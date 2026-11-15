Colombia

De película: joven en moto persiguió y detuvo a una res descontrolada en Popayán

El acompañante de una motocicleta lanzó un lazo hacia el animal mientras avanzaba por la carretera

Un joven usó una cuerda para contener a una res suelta ante varios testigos (@YaCelacanto/X)

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Un video que circula en redes sociales muestra cómo un joven ganadero logró frenar a una res desbocada en una carretera del Cauca, en inmediaciones de Popayán el sábado 14 de noviembre de 2026. La secuencia generó comentarios de sorpresa por la maniobra realizada frente a varias personas que estaban en el lugar.

Las imágenes registran el momento en que dos hombres se desplazan en motocicleta por una vía. El acompañante, que viaja como parrillero, sostiene una cuerda y consigue enlazar al animal mientras el vehículo continúa en movimiento.

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La res intenta avanzar por la carretera, pero el hombre mantiene la tensión del lazo hasta que ambos se detienen. El motociclista reduce la marcha y el pasajero baja para asegurar el control del bovino, que permanece inquieto a pocos metros del vehículo.

El hombre cayó, se levantó y sostuvo el lazo con un poste

Durante la intervención, el joven perdió el equilibrio y cayó al suelo. Aun así, se levantó y buscó apoyo en un poste ubicado junto a la carretera para evitar que la res siguiera su recorrido.

Desde ese punto, sostuvo la cuerda hasta que el animal redujo sus movimientos. La escena ocurrió ante la mirada de personas que observaban desde los costados de la vía y de quienes transitaban por el sector.

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Cayó al suelo y desde un poste retuvo a una res descontrolada en Cauca (@YaCelacanto/X)
Cayó al suelo y desde un poste retuvo a una res descontrolada en Cauca (@YaCelacanto/X)

En la grabación se escucha la reacción de varios testigos, quienes siguieron atentos el intento por contener al animal. El video se difundió con el mensaje “qué destreza”, una frase que acompañó las publicaciones compartidas en plataformas digitales.

El video generó reacciones entre los usuarios

La maniobra despertó respuestas de usuarios que destacaron la habilidad del hombre para manejar la cuerda y contener a la res en plena carretera. Otros señalaron el riesgo que implicaba el procedimiento, tanto para los ocupantes de la motocicleta como para quienes se encontraban cerca.

“Alguien etiquete a @JCVD van Damme ni el de atrevió a tanto y en botas de caucho”, señaló un internauta.

La presencia de animales sueltos en vías rurales puede provocar accidentes, especialmente cuando los conductores no alcanzan a reducir la velocidad o el ganado se altera por el tránsito. En este caso, la acción del joven evitó que el bovino continuara sin control por la zona.

El video terminó con la res retenida junto al poste, mientras los presentes esperaban que pudiera ser retirada del lugar.

Un joven ganadero que se movilizaba en moto logró enlazar y detener una res desbocada en una vía del Cauca (@YaCelacanto/X)
Un joven ganadero que se movilizaba en moto logró enlazar y detener una res desbocada en una vía del Cauca (@YaCelacanto/X)

Joven cayó de una vara de premios en Astrea y recibió $1 millón adicional de la Alcaldía

Un joven sufrió una caída desde una altura cercana a ocho metros durante la competencia de la vara de premios en las fiestas patronales de Astrea, Cesar, el miércoles 11 de noviembre de 2026. El participante fue auxiliado por asistentes y trasladado a un centro médico.

Un video difundido en redes sociales mostró al hombre mientras ascendía por la estructura con la intención de llegar al copo, como se conoce en la región Caribe a la parte superior del poste donde se ubican los premios.

A pocos centímetros de la meta, intentó sujetarse de una cuerda. El movimiento no fue suficiente para conservar el equilibrio y cayó ante las personas que seguían la actividad desde los alrededores.

Tras el impacto, varios asistentes se acercaron para prestarle ayuda. Las primeras versiones indicaron que el joven tenía golpes, pero que su condición era estable y las lesiones no parecían graves.

Intentó alcanzar el premio, cayó desde ocho metros y volvió al hospital horas después (@El_verseador/X)

La vara de premios es una práctica presente en celebraciones populares de la costa Caribe. El reto consiste en escalar un poste para alcanzar dinero u objetos situados en la punta. Las imágenes del caso evidenciaron que el concursante estuvo cerca de conseguir el objetivo antes de perder el control.

Pese a no completar el ascenso, el joven recibió los $700 mil asignados inicialmente como recompensa. Más tarde, el alcalde de Astrea, Alfredo Barrios Ortega, le otorgó un incentivo adicional de $1 millón.

En una segunda grabación, una persona anunció: “La Alcaldía hace entrega a Kevin”. Luego precisó que el dinero correspondía a “un pequeño incentivo” y que no estaba contemplado entre los premios de la jornada.

El medio Quinto Poder informó que el joven regresó a su vivienda tras recibir el dinero. Horas después, comenzó a sentir dolores fuertes en varias zonas del cuerpo, por lo que fue llevado nuevamente a un centro asistencial.

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