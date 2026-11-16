Colombia

Contraloría mantuvo advertencia de sobrecosto en compra de aviones Gripen, pese a no verificar el valor consignado: esto se sabe

El organismo de vigilancia calculó un riesgo de $2.130 millones al revisar una orden presupuestal de enero de 2026, pero aclaró que no comprobó el pago recibido por la empresa sueca

Saab niega cualquier intervención de la primera dama de Colombia o intermediarios privados en la compra de aviones Gripen - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia
La Contraloría General admitió que no verificó el dinero que el Ministerio de Defensa giró a la empresa Saab para la compra de los aviones Gripen. (Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia)
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Meses después del revuelo causado en el país por el presunto sobrecosto en la compra de los aviones Gripen, que causó cientos de críticas al expresidente Gustavo Petro, la Contraloría General de la República admitió que no verificó el dinero que el Ministerio de Defensa giró a la compañía Saab por el primer pago de las aeronaves militares, pese a haber advertido sobre un posible desembolso excesivo de $2.130 millones.

Además, en un documento de respuesta enviado a Caracol Radio, la entidad aseguró que el contrato permanece en ejecución hasta 2032 y el organismo no ha abierto auditorías ni procesos fiscales sobre la compra.

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La advertencia surgió de la revisión de una orden presupuestal emitida el 20 de enero de 2026, no de la comprobación del pago efectuado al beneficiario final. La entidad explicó que el último documento disponible en el expediente era la Orden de Pago Presupuestal 7787826.

El documento registraba un anticipo de más de 3.5 millones de euros y una tasa de liquidación de $4.936,96 por euro. Para esa fecha, la tasa de referencia publicada por el Banco de la República era de $4.339,41 por euro, una diferencia cercana a 600 pesos por cada euro.

El contrato para la adquisición de 17 aeronaves Gripen por parte de Colombia asciende a COP 16,5 billones - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia
El contrato militar permanece en ejecución hasta 2032 y no cuenta con auditorías ni investigaciones de responsabilidad fiscal en curso. (Lina Muñoz/Infobae Colombia)

Con la tasa aplicada en la orden, el desembolso previsto ascendía a $17.600.524.750. Si se hubiera usado la referencia oficial, el equivalente habría sido de $15.470.227.246, por lo que la Contraloría calculó una diferencia de $ 2.130 millones.

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El organismo definió esa brecha como un riesgo de que se realizara una erogación superior a la que habría resultado de aplicar la tasa divulgada por el Banco de la República. En su advertencia, señaló: “Existe el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República”.

El giro informado por Defensa, por debajo de la orden presupuestal

Según el documento revelado por Caracol Radio, el Ministerio de Defensa respondió que el valor efectivamente transferido a Saab fue de 15.187 millones de pesos, una cifra inferior tanto al monto consignado en la orden como al cálculo elaborado con la tasa oficial. La Contraloría no confirmó esa cifra ni verificó el monto final recibido por la empresa sueca.

La entidad precisó que, aunque en el sistema financiero estatal figuraba un valor bruto de $17.600 millones, el giro al beneficiario final ascendió al monto reportado por la cartera de Defensa. La diferencia entre ambos registros no fue aclarada por el ente de control.

La negociación entre Saab y el Estado colombiano se desarrolló exclusivamente entre representantes oficiales de ambos países - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia
El organismo de control calculó un riesgo de sobrecosto por 2.130 millones de pesos en la proyección del primer anticipo financiero. (crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia)

La operación correspondió al primer pago anticipado del contrato para la adquisición de 17 aeronaves Gripen. La tasa usada en la orden representaba cerca de un 14% más que la cotización oficial del euro para ese día.

Sin procesos fiscales ni claridad sobre un recorte presupuestal

La Contraloría indicó que su intervención se limitó al control fiscal concomitante y preventivo, debido a que el contrato sigue vigente. No hay auditorías, actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares ni procesos de responsabilidad fiscal relacionados con la compra.

El organismo tampoco informó si mantendrá o retirará la advertencia emitida por el posible pago excesivo. Caracol Radio señaló que la entidad solo afirmó que continuará con las actividades de seguimiento correspondientes dentro de sus competencias.

Saab asegura que la adquisición cumple con estrictos estándares internacionales de ética y transparencia, alineados con la Ocde - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia
La vigilancia fiscal sobre el negocio militar se limitó a funciones preventivas y concomitantes sin definir si mantendrá activa la alerta patrimonial. (Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia)

La revisión documental también detectó que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 126, expedido el 2 de enero de 2026, tenía un valor de $ 95.000 millones. El 30 de enero se aplicó una reducción presupuestal de $ 12.086.091.281.

La información disponible no permitió establecer si esos recursos fueron liberados, reintegrados o reasignados. Mientras el Gobierno revisa el contrato, tampoco se ha calculado cuánto le costaría a Colombia modificarlo o cancelarlo.

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