Salario mínimo 2027: Gobierno De la Espriella convocó a representante de la CGT para el inicio de la negociación

El Gobierno convocó a Jorge Iván Díez Vélez a la negociación del salario mínimo de 2027 que comenzará el 18 de noviembre. (@JorgeDiezCGT/X)

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Jorge Iván Díez Vélez, presidente de la CGT, fue convocado por el Gobierno nacional para la negociación del salario mínimo de 2027 en Colombia, que comenzará el miércoles 18 de noviembre.

El reconocimiento de su representación modifica la presencia de la central sindical en una mesa tripartita en la que también participará Percy Oyola, hasta ahora vocero de la organización ante las conversaciones salariales.

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Los documentos expedidos por el Ministerio del Trabajo durante la primera semana de noviembre registraron a Díez como presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT). La información fue conocida por Blu Radio, que también confirmó la citación de Oyola para la reunión.

Díez tiene la representación legal de la central desde hace meses, aunque durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, Percy Oyola era reconocido como vocero oficial de la CGT y miembro de la mesa integrada por representantes del Gobierno, los trabajadores y los empleadores.

Dos sectores de la CGT ante la discusión salarial

Percy Oyola ejerció la vocería de la central obrera ante la mesa y mantiene cercanía con el expresidente Gustavo Petro. (Sergio Acero/Colprensa)

La doble convocatoria expone las diferencias que atravesaron a la CGT durante los últimos meses. Oyola mantiene una posición cercana al expresidente Gustavo Petro y participa activamente en el comité del paro.

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El sector encabezado por Díez tomó distancia de esa línea sindical y se opuso a las marchas convocadas en respaldo al gobierno de Petro. Ambas figuras llegarán ahora a una negociación que definirá el incremento para quienes reciben el salario mínimo.

La prioridad de la CGT será el aumento de los ingresos para 2,4 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo, junto con propuestas de protección social para las personas ocupadas en la informalidad. Díez planteó que ese grupo carece de garantías mínimas en salud, pensión y riesgos laborales.

El presidente de la central explicó su posición: “Asistiremos con una prioridad clara, un incremento de salario para 2,4 millones de trabajadores que lo devengan y adicionalmente propuestas que incluyan la protección social de los trabajadores ocupados en la informalidad, quienes hoy carecen de garantías mínimas en salud, pensión, riesgos laborales y que además no tienen incremento de salario mínimo”.

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La CUT y la Andi también renovaron sus vocerías

Nelson Alarcón asumió la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores en reemplazo de Fabio Arias. (@Nelsonalarcon74/X)

La Central Unitaria de Trabajadores llegará a la discusión con Nelson Alarcón como nuevo presidente. El profesor y dirigente sindical fue elegido hace pocas semanas para reemplazar a Fabio Arias, cercano al Pacto Histórico y al expresidente Petro.

Alarcón ha defendido un incremento del salario mínimo superior al 10%, mientras que Arias había mencionado la posibilidad de un aumento de hasta el 38%. Las posiciones anticipan diferencias entre las aspiraciones que llevarán las centrales sindicales a la mesa.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia también tendrá un relevo en la negociación: su recién elegida presidenta, Luz Stella Murgas, asumirá este año la vocería de la Andi.

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Estas son las fechas clave para definir el salario mínimo 2027

La negociación del salario mínimo para 2027 en Colombia comenzará formalmente el 18 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno definirá el aumento del salario mínimo para 2027 mediante una negociación con empresarios y trabajadores que comenzará el 18 de noviembre de 2026 y deberá concluir, con acuerdo o por decreto, antes de terminar diciembre. El nuevo valor entrará en vigencia el primero de enero.

La discusión no tiene todavía un porcentaje oficial de incremento. La legislación exige considerar la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la participación de los salarios en el ingreso nacional.

El calendario contempla un primer límite de concertación el 15 de diciembre y una fecha definitiva el 30 de diciembre. Si no hay consenso entre los sectores, el Ejecutivo deberá establecer el ajuste salarial mediante un decreto.

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La mesa tripartita se instalará el 18 de noviembre, cuando el Gobierno, los empleadores y las organizaciones de trabajadores iniciarán formalmente la concertación. Allí se presentarán las propuestas de aumento y se examinarán las variables económicas que respaldarán las posiciones de cada sector.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, afirmó que la discusión deberá tener en cuenta la inflación y la productividad, aunque no anticipó una cifra concreta para el incremento de 2027.

El 30 de noviembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicará el dato de productividad total de los factores. Ese indicador permitirá incorporar el desempeño productivo a los argumentos que empleadores, trabajadores y Gobierno utilizarán durante las conversaciones.

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Durante los primeros días de diciembre, el Dane divulgará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, aunque la fecha exacta aún no fue confirmada. El indicador mostrará la evolución reciente de los precios antes del cierre de la negociación.

El nuevo valor del salario mínimo concertado o decretado entrará en vigencia el primero de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación mide el aumento en el costo de los bienes y servicios que consumen los hogares. Su comportamiento permite establecer la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y es uno de los elementos previstos para definir el ajuste.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tendrá hasta el 15 de diciembre de 2026 para buscar un acuerdo, conforme a la Ley 278 de 1996. Si las partes alcanzan un consenso, el incremento deberá formalizarse mediante el instrumento correspondiente.

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La falta de acuerdo abrirá una etapa adicional los días 16 y 17 de diciembre. Los sectores que mantengan diferencias deberán presentar por escrito sus salvedades y explicar las razones de su posición frente a la negociación.

Entre el 18 y el 29 de diciembre podrán convocarse reuniones extraordinarias para acercar las posturas de Gobierno, empresarios y trabajadores. Las fechas de esos encuentros todavía no fueron definidas.

El 30 de diciembre de 2026 será el plazo máximo para que el Gobierno expida el decreto con el salario mínimo de 2027 si fracasa la concertación. Para tomar esa decisión deberá considerar la meta de inflación, la productividad, el crecimiento del PIB, el IPC y la participación de los salarios en el ingreso nacional.

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