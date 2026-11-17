Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, fueron asesinados el 21 y 22 de noviembre de 2021 en La Calera, Cundinamarca (Instagram ‘Mauricio Leal’)

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A cinco años del doble crimen que sacudió a Colombia, el caso de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, mantiene abiertos frentes judiciales, sucesorales y patrimoniales.

Ambos fueron asesinados durante la noche del 21 de noviembre y la madrugada del 22 de noviembre de 2021, en la casa familiar de La Calera, Cundinamarca. La investigación estableció que Jhonier Leal, hermano de Mauricio e hijo de Marleny Hernández, fue responsable del homicidio.

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Un juez penal de circuito lo condenó en primera instancia a 55 años y tres meses de prisión por homicidio agravado y ocultamiento, destrucción o alteración de elemento material probatorio. Sin embargo, el fallo fue apelado por su defensa y aún está en estudio de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Jhonier Leal recibió una condena en primera instancia de 55 años y tres meses de prisión (Fiscalía General de la Nación)

Actualidad del proceso

El abogado de las víctimas, Elmer Montaña, reveló los detalles del proceso judicial y explicó que, si el Tribunal confirma la decisión, la defensa de Jhonier podrá acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de casación.

Si el fallo fuera revocado, la Fiscalía y la representación de las víctimas también tendrían esa posibilidad. Montaña sostuvo además que las heridas que Mauricio recibió antes de morir buscaban obligarlo a firmar un documento sucesoral y que, a su juicio, esos hechos configuraban tortura. “Ahí se cometió un error gravísimo”, declaró el defensor de las víctimas en declaraciones al programa Expediente Final de Caracol Televisión.

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Por ello, cinco años después del ataque, el expediente penal aún no tiene una decisión en firme. Según relató, le advirtió al fiscal que una eventual retractación podía complicar el caso porque no era posible garantizar una sentencia condenatoria al 100%.

“El crimen sí lo cometió solo, pero recibió ayuda para limpiar la escena”, afirmó Montaña. El abogado consideró que el autor material del homicidio actuó sin un cómplice en la ejecución, aunque no descartó colaboración posterior para alterar el lugar de los hechos.

La vivienda donde ocurrió el crimen presenta deterioro tras años de permanecer desocupada (Captura de Video Expediente Final/YouTube)

Los bienes de Mauricio Leal siguen bajo administración estatal

El patrimonio de Mauricio Leal permanece sometido a medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio que investiga un posible incremento patrimonial injustificado. La Fiscalía General de la Nación ordenó esas medidas el 17 de diciembre de 2021 y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) quedó a cargo de administrar los activos mientras se define el proceso.

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Entre los bienes figuran la casa de Arboreto Bosques Residencial, en La Calera, donde ocurrió el crimen y que fue avaluada en más de $1.370 millones; un apartamento en la carrera Séptima con calle 87 de Bogotá, valorado en $462 millones; dos vehículos Mercedes-Benz y una motocicleta. De hecho, el programa de televisión mostró imágenes recientes de la vivienda de La Calera, en la que se evidencian deterioros en su interior.

También están incluidos el mobiliario de la sede de Mauricio Peluquería en Sabana Park, dos sociedades comerciales —una dedicada a la peluquería y otra a un proyecto musical— y una cuenta en Davivienda con más de $1.620 millones.

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La Sociedad de Activos Especiales administra los inmuebles y otros activos vinculados al proceso (Captura de Video Expediente Final/YouTube)

Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio, y que permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí (Valle del Cauca) pagando una pena por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, se refirió al proceso que lidera por la titularidad de las propiedades del estilista.

En diálogo con la periodista Diva Jessurum, afirmó que la propiedad está deteriorada tras permanecer desocupada durante casi cinco años. “Yo tengo entendido que la casa donde ocurrió el asesinato está deteriorada. Imagínate, ya va para cinco años que está desocupada. Un predio desocupado, eso se va cayendo”

Según lo expuesto en la emisión, la casa acumula más de $100 millones en esa deuda, mientras las peluquerías cerraron y sus trabajadores perdieron sus empleos.

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“Tenemos todo el derecho, como partes interesadas que estamos dentro del trámite de extinción, de conocer qué ha pasado”, manifestó Erika Sanguinetti, abogada de García al medio citado.

La sede de la peluquería de Mauricio Leal en Bogotá hace parte de los bienes que permanecen bajo administración de la SAE (Captura de Video Expediente Final/YouTube)

La sucesión y la extinción de dominio frenan la definición de las propiedades

García busca ser reconocido como heredero de los activos lícitos de Mauricio, pues Jhonier Leal no podría heredar por las reglas de indignidad sucesoral aplicables a quien causa la muerte del titular de la herencia. Con ese objetivo, promovió una demanda de indignidad contra su hermano. No obstante, Sanguinetti precisó que ese trámite está suspendido hasta que se resuelva la apelación de la condena penal.

La abogada señaló en Expediente Final que desde 2025 ha presentado solicitudes ante la SAE para conocer el estado de los inmuebles, los recursos y los demás bienes bajo administración estatal. “Nos han negado la información”, afirmó Sanguinetti, quien sostuvo que su cliente tiene derecho a conocer qué ha ocurrido con los activos por ser parte interesada en el proceso de extinción de dominio.

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García cuestionó que no hayan recibido respuestas sobre la casa, el apartamento, la peluquería ni el destino de los elementos que había en el negocio. “A nosotros no nos han dado respuesta de absolutamente nada. La petición que metió mi abogada de la casa, del apartamento, de la peluquería, que el negocio no sabemos ni dónde está, porque eso lo desocuparon allá y no tenemos ni la más remota idea a dónde me quedó todo eso”, indicó a la presentadora.

Sanguinetti defendió que los ingresos de Leal tenían respaldo en la actividad de Mauricio Peluquería SAS y en el flujo de clientes que atendía la empresa. Recordó que el estilista había sido retirado de la denominada lista Clinton antes de su muerte.

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“Según los reportes que tenemos, en uno de los bienes se ha incrementado un pasivo notablemente en solo cuotas de administración”, mencionó. De acuerdo con el programa, la SAE aún estudia el caso y debe responder las peticiones formuladas por la defensa de García.

Carlos Andrés García busca ser reconocido como heredero de los bienes lícitos de Mauricio Leal (Captura de Video Expediente Final/YouTube)

Carlos Andrés García dice que rompió con Jhonier Leal tras el crimen

Por otra parte, Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio Leal, relató que se enteró del asesinato al llegar a la habitación donde estaban los cuerpos, después de que el conductor de Mauricio entró primero.

Describió el momento como “una escena difícil de procesar” y afirmó que todavía intenta entender qué ocurrió aquella madrugada. “Yo me imagino que a él le dio envidia de ver que él sí progresó y él no”, indicó.

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También dijo que él, Mauricio y Jhonier crecieron con una relación cercana: estudiaron en el mismo colegio y, tras mudarse a Cali en 1991, trabajaron en varios momentos en los mismos lugares.

Carlos Andrés García afirmó que rompió definitivamente su relación con Jhonier Leal tras el crimen (Peluquería Jhonier Leal)

Pese a ese vínculo, García aseguró que solo tuvo una conversación con Jhonier tras los hechos. “Una sola ocasión me preguntó Andrés: «¿Cómo estás?». (Y le dije) ‘¿Usted cómo quiere que yo esté después de lo que usted hizo?’ Obviamente, no iba a estar feliz. Eso fue lo único que yo le contesté. Yo no tuve más palabras con él”, reveló.

Para él, la relación, a partir de ese instante, se rompió de manera definitiva. “Él para mí se murió como hermano (...) Yo hago de cuenta de que el núcleo familiar que tenía ya no existe”, dijo al programa, y afirmó que no lo perdona por la muerte de Mauricio y Marleny Hernández.

También manifestó que teme por su seguridad cuando recupere la libertad, pues considera que debe protegerse de Jhonier. “Me toca salir y cuidarme de él, porque uno no sabe”, puntualizó. También dijo que espera conocer información sobre su familia que hasta ahora desconoce y estar preparado para enfrentarla cuando abandone la cárcel.