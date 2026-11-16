A 10 años del acuerdo de paz, Humberto de la Calle hizo balance: qué se logró con las Farc y qué falló en su implementación

Humberto de la Calle hizo un balance de los resultados y los pendientes del acuerdo de paz con las Farc. - crédito EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

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A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc, Humberto de la Calle, quien encabezó la delegación gubernamental durante las negociaciones, hizo un balance de los resultados del proceso y de las dificultades que ha enfrentado su implementación.

En entrevista con El Tiempo, el exnegociador destacó que la antigua guerrilla dejó las armas después de seis décadas de confrontación y que la mayoría de sus integrantes no regresó al combate. Sin embargo, señaló que los gobiernos posteriores no han cumplido plenamente los compromisos establecidos en el documento firmado en 2016.

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Para De la Calle, la implementación ha sido el aspecto más débil del acuerdo, particularmente por las demoras en las reformas políticas y rurales y las dificultades para desarrollar los compromisos institucionales.

Humberto de la Calle señaló los incumplimientos en la implementación del acuerdo de paz

Al evaluar los resultados del proceso, De la Calle sostuvo que uno de los principales logros fue la terminación de la confrontación militar con las Farc y su incorporación a la vida civil.

El exjefe negociador afirmó que la mayoría de los antiguos integrantes de la guerrilla no regresó a las armas, aunque reconoció la existencia de disidencias. También señaló que el país dejó de tener un conflicto político protagonizado por una guerrilla de las características de las Farc.

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Sobre las dificultades del acuerdo, identificó problemas durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. En el primer caso, mencionó el tiempo que tomó la discusión de las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Respecto al Gobierno de Petro, cuestionó que, pese a su compromiso de cumplir lo pactado, calificara el acuerdo como una “paz chiquita” y, según De la Calle, desmontara la estructura administrativa encargada de su implementación.

El exnegociador reconoció algunos avances en materia agraria durante esa administración, pero consideró que el cumplimiento general continúa rezagado.

El pacto entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc se firmó en 2016, tras las negociaciones en La Habana. - crédito Reuters

Reforma rural y política, entre los puntos que no avanzaron como se esperaba

De la Calle también se refirió a los compromisos relacionados con la transformación política y rural del país. Según explicó, la reforma política contemplada en el segundo punto del acuerdo no ha tenido el desarrollo esperado.

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En su opinión, los gobiernos y el Congreso tienen responsabilidades en la falta de avances de este compromiso. Sobre la reforma agraria, reconoció que se han registrado progresos, aunque por debajo de las expectativas iniciales.

El exjefe negociador relacionó la falta de acceso a la tierra para los campesinos con los problemas que persisten en diferentes regiones del país.

Asimismo, destacó los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los mecanismos de participación comunitaria establecidos en el acuerdo, al considerar que permiten que las poblaciones de las zonas más afectadas por el conflicto intervengan en las decisiones sobre sus territorios.

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De la Calle señaló que todavía existe tiempo para recuperar el ritmo de implementación y desarrollar los compromisos pendientes.

La JEP: De la Calle cuestionó las demoras en los procesos judiciales

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exnegociador defendió su creación como un instrumento necesario para alcanzar el acuerdo, pero cuestionó el tiempo que ha tomado la resolución de los procesos.

Explicó que el diseño inicial contemplaba que la jurisdicción se concentrara en los máximos responsables y los contextos criminales, teniendo en cuenta el trabajo adelantado por la Comisión de la Verdad.

Sin embargo, consideró que la JEP terminó dedicando demasiado tiempo a recopilar información que ya había sido objeto de análisis por parte de esa comisión.

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También cuestionó la creación de procedimientos e instancias que, a su juicio, han prolongado las actuaciones judiciales.

Frente al debate sobre el tiempo de funcionamiento de la jurisdicción, De la Calle manifestó su desacuerdo tanto con anticipar su terminación como con una eventual prórroga. En su lugar, pidió que cumpla los plazos establecidos y agilice las decisiones pendientes.

- crédito JEP

Entrega de bienes de las Farc para reparar a las víctimas sigue generando dudas

El exjefe negociador también se refirió a la entrega de bienes de las antiguas Farc, uno de los compromisos relacionados con la reparación de las víctimas.

De la Calle calificó el asunto como crítico y reconoció que todavía existen dudas sobre el cumplimiento de esa obligación.

Recordó que el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue uno de los primeros en advertir sobre la falta de claridad en la entrega de los activos de la organización.

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Por su parte, las antiguas Farc argumentaron que algunos terrenos que ocupaban durante su permanencia en la clandestinidad no tenían títulos de propiedad ni escrituras públicas.

Para De la Calle, las explicaciones no han permitido esclarecer completamente la situación. Por eso, consideró necesario determinar cuáles bienes fueron entregados y si se cumplió con lo establecido para la reparación de las víctimas.

De la Calle rechazó que la violencia actual se atribuya al acuerdo con las Farc

Durante la conversación, el exnegociador respondió a las críticas según las cuales Colombia estaría en peores condiciones de seguridad que antes de la firma del acuerdo.

De la Calle calificó esa interpretación como una lectura equivocada de la historia y explicó que las negociaciones se realizaron con las Farc, no con organizaciones como el ELN o el Clan del Golfo.

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También sostuvo que, durante el proceso de negociación, se registraron mejoras en los indicadores de orden público y en las condiciones de seguridad de algunas regiones.

Según su explicación, la confrontación se reactivó posteriormente alrededor de actividades como la minería ilegal y el narcotráfico, con la participación de otros grupos armados.

El exjefe negociador consideró que la falta de implementación de compromisos como la reforma rural también tuvo relación con los problemas que persisten en los territorios.

Los antiguos integrantes de la guerrilla conformaron el partido Comunes tras la firma del acuerdo de paz. - crédito (AP Foto/Fernando Vergara)

El exjefe negociador calificó como pobre la participación política de las Farc

Otro de los puntos evaluados fue la participación política de los antiguos integrantes de las Farc, quienes conformaron el partido Comunes después de la firma del acuerdo.

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De la Calle calificó ese balance como “muy pobre” y señaló que la antigua guerrilla tenía expectativas de convertirse en una fuerza representativa de diferentes sectores de la población, pero los resultados electorales iniciales no correspondieron con esas aspiraciones.

También se refirió a la responsabilidad de los antiguos integrantes de las Farc frente al reconocimiento de sus actuaciones durante el conflicto. Aunque consideró que pudieron haber sido más rápidos y contundentes en sus declaraciones, destacó que ingresaron a la vida civil y que la mayoría no regresó a las armas.

Finalmente, el exnegociador planteó que los compromisos relacionados con la reforma rural y la participación de las comunidades deben continuar en la agenda de implementación del acuerdo de paz.