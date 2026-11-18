El presidente se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para interponer una denuncia formal contra actos de corrupción, señalando el desvío de más de 119.000 millones de pesos en Barrancabermeja y posibles irregularidades en contratos. (Presidencia)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, acudió a la Fiscalía General de la Nación en la mañana del miércoles 18 de noviembre para denunciar presuntas irregularidades en más de $ 119.000 millones de recursos de regalías en Barrancabermeja, Santander; en uno de los casos a los que le estaría poniendo la ‘lupa’ tras cumplir sus primeros 100 días en el poder.

Según expuso el jefe de Estado a los medios, los hechos involucran procesos de contratación que fueron trasladados a un fondo mixto y que, de acuerdo con la documentación que dijo haber revisado, no habrían sido publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II); en un aparente hecho de corrupción en el anterior Gobierno.

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, estuvo presente en la Fiscalía General de la Nación para denunciar lo que serían hechos de corrupción. (Presidencia)

De esta manera, el mandatario anunció que la denuncia forma parte de una estrategia que denominó bloque de búsqueda contra la corrupción, la cual, según indicó, será articulada por la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, dirigida por la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que recién llegó al Ejecutivo nacional.

“En la campaña presidencial me comprometí a luchar de manera frontal y sin tregua contra la corrupción. Por eso hemos creado el bloque de búsqueda contra la corrupción”, dijo De la Espriella en su intervención. Con ello, esa estructura buscará coordinar acciones entre entidades estatales para identificar y llevar ante las autoridades posibles casos irregulares.

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Con este mensaje en X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación del bloque anticorrupción y apuntó a las actuaciones del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez. (@ABDELAESPRIELLA/X)

También anticipó que pretende acudir semanalmente a la Fiscalía y, cuando se trate de funcionarios aforados, a la Corte Suprema de Justicia para presentar nuevas denuncias. “No importa el color político, no importa la ideología, no vamos a permitir la corrupción venga de donde venga”, agregó el primer mandatario, en una visita a la Fiscalía que causó revuelo.

Denuncia de Abelardo de la Espriella apunta al alcalde de Barrancabermeja y recursos de regalías

De la Espriella aseguró que el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, cercano al exprecandidato presidencial Daniel Quintero, trasladó recursos de regalías a Foncolombia: un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado. Con esos dineros, afirmó, se adjudicaron siete procesos contractuales que no habrían sido publicados en Secop II.

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Según la declaración del primer mandatario de los colombianos, seis de los siete procesos tuvieron un único oferente. Añadió que cuatro de los cinco contratos de obra quedaron en empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como “el Bachiller”, por lo que pidió al ente acusador avanzar en las investigaciones para determinar responsabilidades.

Esta es la denuncia del presidente Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación, sobre los hechos que habrían ocurrido en Barrancabermeja. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Los contratos, según expuso De la Espriella ante los medios, estaban relacionados con vías, instituciones educativas y proyectos de energía solar. Por ello, el jefe de Estado conminó a la Fiscalía a que establezca por qué los recursos fueron trasladados a un fondo que opera bajo normas de derecho privado y por qué existió una participación reducida de proponentes.

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“¿Por qué se trasladaron estos recursos a un fondo que contrata por derecho privado? ¿Por qué hubo tan poca participación de oferentes? Eso es lo que queremos que la Fiscalía aclare”, señaló el gobernante, que también pidió determinar si existió en este caso una concentración de contratos en compañías relacionadas con una misma persona.

“Los recursos de las regalías no son una chequera particular de ningún gobernante”, declaró.

Pidió revisar posibles vínculos con periodos electorales

Durante su intervención, De la Espriella afirmó que varias de las adjudicaciones cuestionadas coincidieron con etapas previas a elecciones legislativas y presidenciales. En ese sentido, el presidente también mencionó publicaciones periodísticas sobre presuntos vínculos entre contratistas y la financiación de campañas políticas.

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Esto se relacionaría con Laura Ahumada, esposa del alcalde Vásquez, que llegó al Senado a ser una de las más votadas de la lista del Pacto Histórico; pese a que en primer término el comité de ética de la coalición le había negado, en septiembre de 2025, el aval para presentarse en la consulta interna de la colectividad que lidera hoy Gustavo Petro.