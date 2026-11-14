Quién es ‘Loco Ovidio’, el narco ecuatoriano que estaría oculto en Colombia bajo protección del ELN: lo acusan de querer atentar “contra el presidente Daniel Noboa”

(Jair Coll/Reuters-Cristina Vega/Reuters-Gobierno del Ecuador)

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que las autoridades investigan una supuesta amenaza contra el presidente Daniel Noboa.

Según el funcionario, la alerta apunta a un presunto contacto entre personas cercanas a la Revolución Ciudadana y Celso Ovidio Zambrano Casanova, conocido como alias Loco Ovidio.

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Reimberg destacó durante una entrevista el viernes 13 de noviembre de 2026 a la emisora colombiana La FM, y que tuvo como eje central el saber cómo avanzan las relaciones entre Colombia y Ecuador con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, que Zambrano estaría al parecer ocultándose en territorio colombiano y bajo la protección del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ministro sostuvo que la información está bajo verificación por parte de los organismos de inteligencia y que se han adoptado medidas ante la posibilidad de un atentado contra el mandatario ecuatoriano.

Reimberg atribuyó la alerta a fuentes cercanas a la Revolución Ciudadana

El ministro indicó que los datos recibidos proceden de personas próximas al movimiento político que vinculó con el expresidente Rafael Correa.

De acuerdo con su versión, esas fuentes informaron sobre un supuesto acercamiento con alias Loco Ovidio para ejecutar una acción contra Noboa.

“Sabemos que quieren llevar a cabo un atentado contra el presidente Daniel Noboa”, afirmó Reimberg durante la entrevista.

Fotografía de archivo en la que se captó al ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, durante una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

El funcionario describió a Zambrano Casanova como un delincuente de alta peligrosidad y aseguró que estaría en territorio colombiano, bajo una presunta protección de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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“Loco Ovidio” es señalado de liderar operaciones de narcotráfico, y en 2015 fue incluido en la lista de los más criminales más buscados de la provincia de Manabí.

Ecuador y Colombia preparan una reunión bilateral sobre seguridad

Durante la conversación, Reimberg se refirió a la cooperación con Colombia frente a las estructuras criminales que operan en ambos países.

El líder de la cartera del Interior expuso que, tras el cambio de Gobierno colombiano, Ecuador retomó los canales de coordinación para buscar y capturar a cabecillas de organizaciones ilegales.

El ministro afirmó que varias áreas de inteligencia del Bloque de Seguridad ecuatoriano trabajan para localizar a delincuentes que estarían en Colombia.

Reimberg aprovechó el espacio radial y anunció que los dos países prevén realizar una reunión bilateral para tratar asuntos relacionados con seguridad y crimen organizado.

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El ELN es uno de los grupos armados ilegales con mayor presencia en Colombia (Jair Coll/Reuters)

El funcionario del Gobierno Noboa relacionó la presunta amenaza contra el jefe de Estado con operaciones ejecutadas por Ecuador junto con Estados Unidos.

De acuerdo con lo que mencionó el líder de la cartera al medio colombiano, esas acciones han permitido capturar a personas que, en su versión, habrían financiado a la Revolución Ciudadana.

El ministro Reimberg también denunció ataques informáticos contra entidades públicas

En la entrevista, Reimberg denunció además supuestos ataques cibernéticos contra instituciones públicas ecuatorianas, entre ellas el Consejo Nacional Electoral y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El ministro atribuyó esos ataques a Nain Massuh, procesado en Ecuador dentro del caso Encuentro por presunta delincuencia organizada.

De acuerdo con el funcionario ecuatoriano, Massuh estaría en México luego de obtener protección en ese país.

Casi un año después de su arresto en Colombia, Massuh quedó en libertad (Policía Nacional/Interpol)

Dentro de la información entregada por el funcionario, se menciona que Massuh fue detenido en Bogotá el 23 de enero de 2025 con fines de extradición a Ecuador.

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Reimberg aseguró que la Fiscalía de Colombia canceló su orden de captura el 30 de octubre de ese año y dispuso su libertad tras la concesión de estatus de refugiado, cuando Gustavo Petro aún ejercía como presidente.

Las autoridades ecuatorianas no divulgaron detalles sobre pruebas, fechas o eventuales responsables adicionales dentro de la investigación por la amenaza denunciada contra Daniel Noboa, pero mantienen las operaciones para poder contrastar los informes y con base en ellos poder desplegar las siguientes acciones, que podrían discutirse en el futuro encuentro entre ambas naciones.

Tanto el presidente de Ecuador Daniel Noboa, como su homólogo colombiano Abelardo de la Espriella se han convertido en aliados estratégicos de la administracion de Donald Trump (EE. UU.), tras los viajes que realizó el secretario de Estado Marco Rubio a ambos países en una gira que también incluyó a Perú, entre el 8 y 10 de septiembre de 2026 (César Carrión/Presidencia-@danielnoboaok/IG)

El prontuario criminal de alias Loco Ovidio: por qué es uno de los más buscados de Ecuador

Celso Oviedo Zambrano Casanova, conocido como “Loco Ovidio”, volvió a quedar bajo atención nacional en noviembre de 2026, cuando el ministro Reimberg lo vinculó con un supuesto plan para atentar contra el presidente Daniel Noboa.

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El señalamiento añadió una investigación de otra naturaleza a los antecedentes que lo relacionan desde hace más de una década con estructuras del narcotráfico en Manabí.

Las Fuerzas Armadas incautaron 4,5 toneladas de cocaína el 30 de abril de 2026 durante un operativo en Jama y Sucre. La droga estaba preparada para su traslado en embarcaciones hacia altamar y luego a mercados internacionales; un reporte de inteligencia la relacionó con “Loco Ovidio”.

La Policía Nacional lo había incluido en 2015 en la lista de los más buscados de Manabí por tentativa de asesinato. La institución también lo vinculó con una organización delictiva investigada por varios delitos.

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La detención de 2016 y la fuga tras el terremoto

El 8 de abril de 2016, agentes antinarcóticos interceptaron una camioneta en la vía entre Montecristi y Manta.

En el vehículo encontraron 40 sacos de yute que contenían 350 paquetes de clorhidrato de cocaína, y entre los cuatro detenidos se encontraba Zambrano Casanova.

El entonces jefe policial de la zona 4 lo identificó como presunto cabecilla de una estructura dedicada a trasladar droga desde Colombia hacia la costa de Manabí.

Alias Loco Ovidio es uno de los criminales más buscados por el Gobierno ecuatoriano (Gobierno de Ecuador)

La hipótesis de las autoridades establecía una ruta que combinaba transporte terrestre y lanchas rápidas para enviar los cargamentos por mar.

Ocho días después de aquella detención, un terremoto afectó principalmente a Manabí y Esmeraldas. El traslado de internos posterior al sismo alcanzó al centro penitenciario El Rodeo, en Portoviejo, donde escaparon decenas de personas privadas de libertad, entre ellas Zambrano Casanova.

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La fuga lo devolvió a los registros policiales de los más buscados. Desde entonces, su nombre quedó asociado a investigaciones sobre redes de tráfico de cocaína y alianzas criminales en la provincia.

Alianzas criminales y arsenales en Portoviejo

Información de inteligencia posterior relacionó a “Loco Ovidio” con conexiones entre organizaciones ecuatorianas y carteles mexicanos.

Entre ellas figura el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habría establecido alianzas locales para facilitar el almacenamiento y transporte de cocaína.

Fuentes policiales lo describieron como un operador independiente, capaz de establecer acuerdos con distintas estructuras de acuerdo con sus intereses. Entre los grupos mencionados aparece Los Lobos, una organización enfrentada con Los Choneros por el control de territorios y actividades delictivas en Manabí.

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La relación con esa estructura volvió a ser investigada en febrero de 2026, cuando el Bloque de Seguridad localizó seis caletas subterráneas en Playa Prieta, Portoviejo.

Los escondites contenían fusiles, pistolas, revólveres, municiones, chalecos antibalas y otros implementos tácticos.

La información policial vinculó ese arsenal con un cargamento de cocaína decomisado previamente en Tosagua y con la estructura atribuida a Zambrano Casanova.

El hallazgo expuso el equipamiento bajo investigación y su posible uso en operaciones de organizaciones criminales de la provincia.