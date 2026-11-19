El jefe de Estado compartió los detalles del operativo que lideró la Armada Nacional de Colombia (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Varios usuarios en redes sociales no pasaron por alto un detalle que se reveló en uno de los videos que compartió el presidente Abelardo de la Espriella desde su cuenta de X la mañana del jueves 19 de noviembre de 2026, y tras anunciar un nuevo golpe contra el Clan del Golfo.

Los pormenores de la operación de la Armada Nacional contra estructuras del grupo armado que también se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y que permitió las capturas de 26 personas capturadas en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, quedaron en un segundo plano por cuenta de la música de fondo que se escucha en la grabación: la pista de uno de los soundtracks más famosos de la serie animada japonesa Pokémon en su versión latina ¡Atrápalos ya!

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Entre los capturados, el jefe de Estado destacó que cinco sujetos serían presuntos cabecillas de la organización criminal, pero los comentarios de los usuarios desviaron el objetivo central del mandatario, trasladando la discusión alrededor de la recordada canción con la que crecieron varias generaciones de jóvenes en Colombia.

Algunos de los internautas resaltaron el detalle en la grabación. “Con la cación de atrapalos a todos de pokemonUn genio”; “Vamos por todos hahaha excelente canción”; y “Otro nivel de video, muy buen resultado atrapando a los bandidos como debe ser”, fueron algunos de los mensajes de varios usuarios que se percataron de la melodía de fondo.

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(@ABDELAESPRIELLA/X)

Los detalles del operativo efectuado por la Armada Nacional

El operativo buscó afectar las capacidades logísticas, armadas y financieras de estructuras que, de acuerdo con la información oficial, tendrían presencia en varios sectores del Caribe colombiano.

Las acciones se concentraron en redes relacionadas con el transporte de armas y municiones, la movilidad de integrantes armados y actividades asociadas al narcotráfico.

De La Espriella afirmó en su mensaje vía X que la ofensiva permitió impactar dos componentes de la organización. El primero corresponde a la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, a la que estarían vinculados 15 de los detenidos. Los otros 11 capturados integrarían una red señalada de facilitar el tráfico de drogas, armas y municiones.

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Alias Kikilo sería el encargado de movilizar material de guerra en los Montes de María

Entre las personas capturadas figura un hombre conocido con los alias de Kikilo o Kitico, señalado como presunto coordinador logístico de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes.

De acuerdo con la información oficial que compartió el presidente De la Espriella, el hoy detenido habría sido responsable de organizar el abastecimiento de la estructura, movilizar armamento y municiones, y apoyar el componente armado de la organización en los Montes de María.

Las autoridades investigan si el hombre también habría participado en la coordinación de rutas para trasladar integrantes de la organización y en la logística de acciones destinadas a sostener el control territorial en zonas de Sucre y Bolívar.

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La subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes es una de las facciones que las autoridades asocian con actividades de extorsión, narcotráfico y control de economías ilegales en el Caribe colombiano.

El operativo afectó dos redes vinculadas a narcotráfico y armas

De acuerdo con la información oficial, la segunda red golpeada en el operativo tendría relación con el narcotráfico y el suministro de armas y municiones para estructuras criminales.

La Armada desarrolló acciones en distintos puntos de los tres departamentos, aunque no se detallaron los municipios donde se efectuaron las capturas ni los elementos incautados durante los procedimientos.

El presidente indicó que el objetivo de la operación fue intervenir los eslabones que permiten a las organizaciones criminales mantener sus actividades. Estos incluyen la provisión de material de guerra, el transporte de sustancias ilícitas, la recolección de recursos y la movilidad de sus integrantes.

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Los 26 detenidos deberán ser presentados ante las autoridades judiciales competentes para las respectivas audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y definición de medidas de aseguramiento.

De La Espriella aseguró que las operaciones contra el Clan del Golfo continuarán en las regiones donde la organización tenga presencia con miras a desarticular las estructuras desde sus redes internas de financiación, abastecimiento y operación armada, sumado al refuerzo de las intervenciones contra sus rutas de narcotráfico y sus redes de apoyo.

Esta es la letra de la canción ‘¡Atrápalos ya!’

Tengo que ser siempre el mejor

Mejor que nadie más

Atraparlos mi prueba es

Entrenarlos, mi ideal

Yo viajaré de aquí a allá

Buscando hasta el fin

Oh, Pokémon, yo entenderé

Tu poder interior

Pokémon

Tengo que atraparlos (solos tú y yo)

Nuestro destino así es

Pokemón

Gran amigo es

En un mundo por salvar

Pokémon

Tengo que atraparlos (mi amor es real)

Nuestro valor vencerá

Te enseñaré y tú también

Pokémon

Atraparlos ya (atraparlos ya)

Yeah

Un nuevo reto perseguir

Con mucho más valor

Día a día he de pelear

Hasta ser el mejor

Síganme, la hora llegó

Yo soy el mejor

Pelearemos hombro con hombro

Siempre ha sido nuestro ideal

Pokémon

Tengo que atraparlos (solos tú y yo)

Nuestro destino así es

Gran amigo es

En un mundo por salvar

Pokémon

Tengo que atraparlos (mi amor es real)

Nuestro valor vencerá

Te enseñaré y tú también

Pokémon

Atraparlos ya (atraparlos ya)

Atraparlos ya

Atraparlos ya

Atraparlos ya

Yeah

Pokémon

Tengo que atraparlos (solos tú y yo)

Nuestro destino así es

Gran amigo es

En un mundo por salvar

Pokémon

Tengo que atraparlos (mi amor es real)

Nuestro valor vencerá

Te enseñaré y tú también

Pokémon

Atraparlos ya (atraparlos ya)

Pokémon