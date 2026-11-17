La difusión de las imágenes en redes sociales causó rechazo por presuntas agresiones verbales y conductas racistas dirigidas contra la mujer policía (@tigre903/X)

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El video en el que un hombre profiere insultos racistas contra una auxiliar de la Policía Nacional en Cali continúa generando reacciones. El alcalde Alejandro Eder anunció que ordenó la suspensión del presunto responsable, quien sería colaborador de una entidad descentralizada de la Alcaldía, y afirmó que se presentará una denuncia penal por lo ocurrido.

La identidad del hombre no ha sido divulgada de manera pública. Sin embargo, el mandatario aseguró que las autoridades ya cuentan con indicios sobre su vinculación laboral con la administración local y que se abrirá una investigación disciplinaria para esclarecer el caso.

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Eder calificó el episodio como un hecho de racismo y una agresión contra una funcionaria pública. “Esto es un hecho lamentable de racismo y de agresión contra una funcionaria pública, lo cual no vamos a permitir en nuestra ciudad”, declaró el alcalde ante los medios.

El incidente quedó registrado en una grabación que circula en redes sociales. En las imágenes se escucha a un hombre que increpa a la uniformada con expresiones ofensivas, entre ellas: “Ríase, malparida”, “Ríaseme negra hijueputa” y “Ríaseme, negra hijueputa (sic)”.

Eder advirtió que Cali no tolerará ataques racistas contra funcionarios públicos (@jose.miguel.perez670/TikTok - @alejoeder/Instagram)

En otro fragmento del video, una segunda voz interviene mientras el hombre repite el insulto racial contra la auxiliar. La secuencia muestra que la integrante de la institución no responde a las provocaciones, pese a los ataques verbales que recibe durante el procedimiento.

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La situación ocurrió en la madrugada del 15 de noviembre de 2026 en el barrio Obrero de la capital vallecaucana, según informó la Policía Nacional en un comunicado divulgado el 16 de noviembre.

Eder afirmó que el señalado sería colaborador de una entidad de la Alcaldía

Durante su pronunciamiento, el alcalde sostuvo que el caso tendrá consecuencias administrativas y judiciales. “La persona implicada en este caso, tenemos indicios que es un colaborador de una descentralizada de la Alcaldía de Cali. Ya he ordenado suspender a esta persona, iniciar una investigación disciplinaria y hoy mismo iniciará también una demanda penal contra este individuo”, afirmó.

El mandatario indicó que la ciudad no tolerará manifestaciones de discriminación. “Cali es la capital afro de Colombia, Cali es la ciudad con la población afro más grande de América Latina después de Salvador de Bahía y aquí nos hacemos respetar y somos contundentes contra el racismo”, expresó.

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Eder aseguró que el señalado por insultos racistas trabajaría para una entidad de la Alcaldía (Colprensa)

Eder también destacó la reacción de la auxiliar durante el hecho. Según dijo, la integrante de la Policía actuó con “mucha cordura” y “mucho profesionalismo” frente a los insultos. El alcalde afirmó que se reunirá con la uniformada y con el comandante de la Policía para reconocer su actuación.

“En Cali no aceptamos ni ataques racistas ni mucho menos ataques tampoco contra funcionarios públicos”, agregó. También señaló que el presunto agresor podría responder por conductas relacionadas con actos de discriminación y ataques contra servidor público, de acuerdo con las acciones que adelanten las autoridades competentes.

La Alcaldía no precisó el cargo que tendría el señalado ni la entidad descentralizada con la que estaría vinculado. Tampoco se informó si el hombre fue identificado durante el procedimiento registrado en la grabación o por medio de otras diligencias.

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Auxiliar de Policía recibirá apoyo jurídico y psicológico tras presunto caso de racismo (Policía Nacional)

La Policía brindará acompañamiento jurídico y psicológico a la uniformada

La Policía Nacional rechazó los presuntos actos de racismo y violencia contra la auxiliar. En su comunicado, la institución informó que dispuso acompañamiento psicológico y jurídico para la joven y su familia, con el objetivo de respaldar las acciones que correspondan ante las autoridades.

“La Institución brinda acompañamiento psicológico y jurídico a la uniformada y a su familia, y respaldará las acciones legales correspondientes”, señaló la Policía.

La entidad anunció que el 17 de noviembre acompañará a la auxiliar en la presentación de una denuncia penal por los presuntos actos de discriminación racial y violencia contra la mujer. La diligencia quedará en manos de las autoridades encargadas de determinar las responsabilidades penales del caso.

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La Policía expresó solidaridad con la integrante de la institución y reiteró su compromiso con la protección de la dignidad humana, la igualdad, el respeto por la diversidad y los derechos de las mujeres. Asimismo, afirmó que no tolera ni justifica “ninguna manifestación de racismo, discriminación o violencia contra la mujer”.