Revelan detalles de la auditoría forense de Ecopetrol: contratos, nombramientos y negocios involucran a Ricardo Roa y el círculo de Verónica Alcocer quedaron expuestos - (Reuters/Colprensa)

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La auditoría forense de Ecopetrol recopiló 34 denuncias y hallazgos sobre presuntas irregularidades en contratos, nombramientos y negocios de la petrolera y sus filiales, un expediente que la Contraloría General de la República requirió y que menciona a Ricardo Roa, Julián Caicedo, pareja sentimental del entonces presidente de la compañía estatal, y personas vinculadas en los documentos con el entorno de Verónica Alcocer.

El Comité de Auditoría y Riesgos de la junta directiva impulsó la indagación, promovida por Luis Felipe Henao cuando presidía ese órgano. La revisión, que se ejecutó entre agosto y septiembre de un año que la información disponible no precisa, fue expuesta a la junta el 14 de septiembre de 2026 y pasó de cinco asuntos iniciales a 34 casos.

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Los documentos llegaron a la delegada de la Contraloría para el Sector Minas y Energía, de acuerdo con fuentes del organismo citadas por Semana. Las presuntas anomalías involucran a Ecopetrol, Cenit, Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL), Oleoducto de Colombia (ODC) e Internexa, e incluyen obras, vigilancia, transporte aéreo, energía, gas, renovables y tecnología.

El círculo de Alcocer en las denuncias sobre Ecopetrol

El expediente reúne presuntas anomalías en obras, vigilancia, transporte aéreo, energía, gas, renovables y tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los informes mencionan a Manel Grau en cuatro capítulos, a Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli en dos, y a Danilo Romero en tres. En una denuncia sobre presuntas ventas dirigidas de petróleo hacia África, Grau, Mascialino y Caicedo aparecen junto al exvicepresidente comercial Julio César Herrera; el documento plantea que buscaban dar continuidad a esas operaciones.

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Según lo expuesto, la comercializadora turca BGN habría tenido exclusividad para el mercado africano, mientras Herrera habría participado en las negociaciones y recibido una porción de las ventas a una refinería del continente. El expediente también relaciona a Felipe Trujillo, exvicepresidente comercial, con Grau, Romagnoli y Mascialino, además de consignar cuestionamientos sobre compañías incorporadas al negocio petroquímico y 16 inmuebles en Estados Unidos por más de USD 2,5 millones vinculados a Trujillo o a sociedades relacionadas.

Sin embargo, Trujillo negó al medio citado haber favorecido negocios y dijo que Roa convocó dos reuniones con Grau. El exdirectivo aseguró que el catalán y uno de los italianos indicaron cercanía con la Casa de Nariño: “No me insinuaron, me lo dijeron de forma directa. ‘Es que usted no sabe de parte de quién nosotros venimos, de su jefe’”.

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Un cuadro sobre órdenes de servicio de contratos marco de construcción identifica a Grau y Alcocer como presuntos enlaces externos, bajo un encabezado que incluye a Roa y Caicedo. En ese mismo capítulo, la auditoría examinó una posible filtración de información en favor de Metalpar: un funcionario de Cenit habría enviado a externos, entre 2020 y 2024, 153 correos con copia oculta que contenían presupuestos, tarifas de competidores y documentos antes de su publicación.

Contratos y negocios bajo escrutinio en Ecopetrol y Cenit

Ecopetrol y su filial Cenit concentran contratos por más de $10 billones que son fueron revisados dentro de la auditoría. - (Ecopetrol y Cenit)

La documentación plantea que un contrato relacionado con Metalpar pasó de $54.000.000.000 a $240.273.000.000, con un aumento estimado del 345%. También recoge cuestionamientos sobre una contratación de helicópteros por USD 100.000.000 durante cinco años, proceso que enfrentó públicamente a Helicol y Helistar por acusaciones de posible favorecimiento.

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La auditoría solicitó verificar si hubo reuniones o registros de asistencia de Helistar en la Presidencia de Ecopetrol, luego de recibir testimonios que apuntaban a una eventual influencia de Grau. Roa, Caicedo y Romero, quienes figuran en ese capítulo, aunque el expediente presenta esas referencias como sospechas sujetas a revisión.

Otro apartado aborda una reclamación de Ismocol a Cenit por pagos adicionales de un contrato superior a $1,4 billones. Un borrador cuantificó la reclamación en $178.775.000.000 y aludió a una presunta comisión del 30% del monto reconocido; Romero y Caicedo aparecen mencionados junto con Edwin Palma, entonces vinculado al Ministerio de Minas y Energía.

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Los reportes también revisan contratos de mantenimiento de infraestructura de Cenit con Ismocol, Termotécnica y Metalpar por cerca de $2,3 billones, con vigencias de cinco años y dos opciones de prórroga. El expediente solicita determinar si las ofertas se evaluaron de manera objetiva y menciona posibles dádivas a Caicedo, Roa y Romero; entre los funcionarios relacionados con el proceso figuran Alexander Cadena y Juan Sebastián Ruiz.

Los directivos y filiales mencionados en el expediente

Caicedo aparece en 11 capítulos del expediente por presuntas intervenciones en reuniones, contrataciones y vinculaciones de personal (julianccanoc/Instagram)

Caicedo aparece en 11 capítulos del expediente por presuntas intervenciones en reuniones, contrataciones y vinculaciones de personal. Una denuncia acogida por la auditoría cuestiona la contratación en ODL de Leandro Hermosa Cano, identificado como familiar suyo, y sostiene que la vacante no existía al comienzo y que el candidato no reunía la experiencia requerida; el material también menciona a Liliana Arias Cano, otra familiar vinculada a labores de abastecimiento mediante una contratista.

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Las presentaciones sitúan además a Caicedo junto a Victoria Sepúlveda en la revisión de perfiles de profesionales en misión contratados a través de Michael Page, y con Bayron Triana en la selección de cinco gerentes de energía.

En el proceso de seguridad electrónica adjudicado al consorcio Synergytech Oilguard, encabezado por Indra e integrado con Prosegur, un denunciante sostuvo que Roa y Caicedo habrían influido en la evaluación; los anexos incluyen una oferta por $237.960.000.000 y una captura de chat cuyo contenido no está verificado como un hecho probado.

La auditoría también alcanza a Sergio Andrés Moreno, entonces vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a Saúl Kattan, quien ejerció como gerente general encargado de Internexa, filial de ISA. Un informe de Tecna, firmado por su representante legal Alberto Padilla Navas, afirma que Pedro Nel Tabares ofreció intervenir en decisiones de Ecopetrol a cambio del 10% de un contrato; la compañía dijo que rechazó el ofrecimiento.

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El expediente incorpora, por último, el caso BioNube, proyecto para construir dos centros de datos en Magdalena y operar una nube soberana. Kattan avaló la participación de Internexa el 14 de noviembre de 2025, y el 29 de diciembre de ese año la Vicepresidencia Jurídica de ISA advirtió que la filial asumiría responsabilidades comerciales, técnicas, jurídicas, administrativas y fiscales por una inversión estimada en USD 160.000.000; el material disponible no informa el desenlace de ese proceso.

Lo que comenzó como una revisión de cinco asuntos se convirtió en un expediente de 34 posibles irregularidades que involucra a la alta dirección de Ecopetrol y varias de sus filiales. La Contraloría recibió esa documentación para examinar denuncias cuya validez y alcance aún deben ser determinados.

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