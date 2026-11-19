La trabajadora relató en redes sociales los cambios personales que afrontó tras emigrar al territorio español (Captura de video)

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La migración colombiana hacia España tuvo en Paula Álvarez uno de sus relatos más visibles en redes sociales. Mientras miles de personas llegaron al país europeo durante 2026, la joven contó cómo dejó su empleo de auxiliar contable en Colombia para trabajar en la limpieza de hogares.

Según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), Colombia fue la nacionalidad con más llegadas al país durante el segundo trimestre de 2026: 34.000 personas. Le siguieron Venezuela, con 23.300, y Marruecos, con 21.100.

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Para Paula Álvarez, emigrar implicó abandonar una ocupación vinculada a su formación y aprender tareas domésticas que, según relató, no realizaba antes de partir. En sus videos explicó que el cambio laboral fue parte de su proceso para sostenerse y adaptarse a la vida en España.

Paula Álvarez dejó la contabilidad y comenzó a trabajar en la limpieza

La colombiana resumió su cambio de vida con una frase que difundió en sus plataformas: “Pasé de ser una auxiliar contable en Colombia a limpiar pisos en España”. Álvarez convirtió sus redes sociales en un espacio para mostrar sus rutinas, explicar cómo encontró trabajo y hablar sobre las dificultades de instalarse en otro país.

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La decisión no fue recibida con certeza por su entorno. “Cuando le conté a mi familia que había tomado la decisión de emigrar a España en busca de una mejor calidad de vida, no me creían capaz”, afirmó.

La joven también recordó las dudas que surgieron en su casa ante su partida. “No les cabía en la cabeza que la niña de la casa que no sabía ni freír un huevo fuera capaz de sobrevivir en el exterior”, sostuvo.

Antes de emigrar, dijo que su abuela asumía gran parte de las tareas del hogar. “En mi casa no me tocaba ni mover un solo dedo porque sí, lo admito, era la mimada de mi abuela”, contó.

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Álvarez agregó que, cuando intentaba hacer alguna tarea, su abuela intervenía. “Por más que yo dijera que iba a hacer algo, ella me decía que no, que para eso estaba ella”, relató.

Aprender a cocinar y limpiar fue parte de su adaptación en España

La nueva situación la obligó a incorporar habilidades que no formaban parte de su vida cotidiana en Colombia. La migrante explicó que tuvo que cocinar y limpiar para poder mantenerse en un país distinto al suyo.

“La niña de la casa que tuvo que aprender a limpiar y a cocinar para poder sobrevivir en un país nuevo”, expresó Álvarez al describir ese proceso de cambio.

La experiencia también le permitió descubrir una actividad que no esperaba disfrutar. “Me llevó a descubrir que me gusta la cocina”, señaló la colombiana. Sobre el trabajo doméstico, fue directa: “Me tocó aprender a limpiar”. Para ella, esa transformación está ligada a las exigencias de vivir fuera de su país de origen.

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“El que ha emigrado sabe que una se debe volver lo que nunca ha sido”, manifestó Álvarez al referirse a las tareas y empleos que muchas personas aceptan durante sus primeros años en el extranjero.

Los anuncios en internet fueron su vía para conseguir empleo

Álvarez también compartió una guía basada en su propia experiencia para quienes buscan oportunidades laborales similares en España. “Les voy a explicar un poco lo que a mí me funcionó, para que ustedes prueben su suerte”, anunció.

Su primer paso fue publicar avisos en plataformas de compraventa y clasificados. “Yo empecé subiendo anuncios en Wallapop y Milanuncios”, explicó.

Más adelante, cuando volvió a buscar trabajos de limpieza, decidió concentrarse en una sola aplicación. “Aunque la segunda vez que empecé a buscar nuevamente las limpiezas, solamente lo hice en Wallapop”, contó.

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La joven aconsejó prestar atención a la presentación de los avisos, sobre todo ante la presencia de imágenes generadas con inteligencia artificial. “Ahora se ven muchos anuncios con IA. Pero, sinceramente, esas imágenes son cero profesionales”, afirmó.

Como alternativa, recomendó recurrir a diseños editables. “Las plantillas las pueden encontrar en Canva, solo entran y las editan”, indicó.

Su método no se limitó a publicar una vez y esperar respuestas. Álvarez dijo que actualizaba el contenido con frecuencia: “Lo editaba todos los días para que se estuviera renovando”.

La colombiana atribuyó parte de los resultados a la sencillez de la información que ofrecía en sus avisos. “Di una información corta, clara y concisa y así me comenzaron a escribir”, puntualizó.

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