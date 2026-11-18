El Partido del Trabajo de Colombia anunció que se vinculará como tendencia política interna de la coalición (Colprensa - @yezidgarciaa/X)

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El Partido del Trabajo de Colombia (PTC) anunció su vinculación al Pacto Histórico como una “tendencia política interna”, en coherencia con los estatutos de la corporación petrista.

La decisión fue celebrada por el expresidente Gustavo Petro en sus redes sociales. Durante la jornada del martes, 17 de noviembre de 2026, escribió: “Doy bienvenida al ingreso en el Pacto Histórico del Partido del Trabajo de Colombia”.

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La colectividad informó, a través de un comunicado, que participará en el Congreso de fundación del cuerpo político liderado por el exmandatario.

La comunicación fue firmada por integrantes del Comité Ejecutivo Central del PTC, entre ellos su subsecretario, Yezid García Avello, además de Fabio Arias Giraldo, Consuelo Ahumada Beltrán, Miguel Ángel Pardo Romero y otros dirigentes de la colectividad.

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