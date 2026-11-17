A través de un video, la pareja que lleva años de unión confirmó la llegada de un tercer integrante a la familia (@fabianrioss/IG)

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Tres años después de una pérdida, Fabián Ríos y Yuly Ferreira anuncian que esperan su tercer hijo. El actor colombiano, conocido por su papel protagónico en Sin senos sí hay paraíso, confirmó el embarazo a través de un emotivo video en sus redes sociales que se viralizó en cuestión de horas.

Luego de atravesar uno de los momentos más duros de su vida en común, los actores tienen motivos para celebrar: están esperando su tercer hijo, una noticia que llega cargada de emoción y gratitud, especialmente tras la pérdida que sufrieron en abril de 2023, cuando perdieron un bebé a casi 10 semanas de gestación.

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La confirmación llegó a través de un video publicado en las redes sociales del actor, en el que aparece su esposa de espaldas, mirando al mar. Ríos se acerca, le da un toque en el hombro para que gire y, con la blusa levantada, muestran juntos el avanzado estado de gestación.

Fabián Ríos y Yuly Ferreira

El actor saca del bolsillo la ecografía, la sostiene frente a la cámara con una sonrisa que no puede disimular y se funde en un abrazo con Ferreira. El cierre del video —Ríos arrodillado frente a su esposa, dándole un beso en el vientre— se convirtió en la imagen más compartida del clip.

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El texto que acompañó el anuncio habla de 27 años de historia compartida

La publicación estuvo acompañada de unas palabras que resumieron el peso emocional del momento: “Bendito sea Dios que nos cruzó hace 27 años cuando apenas éramos estudiantes de lo que hoy nos da de comer; bendito sea Dios que hemos vencido tormentas, batallas, guerras; bendito sea Dios porque hoy celebramos nuestro regalo, nuestro próximo nacimiento, que Dios eligió este hogar para que aquí viva. Bendito sea por siempre Dios. ¿Qué será? ¿Niño o niña?”, escribió el actor.

Esos 27 años a los que hace referencia Ríos se remontan a sus primeras etapas como estudiantes de actuación en Bucaramanga, la ciudad colombiana donde ambos coincidieron antes de trasladarse a Bogotá para profundizar su formación.

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El actor mira aún a su esposa como la primera vez y ya llevan juntos 27 años - crédito Fabian Ríos / Facebook

Fue allí, en las aulas de una escuela de actuación, donde nació el vínculo que en 2005 los llevó al altar. Desde entonces, la pareja ha construido una carrera paralela en las pantallas y una familia sólida que hoy reside en Miami, Estados Unidos.

Lucía y David, los hijos mayores, esperan al nuevo integrante con entusiasmo

El matrimonio tiene dos hijos: Lucía, nacida en 2008, y David, que llegó en enero de 2019. Ambos recibieron la noticia con entusiasmo, aunque con distintas expectativas sobre el recién llegado. “David quiere un niño y Lucía quiere una niña”, contó Ríos entre risas en una entrevista con People en Español.

Según relató Ferreira en el mismo medio, David reaccionó de forma inmediata: “Inmediatamente abrazó la barriguita”, mientras que Lucía no contuvo su alegría.

En el video del anuncio también se puede ver al segundo hijo de la pareja grabando el momento con una cámara digital, mientras se presume que fue Lucía quien colaboró para capturar la escena desde otro ángulo.

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La pareja había perdido un embarazo en 2023 y había desistido de intentarlo de nuevo

Fabián Ríos comentó que nunca pudo compartir con un padre biológico, por lo que mucho del conocimiento que se puede transmitir entre padre e hijo él no las conoció, pero que la vida le permitió aprender esas lecciones con la llegada de sus hijos Lucía y David. Crédito: @fabianrioss / Instagram

El trasfondo de esta noticia tiene una historia de dolor que la hace aún más significativa. En abril de 2023, Ríos y Ferreira confirmaron públicamente la pérdida de lo que habría sido su tercer hijo.

El golpe fue tan fuerte que ambos llegaron a asumir que no volvería a ocurrir. “Nosotros pensamos que ya Dios había dicho no: ya se quedan con Lucía y con David”, confesó Ferreira a People en Español. “Nosotros dijimos: no, ya yo creo que Dios está diciendo que no, ya descansemos, no insistamos más”, agregó.

La sorpresa llegó meses después, cuando Ferreira —cuyo ciclo suele ser muy puntual— notó un día de retraso y pidió a su esposo que comprara una prueba de embarazo. “Pensé que me estaba tomando el pelo”, recordó Ríos, quien fue por la prueba y confirmó lo inesperado: positivo.

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La llegada del bebé está prevista para mayo de 2027

Fabián Ríos y Yuly Ferreira perdieron al que hubiera sido su tercer hijo en 2019 con más de 10 semanas de gestación (@fabianrioss/IG)

Con el nacimiento previsto para mayo del próximo año, la familia se prepara para recibir a su nuevo integrante. “Es un milagro maravilloso, es una felicidad grande, grande, grande”, declaró el actor.

Ferreira, quien continúa entrenando a diario a pesar de las molestias propias del embarazo, ha optado junto a su esposo por mantener al margen de las instituciones escolares a sus hijos para poder acompañarlo en sus compromisos profesionales.