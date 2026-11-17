Helena Urán Bidegain cuestionó que antiguos integrantes del M-19 no reconozcan públicamente su responsabilidad en los hechos del Palacio de Justicia. - crédito Cancillería

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La publicación del expresidente Gustavo Petro sobre la serie Palacio, de Netflix, generó una respuesta de Helena Urán Bidegain, hija del exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, asesinado durante los acontecimientos del Palacio de Justicia.

A través de sus redes sociales, la mujer cuestionó las declaraciones del exmandatario sobre la toma del edificio en noviembre de 1985 y señaló que antiguos integrantes del M-19 continúan sin reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos.

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“De verdad no entiendo cómo, después de tantos años, los que fueron del M-19 siguen sin reconocer públicamente su responsabilidad y solo hacen alarde de haber firmado la paz, como si encima tuviéramos que darles las gracias”, escribió.

Helena Urán cuestionó las declaraciones de Petro sobre el M-19

En su pronunciamiento, Urán también criticó que los antiguos integrantes de esa organización y quienes pertenecían al otro lado del conflicto continúen justificando sus actuaciones y responsabilizando a sus adversarios.

“Igual que los del otro lado, siguen justificándose, culpando al otro y equiparando a sus armados muertos con las víctimas civiles, como si todos fuéramos víctimas y no hubiera perpetradores”, manifestó.

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La hija del exmagistrado se refirió específicamente a las actuaciones durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia. En ese sentido, cuestionó tanto las justificaciones sobre las acciones de la fuerza pública como los argumentos utilizados para explicar el secuestro de civiles por parte del M-19.

“Con el Palacio de Justicia es así: unos creen que estaba bien torturar, ejecutar y desaparecer gente; los otros, que había razones para secuestrar civiles y usarlos como escudos humanos. Y unos y otros sometieron a los civiles a dos días de terror en los que sus vidas les importaron un carajo”, expresó.

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Urán también se pronunció sobre la manera en que se recuerda lo ocurrido y cuestionó que las explicaciones de los responsables se conviertan en justificaciones de los hechos.

“Después del horror, el negacionismo se vuelve la bandera de los violentos”, escribió.

En su mensaje, agregó que la memoria de lo ocurrido no debería utilizarse para defender a alguno de los actores involucrados.

“La memoria que nos sirve no busca defender a nadie ni tener la razón, sino entender”, señaló.

Finalmente, Helena Urán respondió a las palabras de Petro con una frase en la que cuestionó que las posiciones de quienes participaron en los acontecimientos continúen ancladas a las disputas de aquella época: “Ellos siguen en 1985, defendiendo su trinchera en el palacio”.

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Helena Urán rechazó que se equiparen las muertes de combatientes con las de las víctimas civiles durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. - crédito @HelenaUranBideg/X

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la toma del Palacio de Justicia?

La respuesta de Urán se produjo después de que Gustavo Petro publicara una reflexión sobre Palacio, la producción que aborda los acontecimientos relacionados con la toma del Palacio de Justicia.

El expresidente aseguró que la serie permite a los colombianos acercarse a una historia que, según su interpretación, ha sido contada de manera equivocada.

“La Historia oficial sobre la toma del palacio de justicia siempre fue una mentira”, escribió.

En su publicación, Petro responsabilizó a sectores de la oligarquía colombiana de haber sacrificado a la Corte Suprema de Justicia por su intención de acabar con el M-19 y su proyecto de paz.

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También cuestionó la manera en que, según él, se ha entendido la relación entre la guerra y la paz en el país. Para el exmandatario, algunos sectores han considerado la fuerza como una herramienta para defender las instituciones, mientras han visto la búsqueda de la paz como una muestra de debilidad.

Petro sostuvo que las instituciones están conformadas por personas y cuestionó que se justificaran las acciones militares con el argumento de protegerlas.

Gustavo Petro se refirió a la serie Palacio, de Netflix, y cuestionó la versión histórica sobre la toma del Palacio de Justicia. - crédito Jesús Áviles/Infobae

Petro defendió el proceso de paz del M-19 y la Constitución de 1991

En otro apartado de su mensaje, el expresidente reconoció que el M-19 se equivocó al prolongar su acción militar por encima de la política. Sin embargo, destacó el proceso de paz que esa organización firmó cinco años después de la toma del Palacio de Justicia.

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Petro también se refirió a la participación del antiguo grupo guerrillero en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que dio origen a la Constitución Política que actualmente rige en Colombia.

“El M-19 en 1991 derogó la constitución de 1886 y confeccionó, por ser la primera fuerza del país por elección popular y con otras fuerzas democráticas en la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución democrática de 1991 que aún rige”, afirmó.

El expresidente cerró su publicación con una invitación a ver la producción de Netflix y reiteró sus cuestionamientos a los sectores políticos a los que responsabiliza por la versión histórica de los acontecimientos.

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“Hay que ver ‘Palacio’ en Netflix para entender la fetidez y falsedad de la narcoligarquía”, escribió.

Gustavo Petro defendió el proceso de paz del M-19 y su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. - crédito @petrogustavo/X