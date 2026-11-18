El sector manufacturero es clave para el crecimiento económico de Colombia - (Luisa González/Reuters)

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El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció apenas 0,5% anual en el tercer trimestre de 2026, frente al 3,8% del mismo período de 2025, y se contrajo 0,8% frente al trimestre anterior con ajuste estacional, según cifras preliminares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La minería avanzó, pero la agricultura y la industria manufacturera retrocedieron.

La economía colombiana registró ese resultado por la pérdida de impulso del consumo privado, la inversión fija, el gasto público y las exportaciones, de acuerdo con el informe de la entidad. El desempeño también reflejó caídas en agricultura, manufactura, comunicaciones y finanzas, además de interrupciones económicas asociadas al terremoto del 10 de agosto.

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Así las cosas, entre enero y septiembre, el PIB acumuló una expansión de 2,1%, mientras septiembre fue el mes de mejor desempeño del trimestre, con un crecimiento anual de 1,4%. El dato trimestral quedó por debajo de su previsión de 1,8% y del consenso de analistas, situado en 1,6%.

Minería y servicios sostuvieron un crecimiento desigual

La explotación de minas y canteras fue una de las actividades que sostuvo el resultado agregado: creció 7,8% anual y añadió 0,3 puntos porcentuales (pp) al PIB, según el Dane. Parte de ese desempeño se debió a la producción y exportación de oro industrial hacia Estados Unidos y Francia.

El PIB de Colombia creció menos de lo esperado en el tercer trimestre de 2026 - (Dane)

Otras actividades a resaltar fueron:

Administración pública, defensa, educación, salud y servicios sociales: aportaron 0,3 pp, tras crecer 1,6%.

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación: aumentaron 5,2%.

Electricidad, gas y agua: avanzaron 3,9%.

El contraste fue marcado en:

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: cayó 6,7% y restó 0,8 puntos porcentuales al crecimiento anual.

Pesca y acuicultura: -35,4%.

Cultivo permanente de café: -11,2%.

Ganadería: creció 1,6%.

Al respecto, el Centro de Pensamiento Económico Anif dio a conocer un análisis en el que relacionó el deterioro agrícola con una menor producción de arroz, banano y cítricos, así como con condiciones climáticas adversas que redujeron áreas sembradas y ocasionaron pérdidas de cultivos. Bancolombia, por su parte, vinculó el resultado con los cultivos transitorios, los efectos de El Niño y la apreciación del peso colombiano.

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Po su parte, ña industria manufacturera se contrajo 1,2%, con caídas de:

13,4% en textiles, confección, cuero y calzado;

6,2% en madera y papel;

1,1% en refinación, químicos y minerales no metálicos.

0,5% en alimentos, bebidas y tabaco bajaron 0,5%.

2,9% en información y comunicaciones retrocedió 2,9%.

0,8% en las actividades financieras y de seguros disminuyeron.

Anif señaló que la actividad aseguradora cayó 8,3% anual debido al aumento de las indemnizaciones pagadas tras el terremoto del 10 de agosto. “Ese retroceso contribuyó al resultado negativo del sector financiero durante el trimestre”, puntualizó.

La economía colombiana registró un crecimiento anual de 0,5%, según cifras del Dane - (Anif)

Desempeños muy dispares

Sobre los resultados, la presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Luz Stella Murgas, describió una actividad con desempeños muy dispares.

“Existe un comportamiento heterogéneo entre los sectores: mientras la minería muestra una recuperación, la industria manufacturera continúa rezagada y otros sectores estratégicos para el empleo y la actividad productiva, como la construcción y el agropecuario, presentan señales de debilidad”, afirmó por medio de un comunicado.

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Consumo e inversión perdieron fuerza durante el trimestre

Y es que la demanda interna creció 2,6% anual, apoyada en un aumento de 2,1% del consumo final, con un alza de 4,2% en el gasto público y de 1,7% en el consumo de los hogares. “Entre enero y septiembre, la demanda interna aumentó 3,4%, impulsada por el gasto estatal, que avanzó 10,1%, y por el consumo de los hogares, que creció 2,4%”, enfatizó la Andi.

De igual manera, Bancolombia informó que, en la comparación trimestral, el gasto de los hogares apenas aumentó 0,1%. Los bienes durables crecieron 12,4%, por debajo del 15,8% del trimestre previo; los no durables avanzaron 1,8%, los semidurables cayeron 1,7% y los servicios subieron 0,6%, frente al 2% anterior.

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Las ventas de vehículos aumentaron 33,1%, según la Encuesta Mensual de Comercio citada por Anif, y sostuvieron parte del consumo de bienes durables junto con muebles y electrodomésticos. Sin embargo, Bancolombia atribuyó la moderación del gasto de los hogares a las elevadas tasas de interés, la reducción de las remesas y el deterioro laboral; medido en pesos, el valor de las remesas cayó 21,6% por la apreciación cambiaria.

La Andi dice que Colombia necesita recuperar la inversión para impulsar su crecimiento económico - (Andi)

El consumo público, aunque creció 4,2% anual, tuvo su menor aumento en seis trimestres y cayó 2,6% frente al segundo trimestre, según Bancolombia. La entidad explicó que la ejecución mensual promedio del Presupuesto General de la Nación pasó de $49 billones entre enero y julio a $31 billones desde agosto.

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La formación bruta de capital creció 4,6% anual, mientras la formación bruta de capital fijo avanzó 2,1%, diferencia que Anif asoció a una mayor contribución de los inventarios.

Inversión fija: cayó 1% trimestralmente:

Maquinaria y equipo: aumentó 0,7% anual después de crecer 13,1% en el período previo,

Vivienda: bajó 2,2%.

Otros edificios y estructuras: subieron 10,3%, favorecidos por obras civiles deportivas, proyectos terminados e importaciones de maquinaria.

La formación bruta de capital fijo representó 15,7% del PIB y acumuló un crecimiento de 4,3% hasta septiembre, según la Andi. Luz Stella Murgas advirtió que “la baja inversión no solo limita el desempeño económico actual, sino que también compromete las posibilidades de crecimiento futuro”.

Y en el frente externo las exportaciones disminuyeron 1,8%, con una caída de 3,2% en las ventas de bienes, mientras las importaciones crecieron 9,8%. Las mayores compras incluyeron:

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Gas natural

Vehículos híbridos y eléctricos.

Otros bienes.

Servicios y viajes al exterior.

El sector público sigue siendo el jalonador de la economía colombiana - (Bancolombia)

Déficit comercial

El déficit comercial ascendió a $36,9 billones, frente a $29,9 billones en el tercer trimestre de 2025 y $34,7 billones en el trimestre anterior, de acuerdo con Bancolombia. Anif resumió el efecto del comercio exterior: “El consumo sostuvo la demanda interna, aunque registró una desaceleración importante, mientras que la caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones limitaron el aporte del sector externo”.

Bancolombia advirtió que nueve de los 12 macrosectores presentaron caídas trimestrales desestacionalizadas:

Agricultura: 2,3%.

Construcción: 0,5%,

Manufactura: 0,5%.

Comercio, transporte, alojamiento y comidas: 0,6%.

Finanzas: 1,9%.

Información y comunicaciones: 2%.

Minería: subió 1,9%.

La debilidad simultánea de la inversión y de buena parte de las actividades productivas deja a la economía con menos bases para recuperar un crecimiento sostenido tras el frágil resultado del tercer trimestre.

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