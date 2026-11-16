Elogios, críticas y llamados al paro nacional: así reaccionó la clase política al anuncio de De la Espriella sobre el IVA a la canasta familiar

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, afirmó que “mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario” - Presidencia

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El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de no incluir el aumento del IVA a los productos de la canasta familiar en el proyecto de Ley de Rescate Fiscal generó reacciones entre dirigentes políticos, congresistas y representantes de diferentes sectores. Las declaraciones estuvieron divididas entre quienes respaldaron la decisión del Gobierno y quienes cuestionaron que inicialmente se contemplara ese impuesto.

Los pronunciamientos se conocieron después de la alocución presidencial del 15 de noviembre, cuando el mandatario confirmó que su propuesta económica no contemplará IVA para los productos de la canasta familiar ni nuevas cargas de ese impuesto para el sector agropecuario.

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De la Espriella explicó que solicitó a su equipo económico preservar los bienes básicos de consumo y aseguró que buscará otras alternativas para alcanzar las metas de recaudo. También precisó que la iniciativa continúa en construcción y que está dispuesto a revisar su contenido durante las discusiones con los partidos políticos.

Dirigentes que celebraron la eliminación del IVA a la canasta familiar

Entre las primeras reacciones estuvo la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien expresó su respaldo al anuncio del mandatario a través de sus redes sociales.

“Buen anuncio del Presidente De La Espriella que no habrá IVA a la Canasta Familiar. Motivo de tranquilidad”, escribió.

El Centro Democrático también celebró la decisión y aseguró que su bancada había defendido desde el comienzo de la discusión que los productos de la canasta familiar no fueran gravados con ese impuesto.

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En ese sentido, el representante Andrés Forero destacó que el Gobierno hubiera escuchado al Centro Democrático y a otros partidos para desistir del aumento del IVA a los alimentos y los insumos agropecuarios. Además, pidió avanzar en los recortes y eliminar otras medidas que, según señaló, perjudican a las empresas.

Por su parte, Juan Caicedo agradeció al Ejecutivo por acoger la propuesta de su colectividad, aunque manifestó su preocupación por el IVA a la medicina prepagada y al servicio de internet de los estratos 1, 2 y 3.

La dirigente Luz Pastrana también calificó el anuncio como una buena noticia para los hogares colombianos y respaldó la decisión de no aumentar el impuesto a los productos de la canasta familiar ni a los insumos agropecuarios.

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Representantes del Centro Democrático y otros sectores políticos respaldaron la decisión de retirar el IVA a los productos de la canasta familiar y al sector agropecuario. - crédito X

A estas reacciones se sumó el coronel Guillermo Blanco, quien aseguró que antes de comenzar el debate de la Ley de Rescate Fiscal había presentado proposiciones para defender a los campesinos santandereanos y a las familias colombianas.

“¡Sí a la reducción del Estado y al equilibrio fiscal, pero no a costa de la alimentación de los colombianos!”, manifestó.

El dirigente Santiago Castro destacó que la determinación beneficia el bolsillo de los colombianos y al campo, y recordó que el Centro Democrático había defendido esa posición desde el inicio de la discusión.

En la misma línea, Claudia Margarita Zuleta Murgas celebró que el Gobierno retirara la propuesta de gravar los alimentos y las nuevas cargas tributarias que se aplicarían al sector agropecuario. Según expresó, estas medidas podían afectar a los campesinos y al precio de los productos que llegan a los consumidores.

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La senadora María Lucía Villalba también respaldó la decisión, especialmente por la exclusión del café de la propuesta de aumento del IVA. La dirigente recordó que de esta actividad dependen 560.000 familias caficultoras y señaló que el país debe incentivar su consumo, en lugar de encarecerlo con nuevos impuestos.

Por su parte, el representante Julio César Triana manifestó que el ajuste fiscal debe comenzar por el Estado y no por los campesinos ni las familias colombianas. En su pronunciamiento destacó la importancia del sector cafetero, que, según las cifras que compartió, representa cerca del 8% de la economía y genera más de tres millones de empleos.

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El Vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano también respaldó el anuncio y afirmó que refleja la disposición del Gobierno para escuchar a los ciudadanos y construir acuerdos. Sin embargo, señaló que el país enfrenta una compleja situación fiscal y defendió la necesidad de avanzar en un ajuste de las finanzas públicas.

Oposición atribuyó el retiro del IVA a la presión ciudadana

Desde sectores contrarios al Gobierno, varios dirigentes aseguraron que la decisión de retirar el impuesto fue consecuencia del rechazo que generó la propuesta y de la presión ejercida por la ciudadanía y las bancadas políticas.

Miguel Grisales, del Pacto Histórico, cuestionó que De la Espriella presentara el anuncio como una decisión propia y sostuvo que la oposición había contribuido a frenar la iniciativa.

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“Usted no reculó por convicción, sino porque sabía que su propuesta no tenía cómo pasar en el Congreso. Esto es una derrota suya y su ministro Miguel Gómez debe renunciar”, afirmó.

El senador Ferney Silva Idrobo también aseguró que el mandatario se retractó por la presión ciudadana y las denuncias sobre el proyecto. En un video, cuestionó otros componentes de la propuesta económica y pidió a los colombianos participar en la movilización del 19 de noviembre.

La senadora Johana Osorio pidió no presentar al presidente como un salvador por retirar el IVA a los alimentos. Según señaló, el impuesto era apenas una parte de la Ley de Rescate Fiscal, iniciativa que cuestionó por sus disposiciones relacionadas con las empresas públicas, las facultades extraordinarias y los beneficios tributarios.

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Por su parte, José Cuesta Novoa aseguró que la presión popular permitió retirar el impuesto y sostuvo que la movilización debe continuar para cuestionar el resto de la reforma.

El dirigente Camilo Romero calificó el anuncio como una derrota de De la Espriella y un triunfo de la ciudadanía y la oposición. Además, afirmó que las demás medidas del Gobierno siguen siendo motivo de preocupación para sus contradictores.

En ese grupo de reacciones también se pronunció Heráclito Landínez, quien atribuyó el retiro del IVA a la presión mediática y las denuncias. El dirigente cuestionó la posibilidad de que el Gobierno avance en la venta de empresas públicas como Ecopetrol y llamó a participar en la jornada de movilización.

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Congresistas de oposición atribuyeron el retiro de la propuesta al rechazo ciudadano y reiteraron el llamado a movilizarse el 19 de noviembre. - crédito X

Cuestionamientos a otras medidas de la Ley de Rescate Fiscal

Otros pronunciamientos se concentraron en las disposiciones que, según sus autores, permanecen en la propuesta económica pese a la exclusión del IVA a los alimentos.

La representante Mafe Carrascal Rojas cuestionó diferentes decisiones del Ejecutivo y señaló que el proyecto no genera preocupación únicamente por la posibilidad de gravar los productos de la canasta familiar.

En su pronunciamiento mencionó los recortes a la contratación estatal, la posible privatización de empresas públicas como Ecopetrol y Reficar, los cambios en los aportes a salud de trabajadores e independientes y las modificaciones relacionadas con el impuesto de renta y patrimonio.

Carrascal también anunció que continuará revisando el contenido de la iniciativa y respaldó la convocatoria a las calles del 19 de noviembre.

Por su parte, Lalis sostuvo que retirar el IVA a los alimentos no resuelve las demás preocupaciones sobre la Ley de Rescate Fiscal. Entre los asuntos que mencionó están los posibles recortes de empleos públicos, los cambios tributarios para los trabajadores y la eventual venta de empresas estatales.

La exdirectora regional de Antioquia y Chocó de Migración Colombia Paola Salazar también cuestionó que el Gobierno presentara como un logro la eliminación de un impuesto que inicialmente había contemplado en su propuesta.

Salazar mencionó, además, sus preocupaciones por la posible venta de Ecopetrol e ISA, los aportes desde la nómina de trabajadores e independientes y las facultades extraordinarias incluidas en el proyecto.

En términos similares se pronunció José Luis Bohórquez, quien cuestionó la posibilidad de que el retiro del IVA dé paso a otras medidas relacionadas con la venta de activos públicos.

El dirigente Daniel Monroy calificó la decisión como un logro de la oposición y sostuvo que todavía existen riesgos relacionados con otras disposiciones del proyecto, entre ellas la venta de activos y los beneficios tributarios.

La exministra o exfuncionaria Carmen Patricia Caicedo Omar cuestionó directamente al mandatario por la presentación inicial de la propuesta y preguntó por el papel del vicepresidente, el ministro de Hacienda y Carlos Suares en su elaboración.

Cathy Juvinao y otros dirigentes reconocieron cambios del Gobierno

Entre las posiciones que reconocieron la decisión del Ejecutivo, aunque con observaciones sobre el proceso, estuvo la de Cathy Juvinao.

Cathy Juvinao reconoció algunas decisiones del Ejecutivo, entre ellas el retiro del IVA a los alimentos y los cambios en el Fondo Milagro y Coljuegos. - crédito X

La congresista afirmó que reconoce cuando el Gobierno corrige sus decisiones y mencionó, además de la eliminación del IVA a los alimentos, la remoción del gerente del Fondo Milagro y del director de Coljuegos.

Juvinao expresó su expectativa de que el presidente priorice el diálogo y la reconciliación por encima de las confrontaciones políticas.

El representante Rolando González también celebró que el Gobierno retirara el aumento del IVA a los productos de la canasta familiar y manifestó que espera que otras propuestas sean revisadas durante la discusión legislativa para construir acuerdos.

Por su parte, Luis Carlos Reyes calificó como sensata la decisión de retirar el aumento del impuesto, al considerar que su aprobación era políticamente inviable. Sin embargo, señaló que también sería difícil implementar una reducción del Estado de la magnitud que se necesitaría para alcanzar los objetivos fiscales.

Finalmente, Juan Pablo Rojas consideró acertado retirar el aumento del IVA a los productos de la canasta familiar y al sector agropecuario. El dirigente sostuvo que la clase trabajadora no podía asumir todo el peso del ajuste fiscal y señaló que continuará revisando la Ley de Rescate Económico.

Mientras tanto, varios representantes de la oposición mantienen la convocatoria a la movilización del jueves 19 de noviembre, jornada que han anunciado como una manifestación contra las políticas del Gobierno y las medidas contempladas en la Ley de Rescate Fiscal.