De la Espriella obtuvo un nuevo préstamo de 450 millones de dólares para reformar el sector eléctrico colombiano: qué condiciones tendrá que cumplir

Jaime Pumarejo, director ejecutivo del BID para Colombia y Perú, anunció una inversión de US$849 millones destinada a fortalecer el sector energético de Colombia, con el respaldo de Francia y Alemania - BID

Guardar

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de USD450 millones ($1.489 millones) para respaldar reformas regulatorias e institucionales en el sector eléctrico colombiano, con un plazo de amortización de 20 años, así como cinco años y medio de gracia. La operación forma parte de un paquete de cooperación internacional de USD842 millones ($2.787 millones) que incluye recursos de Francia y Alemania.

Dicho financiamiento no cubre una central, una línea de transmisión ni otra obra específica. Se trata de un préstamo de apoyo a reformas de política:

PUBLICIDAD

Los desembolsos quedan atados al cumplimiento de cambios regulatorios e institucionales que Colombia se compromete a adoptar.

El crédito tendrá una tasa de interés referenciada a la tasa de financiación garantizada a un día (Sofr), utilizada como indicador de corto plazo en dólares para préstamos internacionales.

El período de gracia implica que Colombia no pagará capital durante los primeros cinco años y medio de la operación.

Al aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se agregan USD221 millones ($731.000 millones) de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y USD171 millones ($566.000 millones ) del banco de desarrollo alemán KfW, para un total de USD842 ($2.787 millones) según los montos informados.

El BID tiene la misión de reducir la pobreza, combatir las desigualdades y promover el desarrollo económico y social sostenible en la región - Carlos Jasso/Reuters

Reformas para ampliar la generación y destrabar las conexiones

El programa prevé subastas de contratación a largo plazo para proyectos de generación y almacenamiento energético. Estos mecanismos buscan ofrecer condiciones de contratación más estables para que los proyectos avancen hacia su construcción. Las reformas también contemplan reglas para incorporar sistemas de almacenamiento con baterías al sistema eléctrico nacional. La medida apunta a ampliar las opciones de respaldo y operación de la red ante la entrada de nueva capacidad de generación.

PUBLICIDAD

Otro frente consiste en liberar capacidad de conexión que ya fue asignada en la red pero permanece sin utilización. Esa capacidad bloqueada ha limitado el avance de nuevos proyectos que requieren conectarse al sistema para entrar en funcionamiento.

La operación incluye:

Nuevas obras de transmisión, con especial atención en la región Caribe.

Mejorar las redes que transportan la electricidad y atender dificultades de abastecimiento, distribución y comercialización en esa zona del país.

Electrificación rural y la integración eléctrica regional.

Colombia prevé fortalecer el uso de los recursos de Fonenergía, el fondo destinado a ampliar el acceso al servicio en zonas sin electricidad, y avanzar en interconexiones con los países andinos y Panamá.

El fenómeno de El Niño de 2026 y 2027 sería el más fuerte de los últimos 30 años en Colombia - crédito Colprensa

Sobre esto, el BID estima que las reformas podrían crear condiciones para incorporar hasta 24 gigavatios (GW) de nueva capacidad al sistema eléctrico colombiano. Esa cifra corresponde a un potencial futuro asociado a inversiones e infraestructura, no a generación ya instalada.

PUBLICIDAD

Cerca de 17 millones de usuarios del Sistema Interconectado Nacional podrían beneficiarse de las medidas, según las proyecciones del organismo. El fortalecimiento de Fonenergía también busca atender parte de los cerca de 1,3 millones de hogares que todavía no cuentan con servicio de electricidad.

Agenda más amplia para el sector energético

Desde Washington, el director ejecutivo del BID para Colombia y Perú, Jaime Pumarejo, presentó la aprobación como la primera operación de una agenda de cooperación para el actual cuatrienio. El directivo destacó el respaldo de Francia y Alemania en la estructuración del paquete financiero.

Señaló que “la cooperación pretende atender dificultades acumuladas en el sector, entre ellas las tarifas altas, la insuficiencia de nueva generación y los problemas de transmisión, distribución y comercialización”. El programa busca mejorar las condiciones de inversión y el funcionamiento general del sistema eléctrico.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, pidió a los habitantes del país que ahorren energía, agua y gas en medio del fenómeno de El Niño - Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Asimismo, anticipó más iniciativas junto con el sector energético colombiano. “Este es el primero de muchos esfuerzos que vamos a realizar con el sector”, afirmó. Sostuvo que el trabajo con el Gobierno colombiano buscará convertir la energía en una ventaja comparativa y competitiva para el país.

Para ello, planteó fortalecer la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización del servicio.

Reducción de las tarifas de energía

La aprobación del préstamo no supone una reducción inmediata de las tarifas de energía. El alcance de las reformas se concentra en problemas estructurales que requieren cambios regulatorios, nuevas inversiones y ampliación gradual de la infraestructura.

La operación se conoce mientras el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara medidas ante el fenómeno de El Niño, que puede reducir los aportes hídricos a los embalses de los que depende una parte de la generación nacional. El crédito apunta a ampliar y diversificar la oferta energética en el mediano y largo plazo, sin alterar de inmediato los costos que enfrentan los usuarios.

PUBLICIDAD