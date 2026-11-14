Más de 20 cambios en altos cargos y algunos nombramientos frustrados marcaron los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Los primeros meses de la nueva administración han estado marcados por movimientos en distintas áreas del Ejecutivo, que han provocado una amplia renovación de sus equipos de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde el inicio de su mandato, el 7 de agosto de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha registrado movimientos en diferentes dependencias de la administración nacional. Los cambios incluyen ministros, viceministros, directores de entidades, secretarios generales y otros funcionarios designados para integrar el Ejecutivo.

De acuerdo con el balance recopilado por Infobae Colombia para el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 14 de noviembre de 2026, se contabilizan 23 salidas o relevos de funcionarios y cuatro nombramientos que no llegaron a concretarse, para un total de 27 movimientos identificados.

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Las modificaciones se presentaron en sectores como Educación, Interior, Defensa, Minas y Energía, Salud, Ambiente y Cultura, además de entidades como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Colpensiones, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Nueva EPS y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Entre las razones mencionadas para los retiros figuran solicitudes presidenciales de renuncia, cuestionamientos sobre la gestión administrativa, controversias públicas, motivos personales y reorganizaciones internas. A continuación, se relacionan los principales movimientos identificados, sus responsables, las circunstancias de las salidas y el tiempo de permanencia en los cargos.

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Cambios en los ministerios y entidades nacionales

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha registrado cambios en ministerios y entidades nacionales durante sus primeros 100 días, con salidas de funcionarios por renuncias, decisiones presidenciales y reorganizaciones administrativas (@Colpensiones/X-Nueva EPS-AlgebraLabs-Catalina Olaya/Colprensa-@Mineducacion/X)

1. Ministerio de Educación

Salió : Viviane Aleyda Morales Hoyos.

Cargo : ministra de Educación.

Salida : 7 de septiembre de 2026.

Tiempo en el cargo : 31 días.

Razón de la salida : presentó su renuncia irrevocable el 31 de agosto, argumentando una situación familiar inesperada que requería su presencia y atención inmediata. No hizo públicos detalles adicionales sobre las circunstancias personales.

Reemplazo: Ilva Myriam Hoyos Castañeda.

La nueva ministra había sido procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia entre 2009 y 2016. Su llegada estuvo acompañada de una reorganización del equipo directivo de la cartera.

2. Ministerio del Interior

Salió : Rodrigo Lara Restrepo.

Cargo : ministro del Interior.

Salida : 21 de octubre de 2026.

Tiempo en el cargo : 75 días.

Razones de la salida : su retiro se produjo en medio de dificultades del Gobierno en el trámite de iniciativas legislativas y cuestionamientos relacionados con la gestión de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Entre los asuntos que marcaron ese periodo estuvo la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, que terminó siendo expedido mediante decreto. También se mencionaron diferencias políticas dentro del oficialismo y cuestionamientos de sectores cercanos al Gobierno sobre su permanencia.

Reemplazo: Alejandro Ordóñez Maldonado.

Ordóñez se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y anteriormente había sido procurador general de la Nación entre 2009 y 2016. Durante la transición, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumió temporalmente las funciones del Ministerio del Interior.

3. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)

Salió : Ricardo Valencia.

Cargo : director del Dane.

Salida : 14 de septiembre de 2026.

Tiempo en el cargo : 26 días.

Razones de la salida : se produjo en medio de una controversia relacionada con las directrices de comunicación institucional establecidas por el Gobierno. La administración había determinado que las ruedas de prensa requerían autorización previa. También generaron discusión sus declaraciones en las que descartó que el gobierno anterior hubiera manipulado cifras estadísticas.

Reemplazo: Juan Manuel Alvarado.

La salida generó cuestionamientos de antiguos directores del DANE sobre las posibles consecuencias de las directrices gubernamentales para la independencia técnica de la entidad.

4. Colpensiones

Salió : Carlos René Montoya Muñoz.

Cargo : presidente de Colpensiones.

Salida : 24 de septiembre de 2026

Tiempo en el cargo : 3 días.

Razón de la salida : el presidente le solicitó la renuncia después de una intervención ante la Comisión Séptima del Senado. Durante ese episodio se cuestionaron sus respuestas sobre el presupuesto, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional.

Reemplazo: Beatriz Eugenia Vélez.

Montoya había sido elegido por la junta directiva de Colpensiones el 18 de septiembre. Sin embargo, su permanencia fue breve y su retiro se produjo después de la intervención ante el Congreso.

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5. Dirección Nacional de Bomberos

Salió : Germán Andrés Miranda Montenegro.

Cargo : director nacional de Bomberos.

Salida : 3 de octubre de 2026.

Tiempo en el cargo: 26 días.

Razón de la salida : el 3 de octubre, el presidente anunció que había solicitado al ministro del Interior declarar insubsistente al funcionario. La decisión estuvo relacionada con actuaciones que el mandatario consideró graves y que, según indicó, debían ser esclarecidas por las autoridades competentes. La controversia incluyó grabaciones y presuntas irregularidades.

Reemplazo: no se ha confirmado un sucesor definitivo en el cargo.

Las actuaciones mencionadas fueron objeto de cuestionamientos, pero no deben presentarse como hechos judicialmente probados.

6. Nueva EPS

Salió : Roberto Solano.

Cargo : agente interventor de Nueva EPS.

Salida : 26 de octubre de 2026.

Tiempo en el cargo : 58 días.

Razón de la salida : presentó su solicitud de retiro. La información disponible registra la renuncia, pero no establece una causa única y confirmada.

Reemplazo: Mariam Liliana Carrillo Peña.

7. Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla)

Salió : Rafael Andrés More Jaramillo.

Cargo : subdirector de Seguimiento de Licencias Ambientales.

Tiempo en el cargo : aproximadamente tres días.

Salida : 8 de octubre de 2026.

Razón de la salida : presentó su renuncia después de que su nombramiento generara cuestionamientos públicos relacionados con su trayectoria empresarial y los vínculos que se le atribuían con intereses privados.

Reemplazo: El ingeniero Luis Roberto González Peñaloza, que se desempeña como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Anla, quedó encargado del puesto.

8. Policía Metropolitana de Santa Marta

Salió : Jeyson Haird López Puerto.

Cargo : comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Salida : 12 de octubre de 2026.

Tiempo en el cargo : aproximadamente 46 días.

Razón de la salida : su relevo fue relacionado con la fuga de 41 detenidos de instalaciones policiales. El presidente anunció el cambio después de conocerse el episodio.

Reemplazo: el coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate fue designado como nuevo comandante.

9. Centro Nacional de las Artes

Salió : Daniel Sánchez Sánchez.

Cargo : coordinador del Centro Nacional de las Artes.

Salida : 27 de agosto de 2026.

Tiempo en el cargo : 13 días.

Razón de la salida : su retiro se produjo en medio de una reorganización administrativa del Ministerio de las Culturas.

Reemplazo: la ministra de las Culturas, Paola Holguín, designó a Julián David Sterling Olave para asumir el cargo mediante la Resolución 0547 de 2026.

Reorganización de viceministerios y equipos directivos

La llegada de nuevos funcionarios y los relevos en los equipos directivos marcaron la reorganización de varias dependencias del Gobierno, especialmente en los ministerios de Educación e Interior (Ministerio de Educación Nacional-Universidad Externado de Colombia-Adres-ICFES-@GermanCalderonE/X)

10. Viceministerio de Educación Superior

Salió : Camilo Noguera Pardo.

Cargo : viceministro de Educación Superior.

Salida: 7 de octubre de 2026.

Tiempo en el cargo : 1 mes y 26 días.

Razón de la salida : presentó su renuncia durante la reorganización del equipo directivo encabezada por la nueva ministra Ilva Myriam Hoyos.

Reemplazo: Octavio Eduardo Ibarra.

11. Viceministerio de Educación Básica y Media

Salió : Gledy María Foliaco Rebolledo.

Cargo : viceministra de Educación Básica y Media.

Salida : 14 de octubre de 2026.

Tiempo en el cargo : 2 meses y 3 días.

Razón de la salida : presentó su renuncia en el marco de la reorganización de la cartera.

Reemplazo: Álvaro José Cifuentes.

12. Viceministro de Minas y Energía

Salió : Armando José Cuello Navarro.

Cargo : viceministro de Minas y Energía.

Salida : 14 de octubre de 2026

Tiempo en el cargo : 2 meses y 2 días.

Razón de la salida : se retiró para incorporarse a Ecopetrol como vicepresidente de Energías para la Transición.

Reemplazo: Alex Fabián Cañas Rengifo.

13. Viceministro de Defensa

Salió : Juan Carlos Díaz Tarud.

Cargo : viceministro de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa.

Ingreso : 18 de agosto de 2026.

Salida : 23 de octubre de 2026.

Tiempo en el cargo : 2 meses y 5 días.

Razón de la salida : presentó su renuncia. Varias investigaciones relacionaron el retiro con posibles incompatibilidades y aspiraciones electorales.

Reemplazo: José Antonio Luque.

14. Secretaría General del Ministerio del Interior

Salió : Hitler Rousseau Chaverra Ovalle.

Cargo : secretario general del Ministerio del Interior.

Salida : 5 de noviembre de 2026.

Tiempo en el cargo : 2 meses y 23 días.

Razón de la salida : su retiro se produjo durante la reorganización del equipo administrativo del Ministerio tras la llegada de Alejandro Ordóñez. Chaverra había integrado el equipo de Rodrigo Lara.

Reemplazo: María Lorena Cuéllar Cruz.

Cuéllar es abogada de la Universidad Nacional y cuenta con experiencia en la Procuraduría, el Fondo de Adaptación, Ecopetrol y la Aerocivil. Durante la administración de Ordóñez en la Procuraduría ocupó cargos como asesora del despacho, secretaria general y procuradora delegada para la Contratación Estatal.

Después de su salida del Ministerio del Interior, la hoja de vida de Chaverra fue publicada para aspirar a la Gerencia General de la Imprenta Nacional. Sin embargo, esa publicación no equivalía a un nombramiento formal.

15. Viceministerio General del Ministerio del Interior

Salió : Carlos Eduardo Gechem Sarmiento.

Cargo : viceministro General del Interior.

Salida : 3 de noviembre de 2026.

Tiempo en el cargo : 2 meses y 20 días.

Razón de la salida : hizo parte de la reorganización del equipo directivo posterior al relevo ministerial.

Reemplazo : Carlos Ramiro Chavarro.

Tiempo en el cargo: no establecido con precisión.

16. Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos

Salió : Jorge Ernesto Roa.

Cargo : viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos.

Salida : 4 de noviembre de 2026.

Tiempo en el cargo : 2 meses y 21 días.

Razón de la salida : su retiro se produjo durante la reorganización administrativa encabezada por Alejandro Ordóñez.

Reemplazo: María Eugenia Carreño.

Carreño cuenta con antecedentes profesionales en la Procuraduría durante la administración de Ordóñez, donde trabajó en asuntos relacionados con vigilancia preventiva y temas electorales.

17. Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres)

Salió : Iván Humberto Sánchez Arango.

Cargo : director de la Adres.

Salida : 4 de noviembre de 2026.

Tiempo en el cargo : 2 meses y 4 días.

Razón de la salida : fue declarado insubsistente.

Oficialización : su retiro se formalizó mediante el Decreto 1634.

Reemplazo: Marcela Brun, quien quedó encargada de la dirección.

La Adres administra recursos del sistema de salud, por lo que el relevo se produjo en una entidad con responsabilidades relacionadas con la financiación del sistema sanitario.

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18. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)

Salió : Elizabeth Blandón Bermúdez.

Cargo : directora general del Icfes.

Ingreso : agosto de 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro.

Salida : 9 de noviembre de 2026.

Tiempo en el cargo : 3 años y 3 meses.

Razón de la salida : el presidente Abelardo de la Espriella la declaró insubsistente.

Reemplazo: Maribel Cristina Castro, directora técnica del Icfes, quien quedó como directora encargada. Hasta el momento no se conoce quién ocupará el cargo en propiedad.

Blandón había sido nombrada mediante el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023 y se había posesionado ese mismo mes ante el entonces presidente Gustavo Petro. Su salida representa otro cambio en los cargos directivos ocupados por funcionarios que llegaron a sus puestos durante la administración anterior.

19. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icahn)

Salió : Camilo Noguera Pardo.

Cargo : director del instituto .

Salida : 10 de noviembre de 2026.

Tiempo en el cargo : No llegó a posesionarse ni a ejercer formalmente la dirección.

Razón de la salida : el presidente Abelardo de la Espriella revocó su designación en el cargo junto con el director encargado, Javier Estrada, por haber adelantado una modificación del manual de funciones de la entidad sin conocimiento de la ministra de Cultura.

Reemplazo: no especificado. Javier Estrada figura como director encargado.

20. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Salió : Germán Calderón España.

Cargo : director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Salida : 5 de noviembre de 2026.

Tiempo en el cargo : 2 meses y 12 días.

Razón de la salida : presentó su renuncia. La información periodística relacionó su decisión con su interés en llegar al Consejo de Estado.

Reemplazo: no confirmado en la información recopilada.

21. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Salió : Magda Yolima Amaya.

Cargo : secretaria general del Ministerio TIC.

Salida : 15 de agosto de 2026.

Tiempo en el cargo : 3 días.

Razón de la salida : su retiro se produjo después de que el presidente solicitara públicamente a la ministra Alexandra Falla revisar los nombramientos de su equipo.

Reemplazo: Liza Nathalia Rodríguez Galvis asumió el cargo de secretaria general de la cartera.

22. Ministerio de Salud

Salió : Hannah Escobar.

Cargo : directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

Salida : 26 de agosto de 2026.

Tiempo en el cargo : 2 días.

Razón de la salida : su retiro se produjo después de cuestionamientos públicos relacionados con su postura sobre el aborto. La información recopilada no contiene una explicación administrativa detallada que permita establecer una única causa oficial.

Reemplazo: no identificado de manera concluyente.

23. Ministerio de Hacienda

Salió : Bryan Castaño.

Cargo : asesor del Ministerio de Hacienda.

Salida : octubre de 2026.

Tiempo en el cargo : no está establecido con precisión.

Razón de la salida : se produjo en el marco de una reorganización del equipo encargado de las relaciones con el Congreso, tras los cuestionamientos por los vicios de trámite que llevaron a la caída del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.

Reemplazo: no identificado en la información disponible.

Nombramientos que no llegaron a concretarse

Cuatro designaciones anunciadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella no llegaron a formalizarse. Los casos incluyen cargos en el Departamento Nacional de Planeación, la vocería presidencial, universidades públicas y la Embajada de Colombia en Perú (@URosario/X-@carolinagomezsn/Instagram-Cambio- Colprensa)

Además de los funcionarios que dejaron sus responsabilidades, se identificaron cuatro designaciones que no llegaron a materializarse. Estos casos se contabilizan por separado porque las personas anunciadas o designadas no alcanzaron a ejercer formalmente los cargos previstos.

- Carlos Eduardo Sepúlveda

Cargo previsto : director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Qué ocurrió : su designación fue anunciada, pero no llegó a posesionarse.

Razones reportadas : su participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo durante el gobierno de Gustavo Petro generó cuestionamientos sobre su vinculación con la administración anterior.

Reemplazo: Julián Buitrago.

- Carolina Gómez

Cargo previsto : vocera del Gobierno.

Qué ocurrió : su nombramiento no llegó a hacerse efectivo.

Razón de la decisión : no se cuenta con una explicación pública suficientemente detallada para establecer una causa concreta.

Reemplazo: no identificado en la información recopilada.

- Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella

Cargo previsto : delegado presidencial ante cinco universidades públicas.

Qué ocurrió : su designación fue reversada.

Razón de la decisión : no se dispone de una explicación oficial detallada.

Reemplazo: no identificado.

- Ruby Thania Vega de Plazas

Cargo previsto : embajadora de Colombia en Perú.

Qué ocurrió : su designación se cayó antes de que pudiera asumir formalmente.

Razón de la decisión : no se cuenta con información suficiente para precisar el motivo.

Reemplazo: no identificado de manera concluyente.