El Ministerio del Trabajo confirmó que el 26 de noviembre iniciará la mesa de negociación para fijar el salario mínimo de 2027. (Colprensa - Ministerio del Trabajo)

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La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales aprobó en la jornada del miércoles 18 de noviembre el cronograma que regirá la discusión del salario mínimo para 2027 en Colombia: un proceso que comenzará con sesiones técnicas el 26 de noviembre y tendrá como primer límite legal para un acuerdo el 15 de diciembre.

La mesa formal de concertación se instalará el 27 de noviembre, con participación del Gobierno nacional, los representantes de los empleadores, las centrales obreras y las organizaciones de pensionados. La discusión tendrá como ejes la productividad, la inflación, el comportamiento de la economía y las condiciones del mercado laboral.

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Sobre el particular, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, encabezó la sesión en la que se definió la hoja de ruta. La funcionaria afirmó que la intención del Ejecutivo es alcanzar un entendimiento entre los sectores convocados y de esta manera construir acuerdos entre empresarios, trabajadores, sindicatos y la academia.

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, confía en la buena voluntad de las partes para llegar a un consenso sobre el incremento que regirá en 2027. (Ministerio del Trabajo)

“Al Gobierno nacional le ilusiona, sueña y ese es el propósito con la instalación de esta comisión: lograr un acuerdo que nos permita, a pesar de las diferencias, llegar a ese punto de encuentro y sacar el país adelante”, expresó López Fuentes en su declaración, frente a la jornada que representó el primer acercamiento formal entre las partes.

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Productividad abrirá la agenda técnica el 26 de noviembre

La primera fecha del calendario será el 26 de noviembre, cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentará los datos de productividad. Ese indicador suele ser uno de los insumos centrales para establecer las posiciones de trabajadores, empresarios y Gobierno frente al aumento que debe darse del salario.

Un día después, el 27 de noviembre, quedará instalada la mesa que definirá el ajuste del salario mínimo que regirá desde el 1 de enero de 2027. En la actualidad este concepto está en los $1.750.905 y con auxilio de transporte llega a los $2.000.000; tras el anuncio hecho el 29 de diciembre de 2025; en un aumento en ese entonces del 23%

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Al menos 2,4 millones de trabajadores en Colombia devengan un salario mínimo, aunque su incremento tiene impacto en otros conceptos. (REUTERS)

En el cronograma se contempla una nueva reunión el 9 de diciembre, cuando se revisarán la inflación y las perspectivas macroeconómicas del país. En esa jornada participarán el Dane, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, previo a lo que podría considerarse la recta final de las negociaciones por este concepto vital.

Las partes expondrán sus propuestas de aumento el 10 de diciembre

Las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus planteamientos sobre el incremento el 10 de diciembre. La Comisión prevé jornadas de concertación los días 11 y 14 de diciembre, antes del primer vencimiento legal para fijar el incremento de cara a la vigencia del 2027.

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La Ley 278 de 1996 establece el 15 de diciembre como primer plazo para lograr un acuerdo. Si las partes no alcanzan un consenso en esa fecha, el proceso continuará con la presentación de salvedades y sesiones extraordinarias, hasta que se pueda establecer un acuerdo tripartito entre los involucrados en estas tratativas, que concentran la atención.

El reto en la mesa de concertación es encontrar el equilibrio para que la inflación no se coma el aumento definido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 17 de diciembre se entregarán los escritos de salvedades y al día siguiente, el 18 de diciembre, la Comisión analizará esos documentos durante una jornada extraordinaria. De entrada, hay disparidad entre las propuestas de los gremios y las centrales obreras, que buscarían un incremento del 38,5%, en contraste con el 9,5%.

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Gobierno tendrá plazo hasta el 30 de diciembre si no hay consenso

El calendario también fijó reuniones extraordinarias para el 21, 22 y 23 de diciembre. Si la negociación no concluye con un acuerdo, el Gobierno preparará el proyecto de decreto el 24 de diciembre, en una iniciativa que llegar a la Presidencia de la República el 28 de diciembre, para el estudio del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella.

El 30 de diciembre de 2026 vence el plazo para expedir el decreto del salario mínimo, en caso de que las partes no logren concertar el incremento. Además de la discusión económica, los integrantes de la Comisión plantearon ampliar los espacios de diálogo en las regiones, recogiendo las posiciones de trabajadores rurales, independientes, empleadas domésticas, empresarios y jóvenes que buscan su primer empleo.

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En caso de que no lleguen a un acuerdo, el presidente Abelardo de la Espriella está facultado para definir el aumento por decreto. (Cristian Bayona/Colprensa)

Fechas de la discusión del salario mínimo 2027

26 de noviembre de 2026: presentación de productividad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

27 de noviembre de 2026: instalación de la mesa de concertación del salario mínimo.

9 de diciembre de 2026: mesa de concertación del salario mínimo.

10 de diciembre de 2026: presentación de propuestas de incremento del salario mínimo. 11 de diciembre de 2026: jornadas de concertación.

14 de diciembre de 2026: jornadas de concertación.

15 de diciembre de 2026: primer vencimiento legal para la concertación del salario mínimo.

17 de diciembre de 2026: presentación de escritos de salvedades.

18 de diciembre de 2026: jornada extraordinaria y estudio de las salvedades.

21 de diciembre de 2026: jornada de concertación extraordinaria.

22 de diciembre de 2026: jornada de concertación extraordinaria.

23 de diciembre de 2026: última jornada de concertación extraordinaria.

24 de diciembre de 2026: preparación del proyecto de decreto, si no hubo acuerdo.

28 de diciembre de 2026: envío del proyecto de decreto a la Presidencia de la República.

30 de diciembre de 2026: fecha límite para expedir el decreto del salario mínimo.