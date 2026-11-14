Salieron a la luz más audios que dejó esposa de Juan de Bedout sobre su intoxicación con talio: defensa del empresario afirma que él también registró rastros de la sustancia

Salieron a la luz más audios que dejó viuda Juan De Bedout, sobre su intoxicación con talio - (reuters/suministrado infobae/Colprensa)

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La filtración de documentos de la investigación por el envenenamiento con talio de dos niñas en abril de 2025 abrió un frente adicional para la Fiscalía General de la Nación. El ente investigativo deberá establecer quién divulgó de manera irregular material bajo análisis y decidir si inicia un expediente separado por la muerte de Alicia Graham.

La petición para abrir ese segundo caso proviene de Carlos y Cristina Graham Sardi, hermanos de Alicia. Ambos solicitaron durante el primer trimestre de 2026 que se determine si la intoxicación por talio que ella sufrió antes de morir fue accidental o si existió una exposición deliberada.

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Los familiares pidieron que se examine la posible relación del economista Juan de Bedout Vargas, esposo de la víctima, con la intoxicación y el fallecimiento de Graham. La solicitud constituye una hipótesis para verificar y no una decisión de la Fiscalía.

Los familiares plantean dudas sobre la intoxicación de Alicia Graham

Alicia Graham afirmó que alguien le suministraba el veneno en Bogotá y señaló que su estado de salud mejoró cuando viajó a Estados Unidos a vacunarse contra el covid-19 (suministrado infobae)

La documentación a la que accedió El Tiempo indica que Graham murió de cáncer, aunque ella expresaba a personas cercanas que creía estar siendo envenenada con talio. En mensajes de voz, inicialmente habló de una intoxicación y dijo que creía que “otra vez la estaban envenenando”.

Después, en un nuevo mensaje sostuvo que alguien “me administraba la sustancia en Bogotá”. También señaló que su estado físico mejoró durante unas vacaciones de Semana Santa en Cartagena, mientras recibía tratamiento para eliminar el tóxico. En otro mensaje, asoció su bienestar con un viaje a Estados Unidos para aplicarse una vacuna contra el covid.

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La mujer llegó a buscar los servicios de un investigador privado, de acuerdo con la información publicada por el diario. Quería revisar antecedentes de integrantes de su entorno e, incluso, evaluar la posibilidad de aplicar pruebas de polígrafo.

Una fuente consultada por el medio citado afirmó que el investigador no alcanzó a reunirse con la víctima durante su hospitalización. Alicia Graham murió el 17 de agosto de 2021, antes de que esa gestión avanzara.

Piden que el eventual proceso quede a cargo de la fiscal Elsa Reyes

Fiscalía considera que tiene pruebas suficientes pruebas para llevar a juicio a Zulma Guzmán (Colprensa e imagen ilustrativa Infobae)

En caso de que la Fiscalía abra una actuación por separado, los hermanos de Graham solicitaron que sea asignada a la fiscal Elsa Reyes. La funcionaria está a cargo de la investigación por la muerte de las dos niñas y por la intoxicación de otras dos personas.

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Reyes considera que cuenta con elementos para imputar a la empresaria bogotana Zulma Guzmán Castro por doble homicidio y tentativa de homicidio. Entre los afectados que figuran en ese expediente están el hijo menor de De Bedout y una compañera de colegio de la hija de Guzmán.

Guzmán está detenida en Londres, Inglaterra, tras su captura mediante una circular roja de Interpol. No asistió a la audiencia virtual prevista para la imputación, porque su defensa alegó que coincidía con diligencias de su proceso de extradición a Colombia.

Una corte de Westminster aplazó hasta marzo de 2027 las audiencias relacionadas con esa extradición. Por ello, queda pendiente la reprogramación de la imputación, que expertos citados por el diario consideran inviable sin la presencia de la procesada.

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La defensa de Juan de Bedout afirma que él también registró rastros de talio

El abogado Fabio Humar se pronunció sobre la denuncia presentada contra Juan de Bedout por la familia de Alicia Graham Sardi - (@HumarFabio/X/Juan de Bedout/Linkedin)

Personas cercanas a Juan de Bedout señalaron al medio que el economista desconoce el pedido de sus cuñados y que le sorprende la hipótesis. Sostienen que Alicia Graham sufrió intoxicación por talio, pero que la causa de muerte establecida fue el cáncer.

Los análisis que reposan en poder de la Fiscalía, además, detectaron talio en el organismo de De Bedout y de su hijo mayor. Ese hallazgo los ubicaría como posibles víctimas de un intento de envenenamiento, según la información divulgada.

Fabio Humar, abogado de De Bedout, manifestó que su cliente colaborará con las autoridades. “Estaremos atentos a los llamados que haga la justicia para esclarecer lo que corresponda”, dijo en una declaración remitida a El Tiempo.

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Los hermanos de Graham también solicitaron que se establezca quién autorizó la cremación de su cuerpo. El ente acusador deberá definir si incorpora esas solicitudes a una nueva investigación.