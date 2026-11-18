El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, interviene ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso durante el debate de la Ley de Rescate Fiscal. La sesión transmitida por Canal Congreso incluye una presentación sobre el fortalecimiento de los ingresos, con medidas relacionadas con el IVA de la canasta básica, el comercio transfronterizo, la renta a personas naturales y tributos al carbono - (Congreso de la República)

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó ante el Congreso de la República que el proyecto de ley de Rescate Económico no incluirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los productos de la canasta familiar y anunció que el Gobierno revisa alternativas de recaudo para compensar ese cambio sin afectar la sostenibilidad fiscal.

Gómez hizo la precisión en la primera reunión con los coordinadores y ponentes de la iniciativa en el Congreso, donde comenzó la discusión sobre el nuevo texto que buscará llevarse a primer debate entre el 1 y el 2 de diciembre de 2026. El proyecto debe avanzar antes del cierre de la legislatura, previsto para el 16 de diciembre.

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La modificación responde al anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, quien el 15 de noviembre de 2026 afirmó que su Gobierno no gravará con IVA los alimentos de la canasta básica ni impondrá nuevas cargas de ese impuesto al sector agropecuario.

El Gobierno prepara una nueva ponencia sin IVA a los alimentos

El ministro de Hacienda anunció ante el Congreso que no habrá ajustes del IVA para la canasta básica, los agroinsumos y los seguros de salud - (Minsiterio de Hacienda)

El jefe de la cartera de Hacienda informó a los congresistas que el Ejecutivo abrirá espacios de trabajo para recibir propuestas y ajustar el articulado. La intención, según explicó, es contar la próxima semana con un borrador de ponencia que incorpore los acuerdos posibles.

“Queremos que durante toda esta semana podamos tener reuniones de trabajo, para que ustedes puedan plantear ideas, discutir y comprender sus planteamientos”, dijo Gómez a los legisladores, según información divulgada por el Ministerio de Hacienda.

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Sin embargo, condicionó el calendario de la discusión a la evolución de las negociaciones, las audiencias públicas y los tiempos del trámite legislativo. Aunque el Gobierno plantea que el primer debate se realice a comienzos de diciembre, la fecha aún depende de que exista un texto conciliado con los ponentes.

El proyecto de ley de Rescate Económico, radicada como Proyecto de Ley 477 de 2026, busca contener el deterioro de las finanzas públicas mediante una combinación de reducción del gasto, cambios tributarios e incentivos a la inversión. El Ejecutivo ha sostenido que la iniciativa es necesaria para estabilizar la deuda pública y cerrar el déficit fiscal.

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Hacienda deberá reemplazar los ingresos que esperaba recaudar

Miguel Gómez Martínez insistió en que el Ejecutivo busca recoger inquietudes de distintos sectores sin apartarse de la meta de estabilizar las cuentas estatales- (Anif)

El ministro Gómez advirtió que retirar el IVA a la canasta familiar obliga a encontrar fuentes alternativas de financiación. “Se evalúan alternativas de ajuste”, indicó la cartera, sin especificar cuáles tributos, recortes u otras medidas se incorporarían al nuevo documento.

El Gobierno tampoco ha divulgado cuánto recaudo esperaba obtener con los cambios que estaban contemplados para productos de consumo y actividades agropecuarias. Ese cálculo será uno de los puntos centrales de las conversaciones con los congresistas, pues la administración insiste en que las modificaciones deben mantener el objetivo fiscal del proyecto.

En el texto originalmente presentado, algunos productos agropecuarios y alimentos procesados podían pasar a la tarifa general del 19%. La propuesta también eliminaba la tarifa reducida del 5% para varios bienes. Sin embargo, alimentos como arroz, papa, yuca, huevos, carne, pollo, leche, pescado y pan mantenían su tratamiento tributario, de acuerdo con el proyecto radicado.

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Con el anuncio político y la confirmación posterior de Hacienda, la discusión se concentrará en definir cuáles disposiciones se eliminan formalmente del articulado y cómo se cubrirá el vacío en los ingresos previstos.

El ajuste fiscal seguirá como eje de la propuesta

El ajuste fiscal seguirá como eje de la propuesta del Gobierno nacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su exposición ante las Comisiones Económicas de la Cámara y el Senado, Gómez insistió en que el Ejecutivo busca recoger inquietudes de distintos sectores sin apartarse de la meta de estabilizar las cuentas estatales. “El Gobierno está absolutamente dispuesto a debatir y construir con distintos actores las mejores propuestas en beneficio de la ciudadanía”, señaló el ministro durante la agenda de diálogo denominada Operación Rescate.

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La cartera ha sostenido que la mayor parte del ajuste deberá provenir del propio Estado, mediante austeridad y reducción del gasto. El componente tributario, por tanto, deberá rediseñarse después de que el Gobierno descartó gravar los productos básicos.