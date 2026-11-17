La inversión para desarrollar el proyecto en Vichada, fue anunciada durante la Milagro Week, en Nueva York. - crédito @MinAgricultura/X

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Una inversión de US$50 millones llegará al departamento del Vichada para desarrollar un proyecto agroforestal enfocado en el cultivo de marañón. La iniciativa, que estará a cargo de las compañías Campo Capital y Climate Asset Management, se ejecutará en el municipio de La Primavera y fue anunciada el 16 de noviembre de 2026 por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante la Milagro Week, en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Agricultura, la inversión busca impulsar la producción forestal, generar oportunidades de empleo y promover actividades económicas en esta zona del país. El comunicado oficial establece que el proyecto tiene previsto comenzar en julio de 2027, aunque durante la presentación en video el ministro mencionó junio del próximo año como el mes de vinculación de Campo Capital.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, participaron en el anuncio de la inversión de Campo Capital y Climate Asset Management para desarrollar el cultivo de marañón en La Primavera. - crédito @MinAgricultura/X

El anuncio se realizó durante una actividad en la que participaron representantes del Gobierno nacional y de las dos compañías vinculadas a la iniciativa. En el encuentro, Dangond destacó el potencial del marañón como alternativa productiva para Vichada, mientras que Restrepo señaló que el cultivo también representa una oportunidad para la región Caribe.

Marañón, el cultivo que impulsará el proyecto agroforestal en Vichada

Durante la presentación, el ministro de Agricultura explicó que Campo Capital participará en un proyecto de inversión de US$50 millones para desarrollar producción forestal en La Primavera. Posteriormente, el vicepresidente precisó que la iniciativa contempla el cultivo de marañón.

“Ojo, el cultivo del futuro en el Vichada y en la región Caribe. Estamos muy contentos porque esto va a generar mucho empleo y a reactivar la economía de esos municipios en el Vichada”, manifestó Restrepo en el video publicado por el Ministerio de Agricultura.

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El funcionario relacionó la iniciativa con la generación de puestos de trabajo y la reactivación económica de los municipios del departamento. Por su parte, Dangond presentó el anuncio como una vinculación del sector privado a un proyecto productivo que busca desarrollar actividades agroforestales en el territorio.

En la información oficial no se especifica cuántas hectáreas serán destinadas al cultivo de marañón, cuál será la capacidad de producción ni qué volumen de cosecha se espera obtener. Tampoco se detallan las características técnicas del proyecto o las etapas previstas para su ejecución.

¿Qué empresas invertirán los US$50 millones en La Primavera?

La iniciativa contará con la participación de Campo Capital y Climate Asset Management. Durante el anuncio, Megan Riley Hayton, representante de Climate Asset Management, explicó que esta será la primera inversión de la compañía en Colombia.

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Según su intervención, la decisión de invertir en el país estuvo relacionada con la solidez de Campo Capital como socio operador y con las características del proyecto, que busca combinar resultados comerciales con beneficios para el clima y la naturaleza.

Riley también señaló que la iniciativa se desarrollará en una zona apartada de Colombia, por lo que requerirá acompañamiento institucional y condiciones de infraestructura que permitan respaldar la inversión a largo plazo.

La representante de Climate Asset Management manifestó que la compañía cuenta con expectativas sobre el desarrollo del proyecto y destacó la importancia de sus aliados locales para llevarlo adelante.

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Por su parte, Diego Lozano, representante de Campo Capital, agradeció el respaldo del Gobierno nacional y destacó la participación del sector privado en el desarrollo de iniciativas productivas.

“Esto no sería posible si el Gobierno no nos diera el apoyo, si el Gobierno no le brindara al sector privado la posibilidad de poder trabajar”, afirmó durante la presentación.

El Ministerio de Agricultura anunció una inversión de US$50 millones de Campo Capital y Climate Asset Management para desarrollar un proyecto agroforestal en La Primavera, Vichada. - crédito @MinAgricultura/X

¿Cuándo comenzará el proyecto agroforestal en Vichada?

La fecha de inicio presenta una diferencia entre los materiales divulgados por el Ministerio de Agricultura. En el video de la presentación, el ministro Indalecio Dangond señaló que Campo Capital se vincularía con el proyecto a partir de junio de 2027.

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Sin embargo, el comunicado oficial publicado posteriormente establece que la inversión está prevista a partir de julio de 2027.

El documento institucional no explica el motivo de la diferencia ni precisa si junio corresponde a una etapa de vinculación empresarial y julio al inicio de la inversión.

Hasta el momento, los materiales oficiales tampoco precisan el cronograma de ejecución, la extensión de los terrenos destinados a la producción ni la cantidad de empleos que se espera generar con la iniciativa.

El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó la participación de más de 700 asistentes en la jornada inaugural del encuentro realizado en Nueva York para atraer inversión al país. - crédito @jrestrp/X

La inversión se anunció durante la Milagro Week en Nueva York

El proyecto para Vichada se presentó durante la Milagro Week, un encuentro realizado en Nueva York con el propósito de promover oportunidades de inversión en Colombia y acercar proyectos nacionales a empresarios e inversionistas internacionales.

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En un primer video publicado en sus redes sociales, el vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a los resultados de la jornada inaugural y destacó la participación de más de 700 asistentes. También informó que Colombia presentó 110 proyectos de inversión para que fueran conocidos por potenciales inversionistas.

En su intervención, el vicepresidente explicó que el encuentro buscaba avanzar en la identificación de recursos para financiar proyectos de inversión durante los próximos cuatro años. Para ello, mencionó el papel del Banco Mundial, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo en las oportunidades de financiación para el sector privado.

El Ministerio de Agricultura destacó la participación del vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro Indalecio Dangond en la apertura de la Milagro Week, en Nueva York. - crédito @MinAgricultura/X

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura publicó un mensaje sobre la apertura del evento, en el que señaló que el ministro Indalecio Dangond y el vicepresidente Restrepo participaban en las actividades orientadas a impulsar alianzas estratégicas para el desarrollo del campo colombiano.

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