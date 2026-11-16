Colombia

Predicción del estado del tiempo en Medellín para este lunes 16 de noviembre

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 16 de noviembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Medellín.

En Medellín se espera una temperatura máxima de 28.1 grados centígrados y una mínima de 17.7 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 60% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 97% en el transcurso del día y del 98% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 5.6 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 7.

La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Medellín?

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, la ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los meses de enero y febrero.

La ciudad colombiana tiene principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
La ciudad colombiana tiene principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cartagena de Indias este 16 de noviembre

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cartagena de Indias este 16 de noviembre

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Barranquilla este 16 de noviembre

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Barranquilla este 16 de noviembre

Clima en Cali: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de noviembre

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cali: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de noviembre

Clima en Bogotá: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Bogotá: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

A 10 años del acuerdo de paz, Humberto de la Calle hizo balance: qué se logró con las Farc y qué falló en su implementación

El exjefe negociador destacó la dejación de armas de la antigua guerrilla, pero cuestionó los retrasos en las reformas, el funcionamiento de la JEP y los compromisos pendientes con las víctimas

A 10 años del acuerdo de paz, Humberto de la Calle hizo balance: qué se logró con las Farc y qué falló en su implementación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul y Juanse Quintero se casaron nuevamente mientras siguen en la dulce espera de su bebé

Johanna Fadul y Juanse Quintero se casaron nuevamente mientras siguen en la dulce espera de su bebé

“Nadie puede quitarme lo que viví”: Beba de la Cruz presume su lesión tras el ring de ‘Stream Fighters 5′ y promete volver

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Hijo de Jaime Molina hizo el retrato prometido a Rafael Escalona en Valledupar: “Un legado de amistad”

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Deportes

Hinchas del Deportes Quindío invadieron la cancha y protagonizaron disturbios en el estadio Centenario en Armenia

Hinchas del Deportes Quindío invadieron la cancha y protagonizaron disturbios en el estadio Centenario en Armenia

Óscar Tunjo empezó el Campeonato Asian Le Mans Cup con victoria: celebró en Paul Ricard tras una remontada

Carlos Caszely, leyenda de Chile, fue crítico con la selección Colombia por la falta de un creativo como James Rodríguez

Sebastián Viera se despidió del Junior de Barranquilla tras menos de tres meses de trabajo: este fue el mensaje

Álvaro Montero volvió a ser figura en el fútbol argentino: "Es jerarquía, es un arquero de selección"