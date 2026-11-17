El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo a las reformas de tipo fiscal que quiere adelantar el presidente Abelardo de la Espriella (Imagen Ilustrativa Infobae Colombia)

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la Ley de Rescate Económico propuesta por el Gobierno de Abelardo de la Espriella es, a juicio de la entidad, “un paso en la dirección correcta” para estabilizar las finanzas públicas y, así, recuperar la confianza de los mercados y reducir las necesidades de financiamiento del país.

La declaración se dio al cierre de la misión técnica que visitó Bogotá entre el 3 y el 13 de noviembre, como parte de la consulta anual prevista en el convenio constitutivo del fondo. El organismo advirtió que la aprobación de un paquete equilibrado en el Congreso será clave para que la reforma tenga credibilidad y continuidad.

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La delegación, encabezada por Ding Ding, jefe de misión del FMI para Colombia y jefe de división en el Departamento del Hemisferio Occidental, también evaluó de qué forma el organismo puede acompañar la agenda de reformas de la administración local, que busca con esta iniciativa recaudar $45 billones y aliviar la crisis fiscal que vive el país.

Una misión técnica del FMI estuvo en Colombia para evaluar un crédito de entre USD4.000 millones y USD5.000 millones. (@NigelClarkeJa/X)

El FMI sostuvo que hay un acuerdo amplio sobre la urgencia de corregir el deterioro de las cuentas públicas y mejorar la transparencia fiscal. Según la entidad, el Gobierno ya expuso una agenda para reforzar la disciplina presupuestaria, recuperar la credibilidad y crear condiciones para un crecimiento liderado por el sector privado.

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El organismo señaló que Colombia necesita una consolidación fiscal ambiciosa, pero viable, que permita con ello estabilizar la deuda pública y preserve los recursos dirigidos a los sectores de menores ingresos. Para el Fondo, esa combinación ayudaría a reducir las vulnerabilidades de financiamiento y a bajar los costos de endeudamiento.

En relación con la Ley de Rescate Económico, gremios del sector automotor cuestionaron el aumento del IVA para vehículos híbridos y eléctricos, cuya tarifa pasaría de 5% a 19%. (@miguel_gomez_m/X)

Fondo Monetario Internacional alertó sobre los riesgos de postergar las decisiones fiscales

La principal advertencia estuvo dirigida a la necesidad de adoptar decisiones en un plazo corto. El FMI consideró que un ajuste fiscal adecuado y oportuno resulta necesario para evitar un deterioro adicional de la confianza, un incremento de los costos de financiamiento y una corrección forzada a través de los mercados financieros.

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“Sin un ajuste adecuado y oportuno, la confianza se deterioraría, los costos de financiamiento podrían aumentar aún más y el país podría enfrentar un ajuste desordenado a través de los mercados financieros, con graves consecuencias sociales y económicas”, indicó el fondo en su comunicado de cierre de la misión en Colombia.

El planteamiento se produce mientras el Gobierno busca respaldo legislativo para el proyecto en mención, que combina recortes de gasto, cambios tributarios, medidas contra la evasión y disposiciones para atraer inversión, pero que ha afrontado una fuerte resistencia, incluso, entre sectores afines al Gobierno de De la Espriella.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, describió el panorama de las finanzas estatales como el peor de la historia del país. (Cristian Bayona/Colprensa)

De entrada, a través de facultades extraordinarias, el proyecto plantea reducir el tamaño del Estado en 15%, limitar gastos operativos y habilitar la reorganización, fusión o supresión de entidades públicas. También incluye mecanismos para vender activos estatales considerados improductivos o no indispensables.

En materia tributaria, la propuesta contempla una reducción gradual de la tarifa general del impuesto de renta para empresas, que pasaría del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. El texto también prevé cambios en el impuesto al valor agregado (IVA), con una devolución focalizada para hogares de menores ingresos.

El Congreso será decisivo para la credibilidad del programa

En su declaración, el FMI valoró que la iniciativa abarque la racionalización del gasto público, la reducción de rigideces presupuestarias, además de la mejora de la eficiencia y progresividad del sistema tributario, así como el fortalecimiento de las instituciones fiscales y de la transparencia en el manejo de las finanzas públicas.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) está dispuesto a respaldar las iniciativas en materia económica que adelante la administración de Abelardo de la Espriella. (REUTERS)

No obstante, el fondo reiteró que la discusión legislativa será determinante. Por ello, se prevé que el Ejecutivo pueda consensos para lograr la aprobación oportuna en el Congreso de un paquete de políticas equilibrado, que a juicio del FMI sería a todas luces esencial para aumentar la credibilidad y la durabilidad del ajuste.

El proyecto debe superar los debates en las comisiones económicas y plenarias de la Cámara y el Senado. En ese trámite, los congresistas podrán modificar el articulado, eliminar disposiciones o incorporar nuevas medidas; en especial tras el anuncio de De la Espriella sobre la eliminación del IVA en productos de la canasta familiar.

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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, afirmó que “mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario” - Presidencia

El respaldo del FMI no implica la aprobación de un nuevo programa de financiamiento. De hecho, Colombia mantiene conversaciones técnicas con el organismo sobre eventuales alternativas de apoyo, en medio de las presiones fiscales y del aumento de las necesidades de crédito del Estado, que afronta un desafío de alto calado.

Reuters informó el 9 de noviembre que el país busca un acuerdo de financiamiento de gran escala con el fondo, aunque no se espera una decisión en las próximas semanas. Las conversaciones han incluido la posibilidad de un acuerdo por cerca de USD 15.000 millones, pero el monto definitivo y las condiciones continúan en discusión.

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