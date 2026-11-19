Dian entregará a la justicia contrato entregado durante la administración Petro a la congresista Luz Verónica Estrada: - (Universidad de los Andes/DIAN)

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) prepara el envío de copias a las autoridades para que se verifique documentación presentada por la congresista Luz Verónica Estrada durante la contratación que celebró con la entidad en marzo de 2025. Entre los soportes objeto de revisión figura un título de ingeniería de minas cuya autenticidad fue cuestionada.

Estrada suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales por $78.000.000, con honorarios cercanos a $8.000.000 mensuales. El objeto consistía en apoyar a la Dirección General de la Dian en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas para fortalecer las labores de control y fiscalización en el sector minero.

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La Dian remitirá la documentación para su verificación

La hoy congresista suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales por $78.000.000, con honorarios cercanos a $8.000.000 mensuales - crédito Dian

Las funciones contratadas exigían conocimientos técnicos en minería, según fuentes que indicaron a El Tiempo. En ese contexto, el Pacto Histórico anunció que abrirá una investigación ética interna para examinar las inconsistencias advertidas en los documentos de la hoy congresista.

La contratación y los soportes fueron avalados por Cielo Vega, quien entonces se desempeñaba como subdirectora de Compras y Contratos de la Dian. El trámite ocurrió durante la dirección de Luis Eduardo Llinás.

Vega, quien ya no trabaja en la entidad, le dijo al medio citado que los procesos parten de la buena fe de los contratistas y que no recuerda los detalles del caso. Agregó que revisará la documentación y que, si se comprueba que se aportaron títulos falsos, el Estado sería el afectado. “Yo también sería víctima y presentaría recursos ante las autoridades”, señaló.

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Las certificaciones describen experiencia en el sector minero

Los documentos entregados por Luz Verónica Estrada incluyen certificaciones de experiencia profesional por dos años, contabilizadas a partir de la aprobación del pensum académico. Esas constancias, expedidas por empresas privadas, señalan que trabajó en control de calidad, seguimiento de procesos de extracción mineral y manejo de equipos y maquinaria.

También consignan labores relacionadas con la elaboración de informes de regalías ante la Agencia Nacional de Minería (ANM). Otra certificación indica que ejerció como jefa de minas y supervisora de operaciones mineras, además de participar en estudios geológicos sobre la calidad de recursos minerales.

Las autoridades podrían requerir información a las empresas que expidieron esas certificaciones como parte de la verificación de los antecedentes presentados para el contrato.

Pacto Histórico investigará a Luz Verónica Estrada

Pacto Histórico investigará a Luz Verónica Estrada - (Cristian Bayona/Colprensa)

El Pacto Histórico pidió el 18 de noviembre de 2026 a su Comité de Ética que investigue las denuncias por la presunta falsificación del título de pregrado y la tarjeta profesional de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, un caso que también podría ser puesto en conocimiento de la autoridad judicial por una posible falsedad en documento público.

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La decisión fue comunicada por la Coordinación Nacional Provisional de la colectividad, que solicitó activar los mecanismos disciplinarios internos, examinar los hechos con rigor y resolver la situación de la congresista “a la mayor brevedad posible”.

El Pacto Histórico reiteró su rechazo a cualquier acto de falsedad y garantizó el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia - (@PactoCol/X)

La organización política señaló que las denuncias conocidas públicamente exigen la intervención de sus organismos internos y que sus disposiciones éticas deben alcanzar a todos los integrantes, sin distinción de investidura o militancia. También vinculó este tipo de señalamientos con la confianza de los ciudadanos y aseguró que su respuesta se regirá por criterios de transparencia.

Además de solicitar rapidez y firmeza en el trámite, aclaró que debe preservar las garantías de la congresista. “Si bien exigimos celeridad y contundencia, también garantizamos el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, confiando en que la justicia ordinaria y nuestros organismos internos esclarecerán los hechos”, puntualiza el comunicado.

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La declaración, suscrita en Bogotá por la Coordinación Nacional Provisional, no anunció una sanción contra Estrada Holguín ni anticipó el resultado de la investigación. El Comité de Ética deberá determinar lo que corresponda dentro de sus competencias, mientras las verificaciones judiciales seguirán un curso independiente.