Colombia

Así fue el cara a cara de Abelardo de la Espriella con alias Primo Gay y Pata de palo, capturados en operativos militares: “Vas a ver lo que te viene”

El presidente colombiano difundió el video de los encuentros con los dos cabecillas, a quienes atribuyó homicidios y extorsiones, y les advirtió sobre eventuales procesos judiciales y una posible extradición a Estados Unidos

El video documenta la presentación y el traslado de alias Primo Gay y alias Pata de palo, capturados bajo custodia por miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia (@ABDELAESPRIELLA/X)
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, publicó en su cuenta oficial de X un video que mostró el cara a cara que sostuvo con alias Primo Gay y Pata de palo, quienes fueron capturados en operativos militares.

En la grabación, el mandatario les dirigió acusaciones por presuntos homicidios, extorsiones y ataques contra la fuerza pública.

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La primera parte del video se centró en Primo Gay. De la Espriella lo señaló por la muerte de policías y soldados durante operaciones de erradicación. “Este fue el bandido que los mató”, afirmó, tras una referencia a 13 policías y 6 militares.

Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)
Abelardo de la Espriella señaló a alias Primo Gay por la muerte de policías y soldados durante operaciones de erradicación (@ABDELAESPRIELLA/X)

El jefe de Estado también le atribuyó el secuestro, la tortura y el asesinato de un periodista identificado en el registro como Mateo Pérez Rueda. “Miserable asesino, despreciable”, le dijo al detenido frente a otras personas presentes en el lugar.

De la Espriella sostuvo que ‘Primo Gay’ tenía “una historia criminal de más de diez años” y lo vinculó con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Farc y el Clan del Golfo.

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“Y le respetamos la vida, como él no se la respetó a nuestros policías y soldados, porque nosotros no somos como esta basura”, expresó. Luego añadió: “Ya capturamos a ese bandido y vamos a hacer que se pudra en la cárcel por todo lo que ha hecho”.

El cruce más directo ocurrió cuando el presidente Abelardo de la Espriella habló con ‘Pata de palo’, a quien una de las voces presentes identificó como Francisco Miguel Pacheco Ángel y segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez.

El mandatario dio un plazo a los integrantes de esa organización: “Tienen diecisiete días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja como en derecho corresponde”.

Luego de una intervención del detenido, el presidente reaccionó de manera vehemente: “¿Aprobarte qué? No, no, no, no, no, no, no. Un presidente no dicta órdenes de captura”.

Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)
El cruce más directo y vehemente ocurrió cuando el presidente Abelardo de la Espriella habló con ‘Pata de palo’ (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella continuó: “Yo lo que dije es que había que capturarte porque tú eres un bandido y aquí estás por eso. Vas a ver lo que te viene, bandido miserable. Eso es lo que eres tú: un asesino. Ni siquiera te atrevas a dirigirme la palabra”.

Extradición a Estados Unidos

En su cuenta oficial de X, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que alias Primo Gay y Pata de palo deberán responder ante la justicia y podrían ser extraditados a Estados Unidos si se cumplen los requisitos legales.

El mandatario anunció que las capturas se produjeron en dos operaciones de la fuerza pública. En el mismo mensaje, sostuvo que los detenidos serán recluidos en una celda de máxima seguridad mientras avanzan los procesos en su contra.

De la Espriella presentó a “Primo Gay” como uno de los responsables de ataques contra policías y soldados. Según sus declaraciones, el detenido acumulaba más de diez años de actividad criminal y había tenido vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Clan del Golfo.

Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)
Abelardo de la Espriella afirmó que alias Primo Gay y Pata de palo deberán responder ante la justicia y podrían ser extraditados a Estados Unidos (@ABDELAESPRIELLA/X)

El presidente también le atribuyó el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño, extorsiones a Hidroituango y atentados contra torres de energía en Medellín y Bello.

Sobre “Pata de palo”, afirmó que ocupaba el puesto de segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. Agregó que coordinaba a 1.444 integrantes repartidos en ocho subestructuras armadas y que la organización buscaba extender su presencia en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre.

“A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra Fuerza Pública actúa bajo la Constitución y la ley”, escribió el jefe de Estado. Añadió que los dos hombres deberán enfrentar a la justicia por los hechos que les atribuyó en su publicación.

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