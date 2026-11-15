Ley de Rescate Económico de Abelardo de la Espriella entra en etapa clave en el Congreso: estos son los ponentes que la estudiarán

El Ministerio de Hacienda estima que el efecto conjunto de las medidas tributarias y los recortes del gasto estaría entre $47 billones y $50 billones para 2027 (Cristian Bayona/Colprensa)

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La discusión de la Ley de Rescate Económico tendrá un nuevo capítulo esta semana en el Congreso. Los coordinadores y ponentes de las cuatro comisiones económicas fueron convocados a su primera reunión de trabajo, un encuentro que permitirá avanzar en el estudio de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para ajustar las finanzas públicas.

La cita quedó programada para el martes 17 de noviembre, a las 2:00 p. m., en el auditorio Alfredo Morales Guerrero, ubicado en el primer piso del edificio San Agustín del Ministerio de Hacienda, en Bogotá. La convocatoria fue formalizada mediante una circular del 13 de noviembre, firmada por Alfredo Rocha Rojas, secretario de la Comisión Cuarta del Senado.

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Las comisiones económicas del Senado y la Cámara tendrán a su cargo el estudio de la Ley de Rescate Económico impulsada por el Gobierno De la Espriella (Europa Press)

La reunión contará con los congresistas encargados de coordinar y elaborar la ponencia del proyecto en las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes. También se prevé la participación de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del ministro Miguel Gómez Martínez.

El encuentro se produce después de la polémica que generó la designación de los coordinadores y ponentes, debido a la exclusión inicial de algunas colectividades políticas. Finalmente, quedaron representantes de todos los partidos en los equipos encargados de estudiar la propuesta.

Estos son los congresistas que estudiarán la Ley de Rescate Económico

La distribución de responsabilidades quedó definida en las cuatro comisiones económicas del Congreso. En la Comisión Tercera del Senado, la coordinación estará a cargo de David Alejandro Barguil Assis, del Partido Conservador, y Juan Fernando Caicedo Callejas, del Centro Democrático.

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Como ponentes fueron designados Yessid Enrique Pulgar Daza, Edgardo Miguel Espitia Cabrales, Juan Carlos Garcés Rojas, Andrea Padilla Villarraga, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Deisy Johanna Osorio Márquez y Sara Jimena Castellanos Rodríguez.

Por su parte, la Comisión Cuarta del Senado tendrá como coordinador a Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical. El grupo de ponentes estará integrado por Wilder Iberson Escobar Ortiz, Wilson Neber Arias Castillo, Carlos Eduardo Enríquez, Enrique Cabrales Baquero, Álvaro Henry Monedero Rivera y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza.

La Comisión Tercera del Senado tendrá entre sus integrantes a David Barguil y Juan Fernando Caicedo como coordinadores del estudio de la Ley de Rescate Económico (@SenadoGovCo/X)

En la Cámara de Representantes también quedaron establecidos los equipos. Para la Comisión Tercera fue designado como coordinador Carlos Alberto Cuenca Chaux, acompañado por los ponentes Camilo Esteban Ávila Morales, Juan Loreto Gómez Soto y Jhon Jairo Berrío López.

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En la Comisión Cuarta de Cámara, la coordinación estará en manos de Guillermo Ignacio Alvira. Los congresistas encargados de la ponencia serán Andrea Camila Vargas de la Hoz, Carlos Gumercindo de la Peña Durán, Chadan Francisco Rosado Taylor, David Pinilla Calero, John Edgar Pérez Rojas, María Janeth Sabogal Robles y Santiago Osorio Marín.

Los puntos tributarios que estarán bajo discusión

A priori, la iniciativa busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y promover el crecimiento económico con criterios de equidad, eficiencia y progresividad. Entre las estimaciones presentadas por el Gobierno figura un recaudo cercano al 2,2% del producto interno bruto (PIB), mientras que el efecto conjunto de los cambios tributarios y los recortes presupuestales se calcula entre $47 billones y $50 billones para 2027.

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Uno de los asuntos que concentra la atención es la modificación del IVA para determinados alimentos. El artículo 42 plantea conservar la exclusión del impuesto para productos como arroz, papa, yuca, panela y pan, mientras que café, chocolate, sal, azúcar, pastas y aceites comenzarían a pagar el gravamen desde 2028.

La propuesta contempla además subir del 5% al 19% el IVA para vehículos híbridos y eléctricos, eliminar el beneficio para compras internacionales inferiores a US$200 y aplicar modificaciones tributarias a licores, vinos, cerveza, cigarrillos, apuestas por internet y bebidas ultraprocesadas.

La reforma plantea eliminar la tarifa reducida del IVA para vehículos híbridos y eléctricos, que pasarían de pagar el 5% al 19% si se aprueba la medida (Secretaria de Movilidad)

En materia laboral, los artículos 20 y 21 plantean cambios en los aportes de empleadores y trabajadores. Entre ellos figura una contribución empresarial del 1% a los parafiscales destinados al Sena y al Icbf para empleados que reciban más de dos salarios mínimos. También se propone aumentar los aportes a salud de trabajadores con ingresos superiores a ese umbral, con una tarifa que podría pasar del 4% hasta un máximo del 8%, dependiendo de su remuneración.

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