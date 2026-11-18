Dos ocupantes de una motocicleta habrían intentado dejar una carga en la estación El Contadero, pero la presencia militar frustró el plan y provocó la detonación del artefacto (Ejército Nacional)

Guardar

Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 20, adscrito a la Brigada 23 del Ejército Nacional, frustraron una acción contra el peaje El Contadero, en el departamento de Nariño, según informó la Tercera División. La operación evitó posibles afectaciones contra los uniformados, los usuarios de la carretera y los habitantes de los sectores cercanos.

El hecho ocurrió durante labores de control y seguridad en el corredor Rumichaca-Pasto, una vía que comunica a Pasto con Ipiales y conduce hacia la frontera con Ecuador. La estación se ubica en jurisdicción del municipio de El Contadero, en un tramo de relevancia para la movilidad en el sur del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte oficial, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se acercaron a la infraestructura con la aparente intención de dejar un artefacto explosivo improvisado. Los militares detectaron la situación antes de que el dispositivo fuera instalado.

Los hombres intentaron escapar al advertir la presencia de los soldados

La presencia de los uniformados alteró el plan atribuido a los ocupantes de la motocicleta. Según la institución, los hombres intentaron abandonar el sitio después de percatarse de que las tropas adelantaban labores de vigilancia en inmediaciones del peaje.

Tropas del Ejército Nacional frustraron una acción contra el peaje El Contadero en el departamento de Nariño. (Policía Nacional)

En medio de esa huida ocurrió la explosión. Las autoridades indicaron que el dispositivo se activó de manera accidental y causó la muerte de uno de los presuntos implicados en el mismo lugar de los hechos.

PUBLICIDAD

El segundo ocupante de la motocicleta habría escapado. Las autoridades mantienen las verificaciones para establecer su identidad y ubicación, así como las circunstancias que rodearon el traslado y la manipulación del explosivo.

El teniente coronel Luis Erazo Arteaga, comandante del Batallón Especial Energético y Vial N.° 20, señaló que la intervención militar evitó que se concretara el ataque contra la estructura vial. “Se logró la neutralización de una acción terrorista”, afirmó el oficial.

El Ejército mantuvo el control sobre el corredor Rumichaca-Pasto

Tras la detonación, las unidades militares reforzaron su presencia en el sector. El objetivo, según el Ejército, es preservar la seguridad de quienes circulan por la carretera y prevenir nuevos hechos que puedan alterar el tránsito en esta zona de Nariño.

PUBLICIDAD

La Tercera División confirmó que la operación concluyó sin afectaciones entre la población civil ni entre los soldados. (@Ejercito_Div3 / X)

La institución sostuvo que no hubo afectaciones entre la población civil ni entre los integrantes de la fuerza pública. La reacción de los soldados permitió impedir que el artefacto fuera instalado en la estación de peaje, de acuerdo con la información entregada por la Tercera División.

El Ejército no atribuyó públicamente el hecho a una organización armada en particular. Tampoco divulgó información sobre el tipo de explosivo ni sobre la cantidad de material que habría sido transportado por los dos hombres.

La concesionaria confirmó que no hubo trabajadores ni usuarios lesionados

La Concesionaria Vial Unión del Sur, responsable de la operación y conservación del corredor Rumichaca-Pasto, rechazó lo sucedido y confirmó que no se registraron lesionados entre sus trabajadores, los viajeros ni los habitantes de comunidades próximas al lugar.

PUBLICIDAD

La empresa indicó que el episodio se presentó en el sector de El Placer, donde está ubicada la caseta. También destacó el acompañamiento del Ejército, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales y departamentales.

La Concesionaria Vial Unión del Sur precisó que la estación de peaje El Contadero todavía no opera debido a obras pendientes. (Concesionaria Vial Unión del Sur / Facebook)

La concesionaria precisó que la estación de peaje El Contadero todavía no está en funcionamiento, debido a que faltan obras para completar el proyecto vial en ese punto. Aun así, el lugar hace parte de una infraestructura que conecta a varias poblaciones del sur de Nariño.

El caso se conoce en un contexto de alertas por ataques y hallazgos de explosivos cerca de peajes y corredores viales en distintas regiones del país. En Nariño, las autoridades reforzaron la vigilancia sobre estas estructuras, en especial en áreas consideradas sensibles por su ubicación y flujo de vehículos.

PUBLICIDAD