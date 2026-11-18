El canciller respondió a los señalamientos que le hizo la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada - crédito @DanielSanin/X

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Una inusual interacción entre el canciller Omar Bula y la congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada generó cierta tensión durante un debate de control político de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que se realizó durante la jornada del martes, 17 de noviembre de 2026.

Durante esta diligencia, el canciller respondió “a las proposiciones de los congresistas sobre las decisiones de política exterior de estos primeros 100 días de Gobierno”, según la información que publicó la institución.

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En medio del desarrollo del evento, la congresista cuestionó una supuesta “inrresponsabilidad” del funcionario.

Luz Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico, cuestionó al ministro durante su intervención en el Congreso (Cámara de Representantes/sitio web)

La intervención de Estrada en medio del debate en el ministro habló de sustancias como el manganeso como “una tierra rara”, fue:

“Quisiera empezar por el señor canciller. Ante semejante intemperie y tremenda persona tan preparada, le quiero corregir. El magnesio no es una tierra rara, es un material alcaliciotérreo, para que le quede claro, ministro. Y el escudo, eso es irresponsabilidad de usted, señor ministro, mandar a pelear a la guerra y a la defensa”.

Bula respondió que varias de las preguntas formuladas ya habían sido contestadas durante su exposición y pidió atender las intervenciones de los miembros del Gobierno.

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“Bueno, se suben los ánimos en estos debates, ¿no es cierto? Bastante intensidad, pocas pruebas, definitivamente, y poca escucha”, afirmó el canciller.

“No es magnesio, es manganeso”, respondió el canciller

Sin embargo, durante su réplica, el funcionario corrigió la referencia al elemento químico y también la pronunciación de una de las palabras usadas por la congresista.

“Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y sí es una tierra química. Y no se dice ‘inrresponsabilidad’, se dice irresponsabilidad”, agregó.

De inmediato, el jefe de las Relaciones Exteriores pidió que el debate no se concentrara en esas diferencias y planteó la necesidad de llegar a acuerdos frente a la lucha contra el crimen transnacional organizado.

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“Pero no bajemos el debate a esas minucias, porque yo creo que aquí lo que estamos buscando, y lo mencioné yo mismo durante mi intervención, es magnanimidad de acuerdos”, señaló.

Bula corrigió a la congresista al señalar que la discusión se refería al manganeso y no al magnesio (Colprensa-Cámra de Representantes/Sitio web- Sunsirs)

Bula sostuvo que el control político también debe servir como escenario para acercar posiciones. “Este debate de control político, que la Constitución lo ve también como un terreno para tender puentes, ya se acabó, ¿no es cierto? No importa. Sigamos tendiendo puentes de todas maneras”, concluyó.

Qué más dijo el canciller Bula: la cooperación internacional contra el crimen organizado

Además, en el debate, Omar Bula defendió la cooperación con Estados Unidos y otros países de la región para combatir el crimen transnacional organizado.

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Omar Bula sostuvo que el crimen transnacional organizado exige cooperación con Estados Unidos y otros países de la región.(Cancillería)

El ministro sostuvo que el alcance internacional de las organizaciones criminales exige coordinación entre gobiernos y afirmó que el problema debe asumirse como una prioridad de Estado.

“Se trata del crimen, y subrayo, transnacional organizado. Su carácter transnacional es el que define que haya necesidad de cooperación con países afines”.

También afirmó que los grupos ilegales tienen presencia en cerca de una tercera parte del territorio nacional y cuestionó las críticas sobre soberanía que han surgido frente a eventuales acuerdos con otros gobiernos.

“Las tierras que ocupan los criminales hoy no están bajo nuestra soberanía, están bajo la soberanía de ellos, de los grupos criminales”.