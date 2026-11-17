(Coviandina)

Guardar

Los residentes beneficiarios de la tarifa diferencial de peajes en la vía Bogotá-Villavicencio comenzaron a pagar nuevos valores desde las 12:00 a. m. del lunes 16 de noviembre. El ajuste alcanza a las estaciones Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.

La medida modifica exclusivamente el cobro para quienes ya tienen reconocido el beneficio como habitantes de la zona de influencia del corredor. La Agencia Nacional de Infraestructura y Coviandina informaron que las tarifas generales para el resto de los usuarios no cambian con esta actualización.

PUBLICIDAD

El nuevo esquema establece valores distintos según el peaje y la categoría del vehículo. En Boquerón I y II, algunas clases mantienen descuentos, mientras que otras no están incluidas; en Naranjal, todas las categorías contempladas pagan el mismo monto preferencial, y en Pipiral el beneficio se limita a tres categorías.

Boquerón I y II aplican valores distintos según cada categoría

En las estaciones de Boquerón I y II, las categorías IE e IIIE pasaron a pagar $800 con la tarifa especial diferencial. La categoría IEE quedó en $2.900 y la IEEE, en $10.100.

El valor preferencial más alto en estas dos estaciones corresponde a la categoría IIE, que debe cancelar $18.900. Las categorías IVE y VE no cuentan con tarifa diferencial en estos peajes.

PUBLICIDAD

Coviandina explicó que el cambio responde al cumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Transporte. La concesionaria indicó que con la actualización se modifican los valores establecidos para cada categoría de vehículo.

Naranjal mantiene una tarifa de $1.000 para todas las categorías

El peaje Naranjal tiene una regla uniforme para los vehículos incluidos en el beneficio. Las categorías IE, IEE, IIE, IIIE, IEEE, IVE y VE deben pagar $1.000.

La estación es la única de las cuatro en la que la tarifa diferencial cubre todas las categorías incluidas en la tabla divulgada por la concesionaria para noviembre de 2026.

La diferencia con Boquerón y Pipiral está en el alcance del descuento. Mientras en esos puntos algunos vehículos quedan excluidos del beneficio, en Naranjal la tarifa preferencial se aplica a toda la clasificación contemplada.

PUBLICIDAD

Pipiral limita el beneficio a tres tipos de vehículos

En el peaje Pipiral, el cobro especial quedó fijado en $5.700 para las categorías IE, IEE e IEEE. El cuadro tarifario no asigna un valor preferencial a los demás tipos de vehículos.

Las categorías IIE, IIIE, IVE y VE no acceden al descuento en esa estación. La ausencia de una tarifa diferencial en la tabla implica que esos automotores no están cubiertos por el beneficio en Pipiral.

La concesionaria recordó que cada estación opera bajo condiciones definidas en resoluciones particulares. Por ese motivo, las tarifas y las categorías incluidas no son idénticas en todo el corredor Bogotá-Villavicencio.

Las fórmulas usan referencias de IPC distintas en cada peaje

El ajuste anual de Boquerón I y II se calcula con la variación porcentual del índice de precios al consumidor entre junio de 2004 y octubre de 2026. Esa fórmula toma como referencia más de dos décadas de cambios en los precios.

PUBLICIDAD

Para Naranjal, la actualización considera la variación del IPC entre diciembre de 1998 y octubre de 2026. El período de referencia de esa estación es anterior al aplicado en los demás peajes incluidos en el anuncio.

El cálculo de Pipiral parte de abril de 2015 y llega hasta octubre de este año. Aunque las estaciones hacen parte del mismo corredor vial, las disposiciones que regulan su tarifa diferencial son diferentes.

La Resolución 0006137 del 19 de diciembre de 2013 ampara el beneficio en Boquerón I, Boquerón II y Naranjal. La Resolución 0001695 del 4 de junio de 2015 rige el esquema especial de Pipiral.

PUBLICIDAD

Según el boletín de Coviandina, el Gobierno Nacional concede este beneficio a las comunidades vecinas que cumplen los requisitos exigidos. La condición de residente y las reglas de uso del sistema forman parte de ese mecanismo.