Colombia

Salario mínimo y nueva jornada laboral obligarán a que las empresas más pequeñas vendan una millonada para sobrevivir al cierre del 2026

Un cálculo de Russell Bedford Colombia incorpora media jornada adicional para compensar la reducción horaria, con diez empleados y un margen de $20 por cada $100 de ingresos en el último bimestre del año

En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) generan entre el 65% y el 80% del empleo total, lo que equivale a aproximadamente 16 millones de puestos de trabajo - Jaime Saldarriaga/Reuters
En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) generan entre el 65% y el 80% del empleo total, lo que equivale a aproximadamente 16 millones de puestos de trabajo - Jaime Saldarriaga/Reuters
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Una pequeña y mediana empresa (pyme) de diez empleados con salario mínimo necesitaría vender hasta $62,9 millones adicionales entre noviembre y diciembre de 2026 para cubrir el aumento de sus costos laborales frente al mismo período de 2025, según un análisis de Russell Bedford Colombia. El cálculo corresponde al escenario con márgenes más estrechos y advierte que facturar más no implica, por sí solo, mejorar las ganancias.

La proyección parte de una empresa sin recargos nocturnos ni por trabajo en días de descanso obligatorio. Los costos por salarios, auxilio de transporte, prestaciones y determinados aportes patronales ascenderían a $52,8 millones en el último bimestre de 2026, frente a $42,9 millones en el mismo período de 2025, una diferencia cercana a $10 millones. El gasto subiría a $55,5 millones si el negocio necesitara cubrir la reducción de la jornada con el equivalente a media jornada adicional. Esa alternativa supondría $12,6 millones más que un año antes, un alza del 29,3%, según la simulación de la firma.

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El ejercicio contempla determinadas exoneraciones de aportes y calcula de forma proporcional la contratación adicional requerida. No incorpora vacaciones, dotación ni el posible impacto del proyecto de ley de rescate económico, que, en caso de ser aprobado, podría elevar los gastos de nómina desde 2027.

Los gremios se quejan de manera constante de los sobrecostos laborales a los que están sometidas las empresas en Colombia - Luisa González/Reuters
Los gremios se quejan de manera constante de los sobrecostos laborales a los que están sometidas las empresas en Colombia - Luisa González/Reuters

Al respecto, el socio interino de Russell Bedford Colombia, Daniel Vélez, Mesa anotó que el riesgo para las compañías no se limita al incremento de los pagos laborales. Dijo que “el riesgo no está únicamente en pagar más salarios, sino en confundir un aumento de las ventas con una mejora del negocio. Sin conocer cuánto deja realmente cada transacción, una temporada comercial exitosa puede terminar con menos ganancias”.

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Márgenes determinan cuánto más deben vender las pymes

El monto adicional que una empresa debe facturar depende de cuánto dinero retiene después de pagar mercancías, materias primas y otros costos ligados de manera directa a cada venta. Con ese remanente debe cubrir la nómina, el arriendo y los demás gastos de operación.

  • Una pyme que conserva $20 por cada $100 facturados necesitaría ventas adicionales por $62,9 millones para absorber el mayor gasto laboral de $12,6 millones. Esa cifra equivale al redondeo de hasta $63 millones planteado en las referencias iniciales del análisis.
  • Si la empresa dispone de $30 por cada $100 vendidos, requeriría aproximadamente $41,9 millones más de facturación, cifra redondeada a $42 millones.
  • Cuando el margen disponible alcanza $40 por cada $100, la necesidad de ventas adicionales baja a $31,5 millones.

Las tres proyecciones mantienen sin cambios los demás gastos del negocio. El informe precisa que los cálculos permiten estimar la facturación necesaria para absorber el sobrecosto, pero no obligan a todas las pymes a elevar sus ventas en esos montos ni aseguran que mantengan el mismo porcentaje de rentabilidad.

En Colombia, el sector privado genera y aporta alrededor del 85% al 88% del Producto Interno Bruto (PIB) - Luis Jaime Acosta/Reuters
En Colombia, el sector privado genera y aporta alrededor del 85% al 88% del Producto Interno Bruto (PIB) - Luis Jaime Acosta/Reuters

Salario mínimo, jornada reducida y recargos elevan la presión

Para las empresas hay cada vez mayor presión por el aumento del salario mínimo, la jornada reducida y recargos elevan la presión.

  • Aumento del salario mínimo: del 23,7% en 2026 hasta $1.750.905 (sin auxilio de transporte), es uno de los componentes de la presión financiera analizada. El auxilio de transporte quedó en $249.095, mientras desde julio rige una jornada máxima de 42 horas semanales y un recargo del 90% por trabajar en días de descanso obligatorio.
  • Cambio en la definición del trabajo nocturno: comenzó a las 7:00 p. m. desde diciembre de 2025. Estos ajustes afectan de manera distinta a cada negocio, según su horario de atención, la necesidad de ampliar turnos y el peso de los recargos en su estructura de costos.

Russell Bedford Colombia estimó que diez empleados con salario mínimo que trabajen de 7:00 p. m. a 9:00 p. m. durante 20 días al mes generarían cerca de $2.300.000 en recargos nocturnos entre noviembre y diciembre de 2026. El valor corresponde al pago calculado por esas horas y no al aumento frente al mismo bimestre de 2025. La exposición tampoco sería uniforme por sectores. Un comercio que termina su jornada antes de las 7:00 p. m. enfrenta una carga distinta de la que afrontan restaurantes, supermercados y hoteles que reciben clientes hasta más tarde o abren durante los fines de semana.

Vélez Mesa planteó que la decisión de ampliar el horario debe evaluarse con base en el ingreso que produce cada franja. “Antes de extender un turno por la temporada alta hay que establecer si esa franja realmente deja dinero. El horario más largo no siempre es el más rentable, especialmente cuando coinciden recargos, pagos pendientes y necesidades de efectivo”, detalló.

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
Para 2026, el salario mínimo en Colombia tuvo un aumeno de 23,7% y las empresas privadas tuvieron que ajustar sus nóminas a eso - Colprensa

Recomendaciones para proteger la caja de los negocios

El informe recomienda varios puntos para proteger la caja de los negocios. Entre ellos están:

  • Revisar las ventas por hora y ajustar los turnos a la demanda efectiva, en lugar de prolongar la atención sin medir su retorno.
  • Reservar recursos para la prima de diciembre y las demás obligaciones laborales que se acumulan al cierre del año.
  • Calcular el costo de mantener los establecimientos abiertos en períodos de baja actividad.

La reforma laboral vigente y la reducción de la jornada pueden elevar los riesgos de despidos o de congelamiento de nuevas contrataciones, aunque el informe los presenta como posibilidades sujetas a la situación financiera de cada empresa.

Para las pymes, el volumen de ventas será solo una parte de la ecuación durante el cierre de 2026. La capacidad de sostener la operación y proteger las ganancias dependerá del dinero que permanezca disponible después de cubrir los costos de cada jornada comercial.

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