Colombia

14 bibliotecas públicas siguen cerradas en Colombia tres meses después del terremoto: estos son los departamentos afectados

El Gobierno anunció una alianza con Uniminuto, gestiones con Invías y una convocatoria al sector privado para habilitar espacios alternativos y financiar la recuperación de las bibliotecas afectadas

El Gobierno anunció un plan de contingencia para atender las bibliotecas afectadas por el terremoto y garantizar el acceso a la lectura. - crédito REUTERS y Bogotá Travel
El Gobierno anunció un plan de contingencia para atender las bibliotecas afectadas por el terremoto y garantizar el acceso a la lectura. - crédito REUTERS y Bogotá Travel
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Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, 14 bibliotecas públicas de Colombia continúan cerradas debido a los daños ocasionados por el movimiento sísmico. La situación afecta a seis departamentos y mantiene suspendidos los servicios de lectura, consulta y formación que prestaban estas instituciones.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el balance de la Biblioteca Nacional de Colombia indica que 99 de las 1.569 bibliotecas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas Públicas reportaron afectaciones por el terremoto. De ese total, 45 están en proceso de recuperación y 54 requieren acompañamiento e intervención. Entre las instituciones afectadas, 14 permanecen cerradas al público.

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Estos son los departamentos con bibliotecas cerradas

La distribución de las 14 instituciones evidencia que Valle del Cauca es el departamento con mayor número de bibliotecas sin servicio, con seis. Le siguen Chocó, Risaralda y Antioquia, con dos cada uno. En Caldas y Cauca se reporta una biblioteca cerrada, respectivamente.

Los daños identificados en las instalaciones incluyen grietas, afectaciones estructurales, deterioro de ventanerías y marcos, además de desplomes de techos, cielorrasos y muros.

El diagnóstico de la Biblioteca Nacional también identificó problemas en el mobiliario de 27 instituciones, suspensión de servicios públicos en 17 y daños en equipos tecnológicos de otras 20. Asimismo, 15 bibliotecas reportaron afectaciones parciales o totales en sus colecciones bibliográficas.

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La Uniminuto facilitará sus salas de lectura para los usuarios de las bibliotecas que permanecen cerradas, según la disponibilidad en cada territorio. - crédito Uniminuto
La Uniminuto facilitará sus salas de lectura para los usuarios de las bibliotecas que permanecen cerradas, según la disponibilidad en cada territorio. - crédito Uniminuto

Gobierno anunció alianza con Uniminuto para atender a los usuarios

La primera medida del plan de contingencia contempla una alianza entre la Obra El Minuto de Dios, la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) y la Biblioteca Nacional para facilitar el acceso de los usuarios de las bibliotecas cerradas a las salas de lectura de la institución.

La disponibilidad dependerá de las condiciones y la infraestructura de cada territorio. El acuerdo también incluye formación académica para los bibliotecarios de las zonas afectadas, con contenidos definidos según las necesidades de cada región.

De acuerdo con el medio, Julia Daza Noguera, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, explicó el propósito de esta articulación: “Cuando una biblioteca cierra, la comunidad pierde un lugar para aprender, encontrarse y compartir. Con esta alianza queremos que los usuarios vuelvan a tener un espacio donde se sientan bienvenidos mientras avanza la recuperación”.

Por su parte, el padre Harold Castilla Devoz, rector general de UNIMINUTO, destacó la posibilidad de facilitar las instalaciones de la universidad para atender a las comunidades.

Abrir nuestras salas de lectura de Uniminuto en diferentes territorios es una manera concreta de estar cerca y fomentar el desarrollo de las comunidades en este momento”, afirmó.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó un incidente de ciberseguridad que afecta la gestión de permisos de carga extra dimensionada en Colombia - crédito Invías
La Biblioteca Nacional adelanta gestiones con Invías para identificar espacios públicos que puedan funcionar como sedes temporales de las bibliotecas. - crédito Invías

Invías y el sector privado participarían en la recuperación

La segunda línea de acción busca identificar inmuebles públicos que puedan utilizarse como sedes temporales de las bibliotecas. Para ello, la Biblioteca Nacional adelanta una propuesta de articulación con el Instituto Nacional de Vías (Invías), que permitiría acceder a instalaciones mediante la figura de comodato.

Según la entidad, ya se identificaron algunos predios que podrían cumplir con las condiciones técnicas y de infraestructura necesarias. Se espera anunciar nuevos avances en los próximos días.

La tercera medida consiste en convocar al sector empresarial para conseguir aportes y mecanismos de financiación destinados a la reconstrucción y adecuación de las bibliotecas con mayores daños.

En Chocó advierten dificultades para estudiantes por el cierre de espacios de consulta

El cierre de las bibliotecas también afecta las actividades académicas y culturales de las comunidades. En Quibdó, el sacerdote Luis Fernando Martínez, delegado de la Pastoral Educativa de la Diócesis del Chocó, manifestó su preocupación por la falta de espacios de consulta para niños y jóvenes.

Uno de los casos que mencionó es el de la biblioteca del Banco de la República, una de las más antiguas de la ciudad. Según explicó, después del terremoto el edificio permaneció acordonado debido a las fisuras que presentó.

Aunque considera que actualmente podría encontrarse en remodelación, aseguró que desconoce cuándo volverá a recibir visitantes.

“No he sabido una teoría, un concepto cierto, cuándo podría reabrirse la biblioteca”, señaló.

Martínez explicó que los estudiantes utilizan este lugar para consultar materiales de diferentes áreas del conocimiento y participar en actividades culturales. También destacó el acceso a internet que ofrecen estos espacios, debido a las dificultades de conectividad que se presentan en la capital chocoana.

“Es demasiado importante para poder avanzar en las actividades académicas”, sostuvo.

El terremoto ocasionó daños parciales o totales en las colecciones bibliográficas de 15 instituciones de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. - crédito BibloRed (referencia)
El terremoto ocasionó daños parciales o totales en las colecciones bibliográficas de 15 instituciones de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. - crédito BibloRed (referencia)

Quindío reportó pérdida de material bibliográfico

En el Quindío, departamento que cuenta con 13 bibliotecas públicas en sus 12 municipios, también se registraron afectaciones en la infraestructura cultural.

Felipe Robledo, secretario de Cultura del departamento, señaló que los casos más preocupantes se encuentran en Quimbaya y Montenegro, donde las bibliotecas comparten instalaciones con las casas de la cultura. Estos espacios no están actualmente en funcionamiento y presentan daños en cielorrasos, materiales bibliográficos y equipos tecnológicos.

El funcionario también advirtió sobre las pérdidas registradas en Pijao, donde parte de la colección bibliográfica resultó afectada, incluidos libros antiguos que hacen parte del patrimonio documental del departamento.

“Son libros que son escritos desde hace más de 50 años, impresos que, por sus características, es muy difícil volver a tener”, explicó.

En otros municipios, las bibliotecas continúan abiertas, aunque algunas colecciones fueron trasladadas temporalmente para protegerlas de los daños en cubiertas y cielorrasos.

Robledo aseguró que, pese a las gestiones ante el Ministerio de las Culturas y la Biblioteca Nacional, todavía no hay recursos para restaurar las instituciones afectadas. También señaló que durante el año anterior las bibliotecas públicas del departamento recibieron a más de 150.000 personas, cerca del 25% de la población del Quindío.

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