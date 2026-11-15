Colombia

Tras atentado con explosivos, reabren tres carriles del peaje de Pipiral y activan reversible para facilitar el retorno hacia Bogotá

Tras retirar los escombros causados por una detonación en la madrugada del domingo 15 de noviembre, la Coviandina reactivó varios puestos de cobro mixto y electrónico con el fin de descongestionar el tráfico vehicular con destino a la capital

Documento con el logotipo de Coviandina, texto informativo y una fotografía de automóviles pasando por una estación de peaje techada
Coviandina habilitó el paso vehicular por ambas plataformas del peaje de Pipiral en la vía Bogotá–Villavicencio tras el atentado (Coviandina)
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La concesionaria Coviandina habilitó la circulación vehicular por ambas plataformas de peaje en Pipiral, en la vía entre Bogotá y Villavicencio, después de que un carro bomba dañara parte de la infraestructura de recaudo durante la madrugada del domingo 15 de noviembre.

Tres carriles de la plataforma 2, en sentido Villavicencio–Bogotá, volvieron a operar desde las 11:45 a. m., mientras continúan las evaluaciones en los puntos que permanecen fuera de servicio.

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La concesionaria informó que la reapertura fue posible tras labores de limpieza, recolección de escombros, revisión técnica y adecuación de equipos afectados por la onda explosiva. La intervención permitió recuperar los sistemas de pago en parte de la estructura dañada.

Los conductores que se movilizan hacia Bogotá pueden usar el carril 4, destinado exclusivamente a Colpass; el carril 5, habilitado para pagos electrónicos con tarjeta y Colpass; y los carriles 6 y 7, disponibles únicamente para pago en efectivo. Los demás carriles afectados continúan fuera de operación mientras se determina el alcance de los daños.

Documento con el logotipo de Coviandina, texto informativo y una fotografía de automóviles pasando por una estación de peaje techada
Los carriles reabiertos hacia la capital admiten cobros mediante el sistema Colpass, tarjetas electrónicas y dinero en efectivo (Coviandina)

Tras el atentado, la movilidad se mantuvo mediante un desvío por la plataforma 1 de la antigua calzada. Ese esquema permitió el tránsito bidireccional luego del cierre preventivo que se aplicó en ambos sentidos durante las primeras horas de la mañana.

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El ataque ocurrió a las 2:26 a. m. en el kilómetro 72

El hecho se registró a las 2:26 a. m. en el peaje de Pipiral, ubicado en el kilómetro 72 del corredor vial. Según los registros de cámaras de seguridad, dos hombres llegaron a la zona de recaudo en un vehículo gris cargado con explosivos.

Los ocupantes abandonaron el automóvil entre las pistas del peaje y corrieron hacia una motocicleta que los esperaba a pocos metros. Luego huyeron por el corredor vial antes de la detonación. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la responsabilidad por el ataque.

La explosión destruyó taquillas de recaudo, dejó restos de la estructura sobre la calzada y causó daños en vidrios de viviendas cercanas. Pese a la afectación material, no se informaron personas heridas ni fallecidas, de acuerdo con la concesionaria y las autoridades locales.

Dos sujetos abandonaron un coche cargado de explosivos en la madrugada antes de escapar en una motocicleta, afectando casetas de cobro e inmuebles cercanos mientras los equipos técnicos trabajaban de inmediato para restablecer la movilidad (Colombia Oscura/X)

Coviandina rechazó el atentado contra la infraestructura vial y expresó su respaldo a las acciones de investigación. La empresa indicó que activó sus protocolos de atención de emergencias de forma inmediata, en coordinación con las autoridades, antes de permitir nuevamente el paso de los usuarios.

La operación retorno tendrá reversible entre las 3:00 y las 10:00 p. m.

La recuperación parcial de la plataforma 2 ocurre antes de la jornada de retorno del puente festivo. Coviandina recomendó a los viajeros programar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones de los organismos de tránsito y la señalización dispuesta en el corredor.

Para el lunes 16 de noviembre, la concesionaria recordó que habrá movilidad reversible entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m. La medida busca facilitar el desplazamiento de vehículos hacia Bogotá en una jornada de alto flujo en la carretera al Llano.

La vía también será relevante para la aplicación del Pico y placa regional en el ingreso a la capital por la localidad de Usme. La restricción se aplicará en la avenida Boyacá–vía al Llano, desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur–norte.

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El corredor vial implementará un reversible hacia Bogotá entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m. durante el lunes 16 de noviembre (Coviandina)

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. En la franja de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el acceso estará habilitado para automotores con placas finalizadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., podrán entrar todos los vehículos particulares sin distinción de placa. Los usuarios podrán consultar las novedades de movilidad y el estado de la operación vial en los canales oficiales de Coviandina.

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