Colombia

El “flaco” Solórzano denunció cobro de $45.000 por un taxi del aeropuerto El Dorado al Puente Aéreo en Bogotá

El actor explicó que el trayecto debería costar cerca de $16.000 y manifestó su inconformidad porque los conductores pretendían cobrarle hasta $45.000 por el servicio

El actor relató que unos conductores pretendían cobrarle $45.000 por llevarlo desde el aeropuerto El Dorado hasta el Puente Aéreo. - crédito @flacosolorzanoactor/Facebook

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El actor colombiano El Flaco Solórzano denunció un presunto cobro excesivo por parte de taxistas del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. Según contó en un video, los conductores pretendían cobrarle $45.000 por trasladarlo hasta el Puente Aéreo, un recorrido que, de acuerdo con sus cálculos, debería costar aproximadamente $16.000.

El artista manifestó su inconformidad por el valor solicitado y cuestionó que le exigieran esa suma para un trayecto que estimó en unos diez minutos. También reconoció que los conductores deben esperar durante largos periodos para conseguir pasajeros en el aeropuerto, pero señaló que esa situación no debería justificar cobros superiores a los establecidos.

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El reclamo de El Flaco Solórzano por el cobro de un taxi en El Dorado

En la grabación, Solórzano se dirigió a los conductores que prestan el servicio de taxi en el aeropuerto y reconoció las condiciones de trabajo de quienes esperan pasajeros en el terminal aéreo.

Comprendo que el taxista demora mucho tiempo para una carrera y tiene que cobrar un poco más de dinero, pero nosotros también somos usuarios y necesitamos, pues, que sigan la ley”, expresó.

Posteriormente, explicó que necesitaba desplazarse hasta el Puente Aéreo, ubicado cerca del aeropuerto, pero los conductores le solicitaron $45.000 por el servicio.

Llego aquí al aeropuerto y necesito ir al Puente Aéreo, que está aquí a diez minutos, y me cobran cuarenta y cinco mil pesos. ¡Cuarenta y cinco mil pesos! ¿Realmente cuál es la ley?”, cuestionó.

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El Flaco Solórzano denunció el cobro que le solicitaron por un servicio de taxi desde el aeropuerto El Dorado hasta el Puente Aéreo. - crédito Camila Díaz/Colprensa y Flaco Solórzano/Facebook
El Flaco Solórzano denunció el cobro que le solicitaron por un servicio de taxi desde el aeropuerto El Dorado hasta el Puente Aéreo. - crédito Camila Díaz/Colprensa y Flaco Solórzano/Facebook

El actor cuestionó el valor adicional de la carrera

Durante su pronunciamiento, el artista hizo referencia al uso del taxímetro y al recargo que, según explicó, corresponde a los servicios de transporte que salen del aeropuerto.

La ley es el taxímetro y hay un excedente de ocho mil pesos y eso es lo que cuesta un taxi en el aeropuerto”, afirmó.

Solórzano insistió en que comprende que los conductores permanezcan durante bastante tiempo esperando una carrera, pero manifestó su desacuerdo con que ese tiempo de espera se traduzca en un cobro adicional para los pasajeros.

Yo entiendo que lleva mucho tiempo ahí parqueado, pero pues no puede caer sobre mí eso”, señaló.

Finalmente, reiteró que, según su cálculo, el recorrido hasta el Puente Aéreo debería costar alrededor de $16.000 y que, con los recargos correspondientes, no tendría que superar los $20.000.

Es una carrera máximo de veinte mil pesos. Oficialmente sería dieciséis, pero ¿cuarenta y cinco?”, concluyó el actor en el video.

Hasta el momento, la denuncia de Solórzano corresponde a su testimonio sobre el cobro que le solicitaron. No se cuenta con información adicional sobre la identificación de los conductores involucrados, una eventual intervención de las autoridades o una respuesta del gremio de taxistas frente a lo ocurrido.

El Flaco Solórzano aseguró que la carrera debería costar aproximadamente $16.000, pero los conductores pretendían cobrarle $45.000. - crédito REUTERS/Luisa González
El Flaco Solórzano aseguró que la carrera debería costar aproximadamente $16.000, pero los conductores pretendían cobrarle $45.000. - crédito REUTERS/Luisa González

Otros hechos relacionados con el servicio de taxi y la movilidad en Bogotá

Las denuncias relacionadas con el transporte público individual en Bogotá también han estado vinculadas a situaciones de inseguridad que afectan tanto a conductores como a pasajeros.

Uno de los casos reportados en la capital corresponde al hurto de las pertenencias de una mujer que se movilizaba como pasajera en un taxi. El hecho ocurrió en la calle 116 con avenida Boyacá, en el norte de la ciudad, donde dos hombres que se desplazaban en motocicleta aprovecharon la congestión vehicular para cometer el robo.

De acuerdo con un video difundido en la cuenta de X Colombia Oscura - Horus, los sujetos se acercaron al vehículo de servicio público cuando permanecía detenido en medio del tráfico. Uno de ellos intimidó con un arma de fuego al conductor y a la pasajera, mientras el otro participaba en el asalto.

Las imágenes muestran cómo dos hombres en motocicleta intimidaron con un arma de fuego al conductor y a una mujer para robarle el bolso en la calle 116 con avenida Boyacá. - crédito @horusperegrinus/X

Los delincuentes lograron llevarse el bolso de la mujer y posteriormente escaparon en la motocicleta. Las imágenes registraron el momento del atraco y la rapidez con la que los responsables abandonaron el lugar.

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