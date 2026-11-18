La iniciativa Chingaza II aportaría 421 millones de litros diarios de agua para el consumo de 2,5 millones de personas en la capital y municipios vecinos (crédito Parques Nacional)

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El concejal de Bogotá Rolando González pidió a las autoridades nacionales y distritales destrabar el proyecto Chingaza II, al considerar que su ejecución resulta necesaria para reforzar el abastecimiento de agua de la capital frente a eventuales sequías, racionamientos y el actual fenómeno de El Niño.

González cuestionó que la iniciativa permanezca en fase de estudios, trámites y definición de su ubicación final, pese a que el sistema de Chingaza aporta cerca del 70% del agua que consume la ciudad, según expuso el cabildante. El proyecto ha sido discutido durante décadas como una alternativa de expansión para el sistema operado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab).

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La advertencia ocurre en un contexto de déficit de lluvias y temperaturas más altas asociadas con El Niño. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales prevé que el fenómeno se debilite durante el primer trimestre de 2027, aunque estima en 61% la probabilidad de que se mantenga hasta mayo.

El diseño de la obra contempla una presa de 90 metros de altura sobre el río La Playa con capacidad para 135 millones de metros cúbicos (@CarlosFGalan/x)

Chingaza II podría sumar 421 millones de litros diarios

El proyecto contempla la construcción del embalse La Playa, una presa de aproximadamente 90 metros de altura sobre la cuenca del río La Playa, con una capacidad útil proyectada de 135 millones de metros cúbicos. También incluye captaciones y túneles para conducir caudales de ríos y quebradas de la vertiente de la Orinoquía.

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De acuerdo con los diseños atribuidos a la Eaab, Chingaza II aportaría cerca de 421 millones de litros adicionales de agua al día. Ese volumen equivale al consumo estimado de 2,5 millones de personas y representaría alrededor del 28 % del suministro actual para Bogotá y municipios de la sabana.

La propuesta contempla componentes como Chuza Norte y Chingaza Sureste, además de infraestructura de conducción que aprovecharía, entre otros elementos, un túnel ya construido. Su propósito es aumentar la capacidad de almacenamiento y regulación del sistema, que hoy depende en buena medida del embalse de Chuza.

El concejal Rolando González pidió destrabar el proyecto Chingaza II para asegurar el suministro de agua en Bogotá frente a eventuales sequías (Concejo de Bogotá)

González sostuvo que la obra no ha recibido la prioridad necesaria por parte de las últimas administraciones distritales. “El abastecimiento de agua de millones de bogotanos no puede seguir dependiendo de decisiones aplazadas”, afirmó el concejal, quen planteó que una eventual vuelta al racionamiento obligaría a revisar las responsabilidades por la falta de avances.

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La compra de predios avanzó en Guasca, pero faltan terrenos en Junín

El informe de gestión de 2025 de la Eaab señala que fueron adquiridos 18 predios en la vereda La Concepción, en Guasca, para el componente Chuza Norte. Sin embargo, aún faltan predios en Junín y no se ha definido el lugar final donde se desarrollaría la obra principal.

Esa situación mantiene al megaproyecto sin inicio de construcción. Aunque se han adelantado estudios y gestiones prediales, el desarrollo de la iniciativa sigue sujeto a decisiones ambientales, jurídicas y financieras que definan su viabilidad.

La iniciativa Chingaza II aportaría 421 millones de litros diarios de agua para el consumo de 2,5 millones de personas en la capital y municipios vecinos (Eaab)

La inversión también ha aumentado con el paso de los años. En 2015, la obra se calculaba en USD 370 millones. Las estimaciones más recientes mencionadas por el concejal ubican el costo alrededor de $ 1,76 billones, una cifra que aumenta la presión para definir si el proyecto continuará y bajo qué condiciones.

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El embalse proyectado enfrenta reparos ambientales y regionales

La principal controversia se concentra en los posibles efectos del embalse La Playa sobre ecosistemas de alta montaña vinculados al Parque Nacional Natural Chingaza. El área prevista para la obra se ubica dentro o en zona de influencia del parque, lo que ha generado alertas por una posible afectación de frailejones, vegetación de páramo y fuentes de agua.

Además, comunidades y autoridades del Meta han advertido sobre las consecuencias de trasvasar caudales de ríos como el Guatiquía y el Upía. Su preocupación se enfoca en la disponibilidad hídrica de municipios y ecosistemas del piedemonte llanero.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá compró 18 predios en Guasca, mientras continúa pendiente la consecución de terrenos en Junín (Eaab)

El concejal señaló que estos cuestionamientos deben resolverse con estudios técnicos y medidas de mitigación que aseguren la protección del páramo, sin que ello implique mantener indefinidamente suspendida la discusión sobre el abastecimiento de Bogotá.

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El Ideam ha advertido que El Niño no elimina por completo las lluvias, pero puede modificar su distribución y reducir las precipitaciones en varias zonas del país. Para Cundinamarca, el instituto ha previsto condiciones de déficit de lluvias durante este periodo.