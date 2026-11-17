Video registró tenso cruce en clínica veterinaria de Vista Hermosa (@PlataformaALTO/X)

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Un video difundido en X el 17 de noviembre de 2026 mostró un altercado en una clínica veterinaria de Vista Hermosa, en el sur de Bogotá, después de un reclamo ciudadano por una presunta negligencia en la atención de un perro.

Durante la discusión, un hombre señalado por asistentes como el supuesto veterinario salió sin camisa y lanzó expresiones que fueron interpretadas como una amenaza contra un cliente que cargaba a un bebé.

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La publicación, replicada en la plataforma Alto en X, cuestionó la conducta de quienes trabajan en el establecimiento y sostuvo que la escena reflejaba una falta de ética y profesionalismo. No se conocieron, por ahora, la versión de la clínica ni detalles sobre el estado del animal que motivó la queja.

El video registró una discusión por los procedimientos aplicados al perro

En las imágenes se escucha a un hombre, identificado por una testigo como el presunto médico veterinario, dirigirse al adulto que sostenía al menor. “¿Por qué si coge el niño? ¿Le toca? ¿Le toca?”, expresó en medio del cruce verbal.

Reclamo por la atención de un perro terminó en discusión dentro de una veterinaria en Bogotá (@PlataformaALTO/X)

Una mujer que presenció el hecho lo señaló ante la cámara: “Este es el veterinario, supuestamente. Este es el veterinario que tenemos en Vista Hermosa”. Instantes después, el hombre le exigió al cliente que soltara al bebé. “Suelte el niño. Suelte”, se oye en la grabación.

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La discusión escaló cuando la mujer cuestionó el comportamiento del supuesto profesional. “¿Esa es la decencia que tiene usted como veterinario? ¿Esa es la decencia que tiene?”, reclamó. El hombre respondió con otra advertencia: “Suelte, porque si no coge”.

Mujer exigió el reembolso del dinero pagado

La denunciante afirmó que su reclamo se originó por los procedimientos que, según dijo, no fueron realizados de forma adecuada. “A mí me devuelve mi plata”, expresó antes de insistir: “El problema va porque ustedes no hicieron bien los procedimientos”.

En otra parte del registro se escuchan gritos y el sonido de un claxon. La mujer también afirmó que había personas con machetes en la veterinaria. “Vea, si ven. Esto, esto es la veterinaria con los manes, con machetes, todos”, manifestó.

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El material no establece si la situación fue reportada ante las autoridades de Bogotá o ante organismos encargados de vigilar el ejercicio de la medicina veterinaria.

Señalan a supuesto veterinario por amenazar a cliente durante una discusión en Bogotá (@PlataformaALTO/X)

Usuarios de X cuestionaron la reacción del supuesto veterinario

Las imágenes generaron comentarios de usuarios que cuestionaron el trato atribuido al hombre. Una internauta escribió: “Si así reaccionan ante los clientes, cómo será con los animales”, mientras que otra persona lo calificó como “un peligro social” y dudó de que fuera veterinario.

Otro comentario planteó: “Ese no creo que sea veterinario”. Las reacciones se sumaron al reclamo por la presunta atención deficiente al perro y al comportamiento registrado durante la discusión en Vista Hermosa.

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Video mostró presunto maltrato a un perro en un parque de Soacha

Un video difundido en redes sociales mostró una presunta agresión contra un perro en un parque de Soacha, Cundinamarca. La grabación exhibe a un hombre que golpea y sacude al animal, que al parecer es de raza pitbull, ante la mirada de habitantes del sector.

El caso ocurrió frente a los conjuntos residenciales Armonía 5 y 6. Los sonidos del canino alertaron a personas que estaban cerca, varias de las cuales registraron la escena con sus teléfonos.

Un video difundido en redes sociales expone una denuncia ciudadana en el municipio de Soacha, donde se observa a una persona manipulando a un canino en un parque público tras alertas comunitarias por agresiones (andrespreciadop/IG)

Proteccionistas pidieron la intervención de las autoridades

El defensor de animales Andrés Preciado publicó el material y solicitó acciones de la Alcaldía de Soacha y la Policía. “Necesitamos urgente que la alcaldía y la policía hagan una visita urgente, aprehensión y las sanciones correspondientes a este sujeto”, escribió en Instagram.

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Preciado sostuvo que residentes del municipio le enviaron el video. Según relató, el hombre aparece “en repetidas ocasiones pegándole puños a este pobre peludito”.

También cuestionó que el presunto responsable actuara en un lugar abierto. “Si así es en la calle en el día, en un parque donde lo ven, imaginen cómo será en la casa donde nadie lo puede ver”, manifestó.

Tras conocer el caso, la administración municipal publicó un aviso con la frase “¡Se busca! Presunto responsable de maltrato animal”. La entidad pidió a la ciudadanía enviar información al correo soacha@alcaldiasoacha.gov.co, o por medio de sus redes sociales.

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