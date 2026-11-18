Cámaras de seguridad ayudarán a identificar a los responsables de ataque contra una mujer (@horusperegrinus/X)

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Una mujer fue derribada en una calle de Cúcuta durante un intento de hurto atribuido a dos hombres que iban en motocicleta. La víctima se resistió a entregar sus objetos y uno de los atacantes la sujetó del cabello hasta hacerla caer, según quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 16 de noviembre de 2026 en el barrio 13 de Marzo, en Norte de Santander. De acuerdo con la información conocida, los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta Suzuki roja cuando interceptaron a la ciudadana que caminaba por el sector.

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La víctima se opuso al robo y cayó al pavimento

Las imágenes muestran un forcejeo entre la mujer y los dos sujetos. Uno de ellos intentó quitarle sus pertenencias, pero ella se negó. En medio de la confrontación, el hombre tiró de su cabello y la llevó al piso.

El celular y las sandalias de la víctima salieron despedidos por la fuerza del ataque. Pese a la agresión, los delincuentes no habrían logrado llevarse los objetos y huyeron del lugar a bordo de la motocicleta.

La grabación se propagó en distintas plataformas y generó reacciones entre residentes del sector. Varios habitantes expresaron preocupación por la reiteración de robos en vías públicas y pidieron mayor vigilancia en los barrios de la ciudad.

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Presuntos ladrones tiraron del cabello a una mujer para robarla en el barrio 13 de Marzo (@horusperegrinus/X)

“Nos sentimos solos y desprotegidos”, señalaron algunos ciudadanos al referirse a los hechos de inseguridad que, según indicaron, afectan a distintos puntos de Cúcuta. El caso reavivó los reclamos frente a los delitos cometidos por personas que usan motocicletas para acercarse a sus víctimas y escapar con rapidez.

Las autoridades revisan cámaras para identificar a los dos hombres

Las autoridades informaron que conocen el caso y adelantan labores para ubicar a los responsables. La investigación se apoya en las cámaras de seguridad instaladas en el área donde ocurrió el episodio.

Con esos registros, los investigadores buscan identificar a los dos hombres, reconstruir su recorrido y establecer la placa o características que permitan localizar la motocicleta. Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con el intento de robo.

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Dos hombres en moto atacaron a una ciudadana durante un intento de hurto en Cúcuta (@horusperegrinus/X)

Video mostró intento de hurto en un trancón del norte de Bogotá

Un intento de hurto contra un conductor quedó registrado en video en el norte de Bogotá, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta abordaron un automóvil detenido por el tráfico. El acompañante tomó un bolso del vehículo, pero aparentemente lo devolvió antes de escapar junto a su cómplice por una ciclorruta.

El hecho ocurrió en el sector de Pontevedra en la localidad de Suba. La grabación, tomada desde otro carro, muestra a los ocupantes de una moto que circulaban por el corredor destinado para bicicletas hasta aproximarse al automotor particular.

El forcejeo ocurrió mientras varios conductores tocaron las bocinas

El pasajero descendió de la motocicleta y trató de arrebatar pertenencias al conductor. Durante el forcejeo, otros ciudadanos activaron las bocinas de sus vehículos para alertar sobre la situación y presionar la retirada de los sospechosos.

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“No se está dejando”, comentó uno de los testigos que aparece en el registro audiovisual, mientras el conductor del automóvil resistía la acción.

En la grabación, un motociclista detiene su marcha junto a los separadores viales mientras otro individuo se aproxima y sube como acompañante. Posteriormente, el ocupante trasero extiende su brazo derecho hacia un vehículo rojo detenido en la fila contigua, antes de continuar la marcha en el corredor vehicular (@PasaenBogota/X)

Después, el hombre abrió una de las puertas traseras y revisó un bolso que estaba dentro del carro. En ese momento, el piloto de la moto intercambió algunas palabras con la víctima, según se aprecia en las imágenes.

El presunto ladrón dejó el bolso antes de abandonar el lugar

El acompañante volvió al vehículo de dos ruedas y, de forma aparente, devolvió el bolso al interior del automóvil antes de partir. Los dos hombres salieron del sector por la misma ciclorruta que utilizaron para llegar.

Vecinos de la zona afirmaron en redes sociales que los individuos estarían relacionados con robos recurrentes de celulares y bolsos, así como con atracos mediante armas de fuego.

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La publicación generó mensajes de rechazo y pedidos para reforzar la seguridad en los corredores viales. Algunas reacciones también cuestionaron el uso de la ciclorruta por motociclistas. .