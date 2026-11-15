Colombia

Padres de la subteniente María Camila Pantoja exigen al ELN su liberación: “Ella no está para negociar”

Los padres de la oficial del Ejército Nacional, retenida desde el 4 de noviembre en Saravena, reclamaron que la uniformada regrese con vida a su hogar y rechazaron que sea usada para obtener beneficios

Los familiares de la subteniente María Camila Pantoja Hernández reclamaron al ELN su retorno tras el secuestro en Saravena. (Composición fotográfica Obispado Castrense de Colombia)
Los familiares de la subteniente María Camila Pantoja Hernández reclamaron al ELN su retorno tras el secuestro en Saravena. (Composición fotográfica Obispado Castrense de Colombia)
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Los familiares de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada el 4 de noviembre de 2026 en Saravena, Arauca, reclamaron al ELN su retorno inmediato durante una eucaristía en Bogotá.

La ceremonia se realizó en la Catedral Castrense Jesucristo Redentor, en el Cantón Norte de Bogotá, con la presencia de familiares, amigos, integrantes de la fuerza pública y compañeros de curso de la uniformada. Para el 15 de noviembre, la oficial completa 11 días en poder de la guerrilla.

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El llamado de sus padres se concentró en un pedido de liberación sin condiciones. También cuestionaron la difusión en redes sociales de una prueba de supervivencia antes de que el material llegara directamente a la familia.

La madre de la subteniente pidió empatía a los responsables del secuestro

La madre de la oficial apeló al cabecilla del ELN alias Cendales para que valore el impacto del secuestro en la familia. (Obispado Castrense de Colombia)
La madre de la oficial apeló al cabecilla del ELN alias Cendales para que valore el impacto del secuestro en la familia. (Obispado Castrense de Colombia)

La madre de María Camila Pantoja se dirigió a William Ernesto Cruz Liscano, conocido con los alias de Cendales o “el profe”, al que señaló como uno de los cabecillas del Frente de Guerra Oriental del ELN.

La mujer pidió que el grupo armado considere el impacto que el cautiverio de la subteniente tiene sobre sus seres queridos. “Que no solamente piense como grupo subversivo, sino que también piense el sentimiento que tenemos, y yo como mamá, lo que puedo sentir es que Camila esté privada de su libertad”, manifestó durante la eucaristía.

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Sus palabras se sumaron a las de Bernardo Pantoja, que habló de la angustia que enfrenta la familia desde la retención de su hija. El padre agradeció el acompañamiento de quienes asistieron a la ceremonia y pidió que el país no normalice los secuestros.

“Hay que despertar a Colombia para no seguir viviendo con estos horrores, especialmente por el secuestro”, expresó.

“Ella no está para negociar”, dijo Bernardo Pantoja

Bernardo Pantoja afirmó que la guerrilla no debe utilizar a su hija como instrumento de negociación política. (Obispado Castrense de Colombia)
Bernardo Pantoja afirmó que la guerrilla no debe utilizar a su hija como instrumento de negociación política. (Obispado Castrense de Colombia)

El padre de la oficial rechazó que su hija sea presentada como una ficha para obtener beneficios o presionar decisiones de las autoridades. “Ella no está para negociar, ella no es un objeto ni tampoco un instrumento para que ellos busquen algún beneficio”, sostuvo.

Pantoja pidió a los responsables que liberen a la subteniente y señaló que el secuestro también afecta a todo el núcleo familiar. “Liberen a mi hija, porque me la secuestraron. Secuestraron a la familia”, afirmó.

En uno de los pasajes de mayor carga emocional de su intervención, aseguró que está dispuesto a desplazarse a cualquier lugar si eso contribuye a recuperar la libertad de su hija. Incluso planteó la posibilidad de ocupar su lugar.

“Si es necesario, yo la reemplazo para que ella siga con sus sueños. Estoy dispuesto a todo como padre. Si me toca ir a donde sea, lo haré, porque siempre mis hijas tendrán mi protección”, dijo.

Al final de su mensaje, Bernardo Pantoja se dirigió a la subteniente: “Hija mía, te espero con el alma y siempre estaré contigo, jamás te soltaré”.

La familia cuestionó la circulación del video de supervivencia

(Frente de Guerra Nororiental-ELN)
La familia reprochó la difusión de la prueba de supervivencia en redes sociales antes de una entrega directa. (Frente de Guerra Nororiental-ELN)

El padre de la uniformada también se refirió al video y la carta que el ELN entregó como prueba de supervivencia. El material se conoció en los últimos días, después de que una comisión humanitaria recibió los documentos durante el procedimiento que permitió la liberación de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Bernardo Pantoja cuestionó que la grabación circulara primero en redes sociales y no fuera comunicada de manera directa a la familia. Dijo que observar a su hija en esas condiciones profundizó la angustia de sus allegados.

“Veo en el video la fragilidad de mi hija, el dolor que debe sentir, la impotencia. Y, ante todo, a nosotros, los papás, nos parte el alma”, afirmó.

El padre añadió que la familia percibió que la subteniente pudo estar bajo presión al momento de hablar ante la cámara. Por eso pidió prudencia a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales frente a la difusión del material, con el argumento de que debe prevalecer el respeto por la integridad de María Camila y por el dolor de sus familiares.

Sus compañeros enviaron una carta al papa León XIV

Los compañeros del curso militar Batalla de Pichincha enviaron una carta al papa León XIV para pedir oraciones por su libertad. (Obispado Castrense de Colombia)
Los compañeros del curso militar Batalla de Pichincha enviaron una carta al papa León XIV para pedir oraciones por su libertad. (Obispado Castrense de Colombia)

Durante la ceremonia, integrantes del curso militar Batalla de Pichincha leyeron una carta dirigida al papa León XIV, que esperan enviar al Vaticano. En el texto solicitaron una oración por la integridad física y emocional de la subteniente y por su pronta liberación.

Los compañeros definieron a María Camila como una integrante de su promoción, una compañera y una “hermana de armas”, cuya ausencia mantiene al grupo en oración. La carta pidió que quienes tienen en sus manos la libertad de la oficial actúen con compasión y respeto por la vida. El mensaje cerró con una solicitud concreta: “Libertad para María Camila, amén”.

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