Golpe a las finanzas del Clan del Golfo: Ejército destruyó complejo minero ilegal de oro en el Meta

Operación en Cubarral afectó en más de $600 millones a una estructura del Clan del Golfo (@COL_EJERCITO/X)

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El Ejército Nacional de Colombia informó el lunes 16 de noviembre de 2026 sobre la destrucción de un complejo de minería ilegal atribuido al Clan del Golfo en Meta. La operación tuvo lugar en una zona rural del municipio de Cubarral, donde las autoridades ubicaron una infraestructura destinada a la explotación ilícita de oro.

La institución difundió el resultado a través de su cuenta en X, con el mensaje: “Duro golpe a la minería ilegal del Clan del Golfo en Meta”. Según el reporte oficial, las acciones estuvieron a cargo de tropas de la Séptima Brigada, adscrita a la Cuarta División del Ejército.

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La operación se realizó en coordinación con el CTI de la Fiscalía

El procedimiento contó con la coordinación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Durante la intervención militar, los uniformados identificaron y destruyeron el lugar que, de acuerdo con el Ejército, era utilizado para extraer oro de manera irregular.

En el predio fueron encontrados siete campamentos, dragas artesanales, generadores eléctricos, paneles solares y distintos equipos para la extracción del mineral. También localizaron cerca de 7.000 metros de manguera, un elemento empleado en este tipo de actividades para transportar agua y materiales dentro de los puntos de explotación.

Ejército intervino complejo de minería ilegal (@COL_EJERCITO/X)

Las tropas hallaron además una sustancia que, por sus características, “sería mercurio”, según precisó el Ejército. Ese componente suele ser utilizado en procesos de separación de minerales y puede generar afectaciones en los ecosistemas cuando entra en contacto con fuentes de agua o suelos.

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Las autoridades calcularon pérdidas superiores a $600 millones

La valoración preliminar de la infraestructura destruida y de los elementos incautados indicó una afectación superior a $600 millones para la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo.

El Ejército señaló que el complejo representaba una fuente de financiación para esa organización armada. “Con este resultado afectamos una fuente de financiación criminal y retiramos de circulación medios utilizados en una actividad que amenaza las fuentes hídricas, los suelos y la biodiversidad de esta región”, sostuvo la institución en su publicación.

La minería ilegal permanece entre las actividades que las autoridades vinculan con estructuras criminales en distintas zonas de Colombia. Además de los ingresos obtenidos por la comercialización del oro, la práctica implica el uso de maquinaria y sustancias que pueden afectar áreas rurales, cauces y ecosistemas cercanos.

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Desmantelaron infraestructura minera ilegal (@COL_EJERCITO/X)

Ejército destruyó laboratorio de pasta base de coca en zona rural de El Charco

El Ejército Nacional de Colombia informó el sábado 14 de noviembre de 2026 sobre la destrucción de un laboratorio para procesar pasta base de coca en una zona rural de El Charco, Nariño. El operativo se desarrolló en el Pacífico nariñense, una región donde las autoridades identifican presencia de grupos armados ilegales y redes vinculadas con el narcotráfico.

La acción estuvo a cargo de tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, unidad adscrita a la Tercera División del Ejército, con apoyo de la Armada de Colombia. Según la institución, la infraestructura servía para la elaboración de estupefacientes.

Hallaron hoja de coca, insumos y equipos de procesamiento

Durante la incursión, los militares encontraron 253 galones de pasta base de coca en proceso, 340 kilogramos de hoja de coca picada y 242 galones de insumos líquidos. También incautaron 690 kilogramos de sustancias sólidas, además de maquinaria y otros elementos empleados en la producción de droga.

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Las fotografías divulgadas por el Ejército permiten observar recipientes plásticos, tambores, mangueras, una motobomba y vegetación acumulada dentro de una construcción improvisada. De acuerdo con el reporte, esos materiales eran utilizados en distintas etapas de la elaboración de pasta base.

Operativo militar desmanteló una instalación para procesar coca en el Pacífico nariñense - @COL_EJERCITO/X

“Otro laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca fue destruido”, indicó la fuerza militar a través de sus redes sociales. El comunicado no informó sobre capturas ni estableció qué organización tenía a cargo el sitio.

La institución estimó que la destrucción de la instalación causó una afectación cercana a $144 millones para las finanzas ilegales de la Estructura 30. Según el balance oficial, el resultado limitó recursos que podían destinarse a actividades delictivas en esa área del departamento.

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“Este resultado afecta sus finanzas ilegales”, sostuvo el Ejército. La cifra corresponde a una valoración preliminar de la fuerza militar y no contó con una verificación independiente.