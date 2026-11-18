La investigación apunta a un posible conflicto personal después de que la víctima fuera llevada en moto desde su residencia y baleada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una joven de 18 años, identificada como Kathy Julieth Mendoza Vides, fue asesinada a tiros en el barrio El Bosque, en Barranquilla, después de que, según la información preliminar de la Policía Metropolitana, recibiera amenazas de muerte durante la mañana del martes 17 de noviembre de 2026.

Las autoridades investigan si el ataque está vinculado con un conflicto personal relacionado con un presunto integrante de la estructura delincuencial los Pepes.

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El caso elevó a 35 el número de mujeres asesinadas en Barranquilla durante el 2026, de acuerdo con las cifras conocidas por las autoridades. En todo el Atlántico, la cifra llega a 79 víctimas y en noviembre se han reportado 13 homicidios de mujeres en el departamento.

La víctima se habría subido a una motocicleta, aunque no es claro si lo hizo bajo amenazas o engañada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre recogió a la víctima en motocicleta

El homicidio ocurrió en la calle 60 con carrera 6, en El Bosque, sector de la localidad Suroccidente de Barranquilla. La reconstrucción inicial indica que Mendoza Vides se encontraba en su vivienda cuando un hombre llegó en motocicleta y le pidió que subiera como pasajera.

La joven habría aceptado y avanzaron varias cuadras por el sector. Al llegar al punto donde ocurrió el crimen, el conductor presuntamente sacó un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades contra ella.

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Tras los disparos, el responsable huyó del lugar, según la versión preliminar entregada por la institución policial que fue difundida por medios locales como El Heraldo y Zona Cero.

Personas que se encontraban cerca auxiliaron a la víctima y gestionaron su traslado a un establecimiento médico. Sin embargo, el personal de salud no logró salvarle la vida ante la gravedad de las heridas.

Ahora, la investigación busca establecer la ruta que siguió la motocicleta, identificar al conductor y determinar si actuó por orden de otras personas.

El conductor utilizó un arma para acabar con la vida de la joven y la abandonó (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amenazas hacen parte de la investigación

Los investigadores conocieron que Kathy Julieth Mendoza Vides habría sido amenazada horas antes de su muerte por una mujer identificada preliminarmente como Yaritza, de acuerdo con El Heraldo.

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Según la hipótesis difundidas por los medios locales, Yaritza sería la pareja sentimental de alias Carta, señalado como presunto integrante del grupo delincuencial organizado los Pepes. La información recopilada hasta ahora apunta a que la víctima habría sostenido una relación sentimental con ese hombre.

“La víctima al parecer mantenía una relación con alias Carta, situación que le habría traído problemas personales con la pareja sentimental de este, Yaritza”, señaló la versión difundida por el medio local que continúa bajo verificación en medio del proceso investigativo que inició después del brutal ataque que le arrebató la vida a la joven.

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Las autoridades investigan el crimen y buscan una relación con las presuntas amenazas por celos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si una persona es herida de bala

Debe buscar cobertura y llamar al número de emergencias 123. Solo debe acercarse a la víctima si el lugar es seguro. Si la persona presenta sangrado abundante, debe aplicar presión firme y continua sobre la herida con una gasa, tela limpia o prenda. No debe retirar proyectiles ni objetos que permanezcan incrustados. En esos casos, debe presionar alrededor de la lesión. Si la hemorragia ocurre en un brazo o una pierna y no se detiene con presión directa, puede usar un torniquete (amarrar una camisa u objeto). Debe ponerlo entre la herida y el torso, sin ubicarlo sobre una articulación, y registrar la hora de aplicación. Debe mantener a la víctima quieta, abrigada y acompañada hasta la llegada de los servicios médicos. No debe darle alimentos, bebidas ni medicamentos. Si la persona deja de respirar y quien la auxilia sabe realizar reanimación cardiopulmonar, debe iniciar RCP siguiendo las indicaciones del operador de emergencias. Intente contactar a algún familiar de la víctima para que pueda reportar la situación y conducirlo al centro médico al que la trasladen.