El Huila recibirá más de 300 militares de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA 13) para reforzar la seguridad, luego de los recientes atentados contra la infraestructura del departamento. El gobernador Rodrigo Villalba confirmó que el despliegue comenzará la próxima semana y estará concentrado especialmente en el occidente del territorio.
En entrevista con Semana, el mandatario explicó que esta medida hace parte de los compromisos anunciados por el Gobierno, que también contempla cinco acciones para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y proteger puntos estratégicos de la región.
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Villalba aseguró que la llegada de los militares responde a una solicitud que había realizado su administración y destacó el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella con el departamento.
Más de 300 militares llegarán al occidente del Huila
El gobernador explicó que ya se ordenó el despliegue de un batallón de la FUDRA 13, integrado por más de 300 hombres, cuya llegada está prevista para la próxima semana.
Los uniformados reforzarán especialmente el occidente del Huila, una zona que Villalba calificó como estratégica por sus conexiones con el Cauca y otros territorios del sur del país.
“Esta es una de las mejores noticias para la seguridad del Huila. El presidente Abelardo De La Espriella está cumpliendo su palabra”, manifestó el mandatario en la entrevista.
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El gobernador agregó que a este despliegue se sumarán refuerzos operacionales para la Policía. Sobre el propósito de la medida, señaló: “Lo fundamental es que las tropas lleguen, entren en operación y fortalezcan el control territorial”.
Estas son las cinco medidas anunciadas para reforzar la seguridad en el Huila
Además del despliegue militar, Villalba detalló las cinco acciones anunciadas por el Gobierno Nacional para responder a los problemas de orden público en el departamento:
- Despliegue de la FUDRA 13: llegada de más de 300 militares para fortalecer el control territorial.
- Activación del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR): implementación de esta estructura en Neiva.
- Protección de estaciones de Policía: reforzamiento de 12 instalaciones con mallas de protección y elementos antidrones.
- Seguridad en los peajes: implementación de un plan especial con presencia del Ejército y la Policía.
- Protección de infraestructura crítica: desarrollo de una estrategia para proteger las instalaciones y los servicios estratégicos del departamento.
Por parte de la Gobernación, el mandatario indicó que continuarán los consejos de seguridad y la coordinación con las instituciones nacionales. También señaló que la administración departamental ha destinado recursos y tiene previstos aportes adicionales para movilidad, logística, operaciones e investigación de la Fuerza Pública.
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Disidencias vinculadas a alias Iván Mordisco estarían relacionadas con los atentados
Al ser consultado sobre los responsables de los ataques contra los peajes y la red eléctrica, Villalba señaló que los informes de inteligencia militar advierten sobre la posible participación de los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco.
El gobernador aclaró que estos señalamientos hacen parte de los elementos que orientan las investigaciones y que corresponde a las autoridades competentes establecer las responsabilidades.
Según su explicación, el Huila tiene una ubicación estratégica por ser corredor entre el centro y el sur del país y estar rodeado por Cauca, Caquetá, Tolima y Putumayo, departamentos que históricamente han enfrentado problemas de orden público.
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Villalba también consideró que los ataques buscan demostrar la capacidad de acción de las organizaciones armadas ilegales y conseguir mayor repercusión nacional. En ese sentido, mencionó la importancia de Neiva por su cercanía con el centro del país.
Gobernador reconoció alertas sobre posibles ataques contra los peajes
Frente a los cuestionamientos sobre una posible falla de inteligencia, luego de que se conocieran advertencias sobre amenazas contra los peajes, Villalba explicó que las alertas emitidas por los organismos militares correspondían a una amenaza general contra este tipo de infraestructura, no específicamente contra las instalaciones del Huila.
El mandatario señaló que se debe evaluar la articulación entre inteligencia y operaciones para mejorar la capacidad de reacción de las autoridades.
También advirtió que los grupos armados ilegales utilizan explosivos y drones en sus acciones, por lo que consideró necesario fortalecer la tecnología y los recursos operacionales de la Fuerza Pública.
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“Más que buscar culpables, debemos identificar las debilidades, corregirlas y evitar que estos hechos se repitan”, afirmó.
Villalba pidió aumentar los recursos para la Fuerza Pública
En la entrevista, el gobernador también se refirió a las necesidades presupuestales del Ejército y la Policía. Según su análisis, después del acuerdo de paz con las antiguas Farc comenzaron a reducirse los recursos del sector Defensa, una tendencia que, aseguró, se acentuó durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Por esa razón, planteó la necesidad de fortalecer las inversiones en inteligencia, movilidad, tecnología, investigación judicial, equipamiento y capacidad operacional.
Consultado sobre la Ley de Rescate Fiscal, Villalba sostuvo que la reforma fiscal y los presupuestos anuales deben contribuir a recuperar las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía.
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“Recuperar y fortalecer la capacidad de respuesta de nuestras Fuerzas Militares y de Policía no puede seguir aplazándose”, señaló el gobernador.
El mandatario agregó que el fortalecimiento de la seguridad es necesario para garantizar las condiciones de inversión, el desarrollo del campo y el turismo en las regiones.
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