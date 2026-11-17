Abelardo de la Espriella anunció el envío de un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 13 al Huila para reforzar la seguridad en el departamento. - crédito Luisa González/ REUTERS y Comando General Fuerzas Militares de Colombia

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El presidente Abelardo de la Espriella, anunció cinco medidas para reforzar la seguridad en el Huila, tras los recientes ataques con explosivos contra instalaciones policiales, peajes y torres de transmisión eléctrica. Entre las disposiciones está el envío de un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 13 y el reforzamiento de 12 estaciones de Policía.

Los anuncios se conocieron después de los hechos registrados durante el puente festivo del 15 de noviembre, cuando un vehículo cargado con explosivos detonó en el peaje de Neiva, fue encontrado otro automotor con posibles explosivos en el peaje Los Cauchos y se reportó un ataque contra tres torres de energía en el municipio de El Pital.

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A estos episodios se sumó un atentado contra la estación de Policía de esa población, ocurrido el lunes 16 de noviembre. La explosión, provocada por un artefacto lanzado desde un dron, dejó un uniformado herido y daños en las instalaciones.

Las cinco medidas anunciadas por Abelardo de la Espriella para el Huila

A través de sus redes sociales, el presidente informó que la próxima semana comenzará el despliegue de un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 13 (Fudra 13) en el departamento. También anunció que durante ese periodo entrará en funcionamiento el BOSUR de Neiva, con el propósito de fortalecer las operaciones contra las estructuras criminales.

Las otras disposiciones están relacionadas con la protección de instalaciones policiales, corredores viales e infraestructura estratégica.

El paquete de medidas contempla:

Refuerzo militar: llegada de un batallón de la Fudra 13 al departamento a partir de la próxima semana. Activación del BOSUR: puesta en funcionamiento de esta unidad en Neiva para fortalecer las operaciones contra las estructuras criminales. Protección de estaciones de Policía: reforzamiento de 12 instalaciones mediante mallas de protección y elementos antidrones, una labor que estará a cargo del Ministerio del Interior. Seguridad en los peajes: implementación de un plan especial en todos los peajes del Huila, con presencia del Ejército y la Policía Nacional. Protección de infraestructura crítica: puesta en marcha de un plan especial para reforzar la seguridad de la infraestructura crítica del Estado en el departamento.

En su pronunciamiento, el mandatario aseguró que está siguiendo de cerca la situación de orden público y manifestó su respaldo a los habitantes de la región.

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“¡El Huila no está solo! ¡Lo vamos a defender!“, expresó De la Espriella. También afirmó que no permitirá que los grupos armados ilegales intimiden a la población ni pretendan quitarle al Estado el control del territorio.

El presidente señaló que utilizará las capacidades de la Fuerza Pública para responder a la situación de seguridad. Sin embargo, en el anuncio no precisó el número de uniformados que integrarán el batallón ni las fechas específicas para completar el reforzamiento de las estaciones policiales.

Abelardo de la Espriella anunció cinco medidas para responder a los recientes ataques contra la infraestructura y la Fuerza Pública en el Huila. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ataques contra peajes y torres de energía en el Huila

Los hechos que precedieron al anuncio presidencial se registraron principalmente durante la jornada del domingo 15 de noviembre.

En el peaje de Neiva, ubicado en la vía que comunica con Aipe, un vehículo cargado con explosivos detonó y ocasionó daños materiales. Las autoridades informaron que no hubo personas heridas.

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En el peaje Los Cauchos, sobre la vía Neiva-Campoalegre, fue encontrado otro vehículo abandonado que generó una alerta por la posible presencia de explosivos. El automotor fue intervenido por personal especializado.

Ese mismo día se reportó un ataque contra tres torres de transmisión eléctrica en la vereda Hato Viejo, en El Pital. La afectación ocasionó dificultades en la prestación del servicio de energía en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente qué organización armada estaría detrás de estos hechos. En el departamento hay presencia de estructuras disidentes de las antiguas Farc, incluidas facciones asociadas a alias Iván Mordisco y alias Calarcá, pero no se ha confirmado su participación en los recientes atentados.

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Tres torres de transmisión eléctrica fueron atacadas en la vereda Hato Viejo, en el municipio de El Pital, durante la jornada del 15 de noviembre. - crédito (Alcaldía de Pitalito/Facebook)

Ataque con explosivos desde un dron contra la estación de Policía de El Pital

La noche del lunes 16 de noviembre, hacia las 5:50 p. m., se registró una nueva explosión en el municipio de El Pital. De acuerdo con la información conocida, un artefacto lanzado desde un dron impactó las instalaciones de la estación de Policía.

El ataque dejó a un uniformado herido en el pie derecho por las esquirlas. El policía recibió atención médica y fue trasladado a un centro asistencial. Según el reporte disponible, sus lesiones no revestían gravedad.

La detonación también ocasionó daños en la infraestructura y destruyó una imagen de la Virgen que estaba ubicada en el área de la guardia policial.

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Tras la explosión, las autoridades activaron el plan defensa y ordenaron la evacuación preventiva de un hogar geriátrico ubicado cerca de la estación, como medida de protección para los adultos mayores que permanecían en el lugar.

Un helicóptero comenzó a sobrevolar el municipio mientras se adelantaban operativos para establecer las circunstancias del atentado e identificar a los responsables.

Un artefacto explosivo lanzado desde un dron impactó la estación de Policía de El Pital el 16 de noviembre y dejó un uniformado herido. - crédito @sergiotrujillo3/ X