la embajada colombiana en Palestina. Precisó que esa sede todavía no había iniciado operaciones. La medida formó parte de la reestructuración anunciada para la red diplomática nacional que expuso públicamente.

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