Colombia

Ofrecen $20 millones por información que permita esclarecer el asesinato de Alejandra Ramírez en la Catedral de Villavicencio

La Gobernación del Meta y la Alcaldía anunciaron incentivos económicos mientras la Policía y la Fiscalía revisan videos y buscan a los responsables del ataque

Ofrecen $20 millones por información sobre el crimen de Alejandra Ramírez (@RT_com - @RafaelaCortesZ/ X)
Ofrecen $20 millones por información sobre el crimen de Alejandra Ramírez (@RT_com - @RafaelaCortesZ/ X)
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Las autoridades de Villavicencio anunciaron una recompensa de hasta $20 millones por información que conduzca a identificar y capturar a los responsables del asesinato de Alejandra Ramírez Garzón, atacada a tiros el 12 de noviembre dentro de una oficina parroquial de la Catedral de Villavicencio, en el centro de la capital del Meta.

La víctima, de 31 años, era pareja del concejal de Villavicencio Armando Baquero. El homicidio ocurrió mientras realizaba diligencias en el despacho parroquial. De acuerdo con los reportes preliminares, un hombre que usaba casco negro y chaqueta oscura ingresó al lugar, disparó en varias ocasiones contra Ramírez y huyó en una motocicleta que lo esperaba cerca de la catedral.

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Ramírez fue trasladada a un centro asistencial tras el ataque y recibió atención quirúrgica. Sin embargo, murió horas después en el Hospital Departamental de Villavicencio. Otra mujer resultó herida durante la agresión.

El caso quedó bajo investigación de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, que buscan establecer quiénes participaron en el ataque, cuál fue el recorrido de fuga y cuáles fueron los móviles del crimen. Hasta el momento, las autoridades no han informado de capturas vinculadas de forma directa con el homicidio.

Alejandra Ramírez Garzón, pareja del concejal Armando Baquero, fue atacada dentro de una oficina parroquial de la Catedral de Villavicencio (@Anxiousvids/ X)
Alejandra Ramírez Garzón, pareja del concejal Armando Baquero, fue atacada dentro de una oficina parroquial de la Catedral de Villavicencio (@Anxiousvids/ X)

Las cámaras de seguridad y la motocicleta hacen parte de la investigación

El coronel Elkin Corredor, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, confirmó que las unidades investigativas analizan varios elementos recogidos tras el ataque. Entre ellos están las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron el ingreso del agresor y la salida de la motocicleta utilizada en la huida.

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Las autoridades también trabajan en la identificación de la segunda persona que habría participado en el hecho. Según la información disponible, esa persona permaneció en la motocicleta mientras el atacante ingresaba a la oficina parroquial.

La recompensa busca que ciudadanos entreguen datos sobre los responsables, los vehículos empleados, posibles lugares de salida o cualquier información que ayude a reconstruir los hechos. La Policía indicó que la información será manejada bajo reserva.

Las cámaras de seguridad y la motocicleta hacen parte de la investigación (@RafaelaCortesZ/ X)
Las cámaras de seguridad y la motocicleta hacen parte de la investigación (@RafaelaCortesZ/ X)

El anuncio ocurrió un día después de que se conociera el asesinato de Ramírez, un hecho que generó reacciones entre dirigentes políticos y habitantes de Villavicencio por haber ocurrido dentro de un recinto religioso ubicado en una zona céntrica de la ciudad.

Las grabaciones de seguridad y la motocicleta usada en la fuga se convirtieron en dos de los principales puntos de la investigación. Las autoridades deberán determinar si el vehículo ya había sido relacionado con otros hechos delictivos o si fue utilizado únicamente para ejecutar el ataque.

La gobernadora del Meta exigió acciones para capturar a los autores materiales e intelectuales

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortez, pidió a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al Ejército Nacional desplegar sus capacidades para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

“Le he pedido a la Policía, a la Fiscalía y al Ejército que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia, investigación y acción operativa para identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales del crimen de Alejandra Ramírez Garzón, vilmente asesinada por sicarios en la Catedral de Villavicencio”, escribió Cortez en su cuenta de X.

La mandataria departamental sostuvo que el homicidio no debe quedar sin esclarecer. “Un crimen de esta gravedad no puede quedar en la impunidad”, afirmó.

Cortez también señaló que la Gobernación del Meta ofreció una recompensa de $20 millones, que se sumaría a la anunciada por la Alcaldía de Villavicencio. “En el Meta no vamos a permitir que los sicarios y las organizaciones criminales pretendan imponer el miedo y arrebatarles la tranquilidad y la vida a nuestros ciudadanos”, expresó.

La gobernadora agregó que el incentivo económico busca facilitar la entrega de información que permita ubicar a los involucrados. “Desde la Gobernación ya ofrecimos una recompensa de $20 millones que, sumada a la anunciada por la Alcaldía de Villavicencio, contribuirá a cerrarles el cerco a estos criminales”, señaló.

La gobernadora del Meta aseguró que el asesinato de Alejandra Ramírez Garzón no puede quedar en la impunidad ( @RafaelaCortesZ/ X)
La gobernadora del Meta aseguró que el asesinato de Alejandra Ramírez Garzón no puede quedar en la impunidad ( @RafaelaCortesZ/ X)

“Que no tengan dónde esconderse y que hasta sus propios cómplices encuentren razones para entregarlos a la justicia”, añadió Cortez, quien pidió “capturas y justicia con todo el rigor de la ley”.

El concejal Armando Baquero agradeció las expresiones de solidaridad que recibió tras la muerte de su pareja y pidió avances rápidos en la investigación. En un comunicado público, solicitó que las autoridades determinen las circunstancias del homicidio, establezcan sus motivaciones y capturen a quienes ordenaron y ejecutaron el ataque.

La relación de Ramírez con el concejal abrió interrogantes sobre el posible contexto del crimen, aunque las autoridades no han divulgado una hipótesis oficial. La investigación deberá establecer si el ataque tuvo relación con asuntos personales, actividades de la víctima o cualquier otra circunstancia.

El diputado del Meta David Fernando Barbosa rechazó el homicidio a través de su cuenta de X y expresó su solidaridad con Baquero. “Rechazamos de manera categórica el acto violento que hoy le arrebató la vida a Alejandra Ramírez Garzón en la ciudad de Villavicencio. El respeto a la vida es fundamental”, escribió el dirigente político.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $ 20 millones por información que permita esclarecer el asesinato de Alejandra Ramírez Garzón (Gobernación del Meta)
Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $ 20 millones por información que permita esclarecer el asesinato de Alejandra Ramírez Garzón (Gobernación del Meta)

Baquero respondió al mensaje con un agradecimiento por la solidaridad recibida. Otros sectores políticos y sociales de la ciudad también expresaron preocupación por el crimen y reclamaron resultados de las autoridades judiciales.

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